Жилой комплекс "Skyline Towers"

Ташкент, Узбекистан
от
$255,000
;
14
ID: 32998
ID новостройки на Realting

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    14

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан

О комплексе

Продаётся 3-комнатная квартира на 7-м этаже 14-этажного дома в жилом комплексе премиум-класса "Skyline Towers". 
Ориентир - Госпитальный рынок.
Застройщик - компания "Newmon Group".

Общая площадь - 105 м².
Отличный свежий ремонт.
С мебелью и бытовой техникой.

Жилой комплекс включает в себя:
- Ресепшн;
- Тихий двор без машин;
- Ухоженную территорию с уникальным видом;
- Клубный этаж;
- Фитнес-зал; 
- Детский игровой зал и детскую площадку на улице; 
- Деловую зону с конференц залом;
- Инфинити бассейн на крыше и открытые террасы;
- Спа-зону;
- Круглосуточную охрану 24/7.

Удобное месторасположение в центре города, рядом - кафе, магазины, салоны, аптеки, школа, детский сад, поликлиника, супермаркет "Makro", хорошая транспортная развязка, Госпитальный (Мирабадский) рынок...

Подробности по телефону... Звоните..!

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 105.0
Цена за м², USD 2,429
Цена квартиры, USD 255,000
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 150.0
Цена за м², USD 2,333
Цена квартиры, USD 350,000

Ташкент, Узбекистан
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
