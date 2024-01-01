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ЖК Royal House

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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6
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О комплексе

Новостройка  Яккасарайском районе – Royal House
Новый жилой комплекс комфорт-класса, который состоит из одного 10-этажного корпуса. Имеет превосходное расположение в самом центре столицы.
Территория постройки 2.000 кв. м. Квартиры имеют черновую отделку, чтобы будущие владельцы могли обустроить все сразу под себя. Кирпичный дом имеет высокие потолки, оснащен системой автономного отопления, а также наземной и подземной парковкой для жильцов.
Внутренний дворик комплекса оснащен детской площадкой, workout зоной и террасой. В самом здании есть спортивный клуб, кафе и супермаркет. Современная система наблюдения, IP-домофоны и круглосуточная охрана обеспечивают безопасность жильцов 24 часа в сутки.
Инфраструктура
Жилой комплекс расположен в престижном районе города. Благодаря удобному расположению у одной из центральных дорог, комплекс имеет удобную транспортную доступность. До ближайшей станции метро Novza 2,3 км. м. Дорога на транспорте займет 9 минут.
Вокруг находятся: Kimyo International University, ТРЦ Vega Center, Askiya Bazar, Парк Дружбы, мечеть Ракат. В шаговой доступности есть все необходимые объекты социальной инфраструктуры: магазины, учебные заведения, аптеки, салоны красоты и банки. В комплексе представлен широкий выбор квартир разной площади и планировки.

Площадь квартир:
1 комнатные 35 м²
2 комнатные 54-80 м²
3 комнатные 99 м²
4 комнатные 109-221 м²
5 комнатные 205-221 м²
Для уточнения деталей связаться с застройщику. Спасибо что прочитали до конца!

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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ЖК Royal House
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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