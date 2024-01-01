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"ЖК «Diamond City» "

Ташкент, Узбекистан
от
10,90 млн сум
;
8
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О комплексе

“Diamond City”- это один из крупнейших жилых комплексов в нашей стране. 11-этажное здание построено в классическом стиле. Покупатели учитывают местоположение и другие условия при покупке современной квартиры. Комплекс удобно расположен в Юнусабадском районе. Созданные условия во дворе и квартире осуществляют вашу мечту о современном доме. Здесь вы можете увидеть многокомнатные квартиры и коммерческие помещения для вашего бизнеса.

Одним из удобств во дворе является 6-этажная парковка. Верхний этаж парковки предназначен для футбольной и баскетбольной площадки.

Инфраструктура ЖК “Diamond City”
Рядом с комплексом находится метро Шахристан, школа № 58, ресторан, парк, медицинский центр, зоопарк, Akvaland Tashkent, мечеть Chinobod.

Двор имеет современный ландшафтный дизайн. В нем есть зона отдыха и прогулочная дорожка. Для создания здорового образа жизни также организована специальная workout зона.

В целях безопасности установлены современные камеры наблюдения, а охранник круглосуточно следит за обстановкой в комплексе. Покупая недвижимость в этом месте, вы обеспечите своей семье комфорт и безопасностью.

Квартиры ЖК “Diamond City”
Общая площадь здания составляет 3600 м². На продажу выставлены 1,2,3-комнатные квартиры с высотой потолков 3 метра. 1-й и 2-й этажи комплекса предназначены для торговли и офиса.

При строительстве использовались качественные материалы. В каждой квартире установлен домофон.                                                                            

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан

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"ЖК «Diamond City» "
Ташкент, Узбекистан
от
10,90 млн сум
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
Premier House
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Застройщик
Premier House
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