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ЖК «Prime Residence»

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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23
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О комплексе

Жилой комплекс Prime Residence

 

Клубный дом, состоящий из 9ти этажей на первой линии «Prime residence» - это гармония мегаполиса и природы. Вы насладитесь собственным комфортным ритмом жизни, высоким уровнем приватности и окружением единомышленников.

 

Инфраструктура

Удобная локация позволит жильцам за считанное время добраться до любой точки города. Всё, что необходимо для комфортного проживания находится рядом: Метро, базары, такие торговые точки, как: «Korzinka», «Atlas» «Carrefour», а также парк имени Гафура Гуляма.

 

Особенности клубного дома

Закрытый охраняемый двор, живописный ландшафтный дизайн, роскошные парадные (лобби) с санузлами и парковками для колясок, управляющая компания, состоящая из управлящего, охранников, уборщиц, садовников, электриков и сантехников. Лифт спускающийся до подземной парковки.

 

Квартирография

При выборе планировок, Вы можете рассматривать следующие варианты квартир, состоящие из 1,2,3 и 4х комнат, а так же двухуровневые квартиры с террасой.

. Высота потолков 3.10

. Срок рассрочки (до 12 месяцев)

. Количество квартир 88

. Этажность 9+терраса

. Срок сдачи 03.2024

. Ход строительства (От 09.2022 - До дата 03.2024, )

. Тип дома ( Монолитно-кирпичный )

. Парковка (Подземная )

. Время до метро ( 2 мин пешком)

. Отделка (White box)

. Балкон (Терраса, Балкон)

. Система отопления (Автономное)

. Территория (Охраняемая)

. Места поблизости (Метро Мирзо Улугбека, Парк Гафура Гуляма, Торговые центры Парус и Атлас и Корзинка 24/7, Мечеть Казрабад)

.двухуровневые пентхаусы

 

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
ZILAN RESIDENCE
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Застройщик
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Застройщик
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Языки общения
Русский