ЖК «Nur Hayat New Classics»

Для умных инвесторов и тем, кто мечтает о своем собственном жилье!



У нас есть потрясающее предложение, специально для вас, в новостройке "Nur hayat"!



Вы можете стать счастливым обладателем квартир, без первоначальный взнос ,а остальную сумму разбить на 23 месяц без процентную рассрочку.



Строительство в нашем ЖК «Nur Hayat» идет полным ходом



Мы используем бетонные изделия M:350 бетонной марки , которые используются в процессе строительства здания. Наш бетон относится к типу марок высокого качества. Используемые нами бетонные плиты способны выдерживать землетрясения.



Спешите приобрести в ЖК «Nur Hayat» прочные и готовые отремонтированные квартиры



"Nur Hayat" — лучший выбор на будущее!



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Для дополнительной информации: 78 147 50 50