Жилой комплекс NRG VOHA

VOHA
NRG VOHA – жилой комплекс премиум-класса, станет идеальным выбором для тех, кто ищет лучшее сочетание комфортабельного жилья и изысканной атмосферы для себя и своих близких.
Оазис спокойствия находится в тихом Мирзо-Улугбекском районе.
Это уникальный проект с многоуровневым озеленением, каналом Карасу и собственным пирсом с японскими карпами, BBQ зона, тихая прогулочная зона вдоль побережья и амфитеатр.
В распоряжении жильцов:
- Финская сауна ( мужская и женская )
- Fitness зал ( мужской и женский)
- Gentlemen’s club
- Все сезонная детская комната
- Игровая площадка (Buglo)
- Комната ожидания для водителя
Полностью приватная, закрытая территория ЖК с видео-наблюдением и охраной 24/7.
|Детский сад
|900 м
|Магазин
|500 м
|Школа
|1 200 м
|Остановка транспорта
|500 м