Жилой комплекс "Skyline Towers"

Продаётся 3-комнатная квартира на 7-м этаже 14-этажного дома в жилом комплексе премиум-класса "Skyline Towers".
Ориентир - Госпитальный рынок.
Застройщик - компания "Newmon Group".
Общая площадь - 105 м².
Отличный свежий ремонт.
С мебелью и бытовой техникой.
Жилой комплекс включает в себя:
- Ресепшн;
- Тихий двор без машин;
- Ухоженную территорию с уникальным видом;
- Клубный этаж;
- Фитнес-зал;
- Детский игровой зал и детскую площадку на улице;
- Деловую зону с конференц залом;
- Инфинити бассейн на крыше и открытые террасы;
- Спа-зону;
- Круглосуточную охрану 24/7.
Удобное месторасположение в центре города, рядом - кафе, магазины, салоны, аптеки, школа, детский сад, поликлиника, супермаркет "Makro", хорошая транспортная развязка, Госпитальный (Мирабадский) рынок...
Подробности по телефону... Звоните..!