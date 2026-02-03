Жилой комплекс "Crystal Avenue"

  1. Realting.uz
Ташкент, Узбекистан
от
$40,555
от
$1,318/м²
3
ID: 33970
Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Янгиташкентский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    12

О комплексе

Crystal Avenue — современный жилой комплекс премиум‑класса в Новый Ташкент, создающий уникальное пространство для жизни, отдыха и комфорта. Проект объединяет элегантную архитектуру, функциональные планировки и продуманную инфраструктуру, формируя среду, где ежедневный комфорт становится частью образа жизни.

Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном европейском стиле с акцентом на гармонию и эстетику.

Изящные фасады, панорамные окна и качественные материалы создают выразительный внешний образ, который подчеркнёт статус и стиль проживания.

📐 Основные характеристики

  • Класс жилья: бизнес‑класс

  • Этажность: до 12 этажей

  • Разнообразие планировок — от студий до многокомнатных апартаментов

  • Рациональные и просторные решения для всех форматов жизни

  • Просторные холлы и продуманные общественные зоны

  • Современные инженерные системы и высокие стандарты строительства

🏢 Комфорт и удобство

В комплексе предусмотрены:

  • современные входные группы

  • продуманные подъезды и лифты

  • приватные зоны отдыха

  • коммерческие помещения на первых этажах (кафе, сервисы, магазины)

Эти решения обеспечивают максимальный комфорт в повседневной жизни.

🌿 Благоустройство территории

Территория комплекса оформлена с заботой о жителях:

  • закрытые дворы с зелёными зонами

  • прогулочные аллеи

  • детские и спортивные площадки

  • зоны отдыха и встречи с друзьями

  • безопасная среда с видеонаблюдением и контролем доступа

Такой двор создаёт уютную и спокойную атмосферу для всей семьи.

🚗 Дополнительные удобства

Для резидентов предусмотрены:

  • подземный паркинг

  • зоны активности и фитнес‑пространства

  • коммерческие сервисы прямо на территории

  • места для прогулок и отдыха

📍 Локация

ЖК Crystal Avenue расположен в Новый Ташкент — одном из перспективных городских районов с развитой инфраструктурой, зелёными зонами, деловыми кластерами и удобным транспортным сообщением.

Рядом находятся магазины, школы, остановки транспорта и другие ключевые объекты повседневной жизни, что делает проживание здесь комфортным и функциональным.

Итог

Crystal Avenue — это жилой комплекс, который предлагает:

✔ архитектуру премиум‑уровня
✔ функциональные и просторные планировки
✔ продуманную инфраструктуру территории
✔ безопасную и уютную среду для жизни

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
