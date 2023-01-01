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Ташкент, Узбекистан
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О комплексе

«S-Tower» — жилой комплекс от застройщика Strong Houses расположен в Сергелийском районе столицы. Он состоит из 12-этажных зданий с лаконичным стилем фасада, а также большого двора, озелененного деревьями, кустарниками и газонами. Тщательно продуманная инфраструктура направлена на создание самых комфортных условий жизни. Игровые и спортивные площадки из качественных материалов гарантируют безопасность ваших детей. Для резидентов и их гостей предоставляется наземная парковка.

Расположение
Жилой комплекс построен в шаговой доступности от 1-станции наземного метро, чтобы его жильцы могли быстро добираться до любой части города. Также удобная транспортная развязка и развитая социальная инфраструктура - его большие преимущества. ТРЦ Vega-center, Golden life, аквапарк Atlantis, Media Park, а также другие торговые и развлекательные заведения находятся всего в нескольких минутах езды на транспорте.

Цены на квартиры в жилом комплексе
Здесь доступны двухкомнатные и трехкомнатные квартиры площадью от 48 до 72 квадратных метров. Они сдаются с черновой отделкой, так что дизайн интерьера своего жилья вы сможете создать по своему усмотрению. Дома возведены из газоблока, строительного материала, который обеспечивает высокую теплоизоляционность и огнестойкость. Высота потолков в них достигают трех метров. Цены на квартиры начинаются с 302 миллионов сум, есть возможность оформить рассрочку, а также получить значительные скидки. Строительные работы планируют завершить к 2024 году. 

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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