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ЖК «Nur Hayat New Classics»

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

Для умных инвесторов и тем, кто мечтает о своем собственном жилье!

У нас есть потрясающее предложение, специально для вас, в новостройке "Nur hayat"!

 Вы можете стать счастливым обладателем  квартир, без первоначальный взнос ,а остальную сумму разбить на 23 месяц без процентную рассрочку.

Строительство в нашем ЖК «Nur Hayat» идет полным ходом

Мы используем бетонные изделия M:350 бетонной марки , которые используются в процессе строительства здания. Наш бетон относится к типу марок высокого качества. Используемые нами бетонные плиты способны выдерживать землетрясения.

Спешите приобрести в ЖК «Nur Hayat» прочные и готовые отремонтированные квартиры

"Nur Hayat" — лучший выбор на будущее!

Для получения дополнительной информации позвоните по телефонам, указанным ниже!

Для дополнительной информации: 78 147 50 50

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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ЖК «Nur Hayat New Classics»
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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