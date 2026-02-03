Жилой комплекс "Modern Sergeli"

Modern Sergeli — современный жилой комплекс в Ташкенте, созданный для тех, кто выбирает современный формат городской жизни с развитой инфраструктурой, безопасной средой и возможностями для активного отдыха и развития всей семьи. Он позиционируется как «город внутри города» — пространство, где всё продуманно для удобства жителей и их комфорта каждый день.
✨ Архитектурная концепция
Комплекс выполнен в современном функциональном стиле, который подчёркивает эстетичный и гармоничный облик застройки. Простые линии фасадов, продуманные элементы и современный подход к планировкам создают привлекательный внешний вид и способствуют созданию удобной среды для жизни.
📐 Основные характеристики
Класс жилья: комфорт
Современный формат жилого комплекса с развитой инфраструктурой
Различные планировки квартир с практичными решениями
Железобетонные и кирпичные конструкции, современные инженерные системы
Инфраструктура «город внутри города» с объектами для повседневной жизни и активного отдыха
Проект предлагает жильё, адаптированное под разные потребности жителей, — от семей до активных городских жителей, которые хотят сочетать удобство и функциональность.
🏢 Инфраструктура и удобство
Комплекс ориентирован на создание полноценной среды для жизни и развития:
частный детский сад с английским уклоном для всестороннего развития детей
спортивно-образовательный кластер со спортивными залами и площадками различных видов
бассейн и тренажёрный зал для здоровья и активного отдыха
велодорожки и прогулочные зоны для жителей
зоны отдыха с зелёными насаждениями и фонтанами
кинотеатр с 3D-эффектом
торговые площади, магазины и сервисы прямо на территории комплекса
частная клиника и медицинские услуги для удобства жителей
🌿 Благоустройство и безопасность
Территория комплекса оформлена с учётом безопасности и комфорта:
двор без машин — безопасное пространство для прогулок
круглосуточная система видеонаблюдения и охраны
подземная парковка с возможностью зарядки электромобилей
широкие зелёные аллеи и места для отдыха всей семьёй
Такая среда создаёт спокойную, уютную и безопасную атмосферу внутри комплекса, где каждый может чувствовать себя комфортно.
🚗 Дополнительные преимущества
Современные решения в архитектуре и бытовом комфорте делают жизнь здесь удобной:
развитые коммерческие объекты и социальные сервисы
доступные магазины, аптеки, зоны развлечений
инфраструктура для детей и взрослых на территории комплекса
современные инженерные системы и комфортные подъезды
📍 Локация
Жилой комплекс Modern Sergeli расположен в Сергелийском районе Ташкента, на улице Янги Сергели, рядом с автомобильным рынком и другими удобными транспортными связями.
Расположение обеспечивает доступ к инфраструктуре города и позволяет сочетать удобство проживания с городской динамикой.