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Жилой комплекс NRG VOHA

Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
от
28,20 млн сум
;
8
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Адрес Адрес
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Район
    Шайхантаурский район
  • Город
    Мирзо-Улугбекский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Состояние объекта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

VOHA
NRG VOHA – жилой комплекс премиум-класса, станет идеальным выбором для тех, кто ищет лучшее сочетание комфортабельного жилья и изысканной атмосферы для себя и своих близких.
Оазис спокойствия находится в тихом Мирзо-Улугбекском районе.
Это уникальный проект с многоуровневым озеленением, каналом Карасу и собственным пирсом с японскими карпами, BBQ зона, тихая прогулочная зона вдоль побережья и амфитеатр.
В распоряжении жильцов:
- Финская сауна ( мужская и женская )
- Fitness зал ( мужской и женский)
- Gentlemen’s club  
- Все сезонная детская комната
- Игровая площадка (Buglo)
- Комната ожидания для водителя
Полностью приватная, закрытая территория ЖК с видео-наблюдением и охраной 24/7.

Опубликовано: 06.05.2024
Обновлено: 08.05.2024

Местонахождение на карте

Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Инфраструктура рядом
Детский сад 900 м
Магазин 500 м
Школа 1 200 м
Остановка транспорта 500 м

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Жилой комплекс NRG VOHA
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от
28,20 млн сум
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
Alliance Estate
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Агентство
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Застройщик
Golden House
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Застройщик
Zras Biznes
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Застройщик
Zras Biznes
Языки общения
Русский
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