Жилой Комплекс GOROD

ЖК Farabi Residence
расположенный в алмазарском районе.
на территории комплекса расположена
парковочная зона, детская площадка,
развитая инфраструктура с тц, спортзалом, кафе,
просторные квартиры, уютный двор и все,
что нужно для комфортной спокойной жизни
ЖК IKROM STROY INVEST
Уважаемые наши клиенты хотим познакомить вас с масштабным строительством нового жилого комплекса премиум класса. Встречайте новый проект от компании IKROM STROY INVEST, которая успела привлечь внимание множество жителей Самарканда! Роскошный проект, просторные квартиры с большой квадратурой, современный комфорт, величественный архитектурный облик. Если хотите больше информации просим вас позвонить или оставить заявку.
Не упустите возможность оказаться одними из первых людей , которые смогут приобрести недвижимость по специальной цене. Адрес город Самарканд, Азиз базар на против 7-ой школы.