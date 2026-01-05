Жилой комплекс "Regnum Plaza"

Ташкент, Узбекистан
$75,760
ID: 35326
Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирзо-Улугбекский район
  • Адрес
    Сайрам 4-й проезд, 2
  • Метро
    Buyuk Ipak Yoli (~ 900 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    16

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

🏙 ЖК Regnum Plaza — квартиры бизнес-класса в Ташкенте

Жилой комплекс Regnum Plaza — это современная новостройка бизнес-класса в Ташкенте, созданная для комфортной жизни и выгодных инвестиций. Проект реализуется компанией Murad Buildings и сочетает продуманную архитектуру, качественные материалы и развитую инфраструктуру.

🏡 Квартиры в новостройке Regnum Plaza

В комплексе представлены:

  • современные квартиры бизнес-класса
  • удобные и функциональные планировки
  • квартиры для жизни и сдачи в аренду

Проект ориентирован на комфорт жителей: продуманные пространства, качественная отделка и высокий уровень строительства делают Regnum Plaza отличным выбором для тех, кто ищет купить квартиру в новостройке Ташкента или инвестировать в недвижимость.

🏢 Коммерческая недвижимость и инвестиции

Regnum Plaza — это не только жильё, но и:

  • коммерческие помещения
  • объекты под бизнес
  • потенциал для доходной аренды

Благодаря формату жилого квартала и удобной локации, комплекс интересен для тех, кто рассматривает инвестиции в недвижимость в Ташкенте.

🌿 Инфраструктура и комфорт

Внутри комплекса предусмотрено всё для жизни:

  • закрытый благоустроенный двор
  • детские площадки и игровые зоны
  • фитнес-зона и спортивные площадки
  • зоны отдыха и прогулочные аллеи
  • современное лобби и общественные пространства
  • подземный паркинг и удобная инфраструктура

Также предусмотрены дополнительные удобства: игровая комната для детей, зоны для мероприятий и даже бытовые сервисы внутри комплекса.

🏗 Архитектура и качество

  • современные фасады и архитектура
  • качественные строительные материалы
  • продуманное освещение и остекление
  • комфортные подъезды и лифты

Проект сочетает эстетику и функциональность, формируя современный городской стиль жизни.

📍 Локация

Regnum Plaza расположен в удобной части города:

  • развитая городская инфраструктура
  • удобная транспортная доступность
  • рядом магазины, сервисы и социальные объекты

Это делает комплекс привлекательным как для проживания, так и для сдачи в аренду.

📈 Почему это выгодно

  • бизнес-класс → рост стоимости
  • развитая инфраструктура → ликвидность
  • формат квартала → спрос на аренду
  • бренд застройщика → доверие

👉 Regnum Plaza подходит для:
купить квартиру в Ташкенте / новостройки Ташкент / инвестиции в недвижимость / коммерческие помещения / жильё бизнес-класса

🎯 Итог

ЖК Regnum Plaza — это современный жилой комплекс, который сочетает комфорт, безопасность и инвестиционную привлекательность. Отличный вариант как для жизни, так и для покупки с целью дохода.

Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

Похожие комплексы
Жилой комплекс Новостройка ЖК "Mirador"
Ташкент, Узбекистан
от
$42,240
НДС
Жилой комплекс Эмир
Каратут, Узбекистан
от
$563
Жилой комплекс ASSALOM BOG`LAR
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс KUSHBEGI RESIDENCE
Ташкент, Узбекистан
от
$1,407
Жилой комплекс Жк " Yunusobod"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Вы просматриваете
Жилой комплекс "Regnum Plaza"
Ташкент, Узбекистан
от
$75,760
НДС
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом ЖК SADAF HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК SADAF HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК SADAF HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК SADAF HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК SADAF HOUSE
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК SADAF HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК SADAF HOUSE
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 9
ЖК SADAF HOUSE О жилом комплексе Жилой комплекс расположен близко к школам, магазинам, мечети и продуктовому рынку. К тому же, первые этажи зданий будут выделены для пунктов бытового обслуживания. Двор оборудован детской и спортивной площадкой, его украшают деревья и газоны. Жилой к…
Застройщик
SADAF HOUSE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
SADAF HOUSE
Языки общения
Русский
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс "Davr Residence"
Эшангузар, Узбекистан
от
$30,458
Год сдачи 2025
Количество этажей 114
Застройщик
Binar Group
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Binar Group
Языки общения
Русский
Жилой квартал ЖК Корасув Гавхари
Жилой квартал ЖК Корасув Гавхари
Жилой квартал ЖК Корасув Гавхари
Жилой квартал ЖК Корасув Гавхари
Жилой квартал ЖК Корасув Гавхари
Показать все Жилой квартал ЖК Корасув Гавхари
Жилой квартал ЖК Корасув Гавхари
Ташкент, Узбекистан
от
$900
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
ЖК Корасув Гавхари Добро пожаловать в Median Development – ваш путь к современной жизни в недвижимости высшего класса! Нового проекта ЖК Корасув Гавхари ⠀ Наши жилые дома воплощают в себе современный стиль и комфорт, необходимый для современного человека. Здесь вы найдете все, что нужно…
Застройщик
Median Development
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Median Development
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Актуальные новости в Узбекистане
Ипотека под 14% для молодых семей в Узбекистане: разбор президентской программы и скрытые условия
01.05.2026
Ипотека под 14% для молодых семей в Узбекистане: разбор президентской программы и скрытые условия
Субсидии для врачей и учителей в Узбекистане — как покрыть 25% первоначального взноса за счет государства
29.04.2026
Субсидии для врачей и учителей в Узбекистане — как покрыть 25% первоначального взноса за счет государства
23 триллиона на ипотеку — кто именно получит доступ к новым льготным кредитам в Узбекистане
27.04.2026
23 триллиона на ипотеку — кто именно получит доступ к новым льготным кредитам в Узбекистане
Комплаенс-проверка при покупке недвижимости — почему теперь сделки занимают больше времени и какие документы потребует банк в Узбекистане
24.04.2026
Комплаенс-проверка при покупке недвижимости — почему теперь сделки занимают больше времени и какие документы потребует банк в Узбекистане
Как легально подтвердить происхождение средств для покупки недвижимости в Узбекистане, чтобы банк не заблокировал сделку
21.04.2026
Как легально подтвердить происхождение средств для покупки недвижимости в Узбекистане, чтобы банк не заблокировал сделку
Жизнь в Узбекистане глазами экспата: плюсы, минусы и реальная стоимость месяца жизни в Ташкенте
19.04.2026
Жизнь в Узбекистане глазами экспата: плюсы, минусы и реальная стоимость месяца жизни в Ташкенте
Новый Генплан Ташкента: какие районы пойдут под снос в ближайшие два года и стоит ли там сейчас покупать жилье
17.04.2026
Новый Генплан Ташкента: какие районы пойдут под снос в ближайшие два года и стоит ли там сейчас покупать жилье
Золотой квадрат Ташкента: обзор самых дорогих и престижных ЖК для элитных инвестиций
15.04.2026
Золотой квадрат Ташкента: обзор самых дорогих и престижных ЖК для элитных инвестиций
Показать все публикации