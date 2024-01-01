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ЖК "Qorasuv River Residence"

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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19
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О комплексе

Новостройка Qorasuv River Residence

Новый жилой комплекс с развитой инфраструктурой, и расположением в 10 минутах езды от центральной части города. Комплекс будет оснащён собственным наземным и подземным паркингом, и детской площадкой. Также стоит отметить, что QORASUV RIVER RESIDENCE расположен в одной из самых озеленённых зон города.


Специальное предложение 

3-х этапная программа рассрочки

  1. Первоначальный взнос от 50%
  2. До завершения строительства по 7 000 000 сумов ежемесячно

Информация

Общая площадь проекта2800 кв. метров

Количество зданий 6

Этажность10

Цена за м²от 8 000 000 сум

Рассрочка

Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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Ташкент, Узбекистан
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