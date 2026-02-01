Жилой квартал Клубный квартал "Crystal Avenue" - Бизнес-класс в самом центре Нового Ташкента.

Crystal Avenue – формирует центральную ось Нового Ташкента - главный променад города будущего. Здесь жизнь развивается по принципу “город в городе”.

Это то пространство, которое будет отражать ваши стремления, позитивно влиять на решения и предоставлять все необходимое для осуществления целей.

Архитектура Crystal Avenue — современная и пластичная: вертикальный ритм, глубокие балконы, тёплая палитра и панорамные окна создают европейский характер, а каскадные объёмы и вечерняя подсветка придают комплексу лёгкость и выразительность.

Просторные лобби и холлы Crystal Avenue создают атмосферу спокойного премиума: натуральные материалы, мягкий свет и продуманная мебель.

Под всей территорией Crystal Avenue расположен просторный подземный паркинг на 900 машиномест — комфортный въезд, безопасность и личное пространство для каждого резидента.