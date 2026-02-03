Жилой комплекс "Modern Sergeli"

Modern Sergeli — современный жилой комплекс в Ташкенте, созданный для тех, кто выбирает современный формат городской жизни с развитой инфраструктурой, безопасной средой и возможностями для активного отдыха и развития всей семьи. Он позиционируется как «город внутри города» — пространство, где всё продуманно для удобства жителей и их комфорта каждый день.

✨ Архитектурная концепция

Комплекс выполнен в современном функциональном стиле, который подчёркивает эстетичный и гармоничный облик застройки. Простые линии фасадов, продуманные элементы и современный подход к планировкам создают привлекательный внешний вид и способствуют созданию удобной среды для жизни.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: комфорт

Современный формат жилого комплекса с развитой инфраструктурой

Различные планировки квартир с практичными решениями

Железобетонные и кирпичные конструкции, современные инженерные системы

Инфраструктура «город внутри города» с объектами для повседневной жизни и активного отдыха

Проект предлагает жильё, адаптированное под разные потребности жителей, — от семей до активных городских жителей, которые хотят сочетать удобство и функциональность.

🏢 Инфраструктура и удобство

Комплекс ориентирован на создание полноценной среды для жизни и развития:

частный детский сад с английским уклоном для всестороннего развития детей

спортивно-образовательный кластер со спортивными залами и площадками различных видов

бассейн и тренажёрный зал для здоровья и активного отдыха

велодорожки и прогулочные зоны для жителей

зоны отдыха с зелёными насаждениями и фонтанами

кинотеатр с 3D-эффектом

торговые площади, магазины и сервисы прямо на территории комплекса

частная клиника и медицинские услуги для удобства жителей

🌿 Благоустройство и безопасность

Территория комплекса оформлена с учётом безопасности и комфорта:

двор без машин — безопасное пространство для прогулок

круглосуточная система видеонаблюдения и охраны

подземная парковка с возможностью зарядки электромобилей

широкие зелёные аллеи и места для отдыха всей семьёй

Такая среда создаёт спокойную, уютную и безопасную атмосферу внутри комплекса, где каждый может чувствовать себя комфортно.

🚗 Дополнительные преимущества

Современные решения в архитектуре и бытовом комфорте делают жизнь здесь удобной:

развитые коммерческие объекты и социальные сервисы

доступные магазины, аптеки, зоны развлечений

инфраструктура для детей и взрослых на территории комплекса

современные инженерные системы и комфортные подъезды

📍 Локация

Жилой комплекс Modern Sergeli расположен в Сергелийском районе Ташкента, на улице Янги Сергели, рядом с автомобильным рынком и другими удобными транспортными связями.

Расположение обеспечивает доступ к инфраструктуре города и позволяет сочетать удобство проживания с городской динамикой.