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Жилой комплекс ЖКAssalomSohil Goldenhause - Ор-р Узбум - 1в2/12/16 29м2

Ташкент, Узбекистан
от
$63,000
;
7
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ID: 38209
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирабадский район
  • Адрес
    Фергана йули, 25 14

О комплексе

#Яшнабад
#Новостройка
#Ферганскоешоссе
#ЖКAssalomSohil
#Goldenhause
- Ор-р Узбум
- 1в2/12/16 29м2
- Газаблок
- Балкон - Есть
- Сан Узел - Совмещённый
- Ремонт - Евро
- Мебель и техника - Да
- Цена: 63.000 
 

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    Дом сдан
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
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Жилой комплекс ЖКAssalomSohil Goldenhause - Ор-р Узбум - 1в2/12/16 29м2
Ташкент, Узбекистан
от
$63,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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