Жилой комплекс "Crystal Avenue"

Crystal Avenue — современный жилой комплекс премиум‑класса в Новый Ташкент, создающий уникальное пространство для жизни, отдыха и комфорта. Проект объединяет элегантную архитектуру, функциональные планировки и продуманную инфраструктуру, формируя среду, где ежедневный комфорт становится частью образа жизни.
✨ Архитектурная концепция
Архитектура комплекса выполнена в современном европейском стиле с акцентом на гармонию и эстетику.
Изящные фасады, панорамные окна и качественные материалы создают выразительный внешний образ, который подчеркнёт статус и стиль проживания.
📐 Основные характеристики
Класс жилья: бизнес‑класс
Этажность: до 12 этажей
Разнообразие планировок — от студий до многокомнатных апартаментов
Рациональные и просторные решения для всех форматов жизни
Просторные холлы и продуманные общественные зоны
Современные инженерные системы и высокие стандарты строительства
🏢 Комфорт и удобство
В комплексе предусмотрены:
современные входные группы
продуманные подъезды и лифты
приватные зоны отдыха
коммерческие помещения на первых этажах (кафе, сервисы, магазины)
Эти решения обеспечивают максимальный комфорт в повседневной жизни.
🌿 Благоустройство территории
Территория комплекса оформлена с заботой о жителях:
закрытые дворы с зелёными зонами
прогулочные аллеи
детские и спортивные площадки
зоны отдыха и встречи с друзьями
безопасная среда с видеонаблюдением и контролем доступа
Такой двор создаёт уютную и спокойную атмосферу для всей семьи.
🚗 Дополнительные удобства
Для резидентов предусмотрены:
подземный паркинг
зоны активности и фитнес‑пространства
коммерческие сервисы прямо на территории
места для прогулок и отдыха
📍 Локация
ЖК Crystal Avenue расположен в Новый Ташкент — одном из перспективных городских районов с развитой инфраструктурой, зелёными зонами, деловыми кластерами и удобным транспортным сообщением.
Рядом находятся магазины, школы, остановки транспорта и другие ключевые объекты повседневной жизни, что делает проживание здесь комфортным и функциональным.
✨ Итог
Crystal Avenue — это жилой комплекс, который предлагает:
✔ архитектуру премиум‑уровня
✔ функциональные и просторные планировки
✔ продуманную инфраструктуру территории
✔ безопасную и уютную среду для жизни