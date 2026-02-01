  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Жилой квартал Клубный квартал "Crystal Avenue" - Бизнес-класс в самом центре Нового Ташкента.

Жилой квартал Клубный квартал "Crystal Avenue" - Бизнес-класс в самом центре Нового Ташкента.

Ташкент, Узбекистан
от
$36,960
НДС
от
$1,200/м²
;
16
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
ID: 33231
ID новостройки на Realting

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Янгиташкентский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    12

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Crystal Avenue – формирует центральную ось Нового Ташкента - главный променад города будущего. Здесь жизнь развивается по принципу “город в городе”.

Это то пространство, которое будет отражать ваши стремления, позитивно влиять на решения и предоставлять все необходимое для осуществления целей.

Архитектура Crystal Avenue — современная и пластичная: вертикальный ритм, глубокие балконы, тёплая палитра и панорамные окна создают европейский характер, а каскадные объёмы и вечерняя подсветка придают комплексу лёгкость и выразительность.

Просторные лобби и холлы Crystal Avenue создают атмосферу спокойного премиума: натуральные материалы, мягкий свет и продуманная мебель.

Под всей территорией Crystal Avenue расположен просторный подземный паркинг на 900 машиномест — комфортный въезд, безопасность и личное пространство для каждого резидента.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 30.8
Цена за м², USD 1,200
Цена квартиры, USD 36,960

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс "BI Flagman"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой квартал Greenwich
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс ЖК Chaqar
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс ЖК TURKISTON PLAZA
Туркистан, Узбекистан
от
$444
Жилой комплекс ZhK NRG MEROS
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Вы просматриваете
Жилой квартал Клубный квартал "Crystal Avenue" - Бизнес-класс в самом центре Нового Ташкента.
Ташкент, Узбекистан
от
$36,960
НДС
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом ЖК Yangi Qo'yliq
Многоквартирный жилой дом ЖК Yangi Qo'yliq
Многоквартирный жилой дом ЖК Yangi Qo'yliq
Многоквартирный жилой дом ЖК Yangi Qo'yliq
Многоквартирный жилой дом ЖК Yangi Qo'yliq
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Новые уютные апартаменты в жилом комплексе «Yangi Qo'yliq», построенные компанией Mejestic Build – это идеальный выбор для вашего следующего дома. Его лаконичный фасад украшают балконы и зеленые насаждения вокруг. Он занимает площадь в 3000 квадратных метров, состоит из двух корпусов и семи …
Застройщик
MAJESTIC BUILD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
MAJESTIC BUILD
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК "Самарканд сервис плюс"
Мотрит, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК "Самарканд сервис плюс" - это квартиры в элитном доме, с закрытой территорией и охранной.  Но мы предоставляем хорошие условия для рассрочки.  Помимо этого у нас по близости имеются множество удобных локаций.  Для автовладельцев предусмотрен наземный паркинг. Жителям не нужно беспок…
Застройщик
VOSTOCHNIY ELEMENT
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
VOSTOCHNIY ELEMENT
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом Шарк 2
Многоквартирный жилой дом Шарк 2
Многоквартирный жилой дом Шарк 2
Многоквартирный жилой дом Шарк 2
Многоквартирный жилой дом Шарк 2
Многоквартирный жилой дом Шарк 2
Бухара, Узбекистан
от
$29,921
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
2 хонали хонадон 85 кв метрли, улкан ошхонаси билан сотилади. "Family Park" сизни жозибадор таклиф билан хурсанд килмокда: Энди сиз ушбу турар-жой мажмуасида, хонадонингизни 36 ойгача, нафакат хамёнбоп нархда, балки фоизсиз тўлов асосида харид килишингиз мумкин. Family Park савдо оф…
Застройщик
FAMILY PARK SERVICE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
FAMILY PARK SERVICE
Языки общения
Русский
Актуальные новости в Узбекистане
Круглосуточный драйв: как туризм и новые дороги изменят рынок труда и недвижимости Узбекистана
20.02.2026
Круглосуточный драйв: как туризм и новые дороги изменят рынок труда и недвижимости Узбекистана
38 тысяч «зависших» квартир в Узбекистане: легализуют или снесут?
18.02.2026
38 тысяч «зависших» квартир в Узбекистане: легализуют или снесут?
Генплан Ташкента перепишут: что изменится в облике столицы и сколько будет стоить жилье
23.01.2026
Генплан Ташкента перепишут: что изменится в облике столицы и сколько будет стоить жилье
Как выбрать риелтора и не пожалеть: профессиональный гайд по поиску своего человека в недвижимости
14.02.2026
Как выбрать риелтора и не пожалеть: профессиональный гайд по поиску своего человека в недвижимости
Узбекистан ждет большая стройка: как планы властей по удвоению жилого фонда изменят рынок и цены
12.02.2026
Узбекистан ждет большая стройка: как планы властей по удвоению жилого фонда изменят рынок и цены
Итоги рынка недвижимости Узбекистана в 2025 году: цифры, тренды и куда движется отрасль
10.02.2026
Итоги рынка недвижимости Узбекистана в 2025 году: цифры, тренды и куда движется отрасль
ТОП-20 бытовых мелочей в квартирах Узбекистана, которые удивляют иностранцев
08.02.2026
ТОП-20 бытовых мелочей в квартирах Узбекистана, которые удивляют иностранцев
Реновация жилья в Узбекистане выходит на новый масштаб: что изменится для городов и жителей
06.02.2026
Реновация жилья в Узбекистане выходит на новый масштаб: что изменится для городов и жителей
Показать все публикации