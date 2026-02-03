  1. Realting.uz
Жилой комплекс "Modern Sergeli"

Ташкент, Узбекистан
от
$49,517
от
$1,040/м²
;
4 1
ID: 33958
ID новостройки на Realting

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Сергелийский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Количество этажей
    Количество этажей
    13

О комплексе

Modern Sergeli — современный жилой комплекс в Ташкенте, созданный для тех, кто выбирает современный формат городской жизни с развитой инфраструктурой, безопасной средой и возможностями для активного отдыха и развития всей семьи. Он позиционируется как «город внутри города» — пространство, где всё продуманно для удобства жителей и их комфорта каждый день.

Архитектурная концепция

Комплекс выполнен в современном функциональном стиле, который подчёркивает эстетичный и гармоничный облик застройки. Простые линии фасадов, продуманные элементы и современный подход к планировкам создают привлекательный внешний вид и способствуют созданию удобной среды для жизни.

📐 Основные характеристики

  • Класс жилья: комфорт

  • Современный формат жилого комплекса с развитой инфраструктурой

  • Различные планировки квартир с практичными решениями

  • Железобетонные и кирпичные конструкции, современные инженерные системы

  • Инфраструктура «город внутри города» с объектами для повседневной жизни и активного отдыха

Проект предлагает жильё, адаптированное под разные потребности жителей, — от семей до активных городских жителей, которые хотят сочетать удобство и функциональность.

🏢 Инфраструктура и удобство

Комплекс ориентирован на создание полноценной среды для жизни и развития:

  • частный детский сад с английским уклоном для всестороннего развития детей

  • спортивно-образовательный кластер со спортивными залами и площадками различных видов

  • бассейн и тренажёрный зал для здоровья и активного отдыха

  • велодорожки и прогулочные зоны для жителей

  • зоны отдыха с зелёными насаждениями и фонтанами

  • кинотеатр с 3D-эффектом

  • торговые площади, магазины и сервисы прямо на территории комплекса

  • частная клиника и медицинские услуги для удобства жителей

🌿 Благоустройство и безопасность

Территория комплекса оформлена с учётом безопасности и комфорта:

  • двор без машин — безопасное пространство для прогулок

  • круглосуточная система видеонаблюдения и охраны

  • подземная парковка с возможностью зарядки электромобилей

  • широкие зелёные аллеи и места для отдыха всей семьёй

Такая среда создаёт спокойную, уютную и безопасную атмосферу внутри комплекса, где каждый может чувствовать себя комфортно.

🚗 Дополнительные преимущества

Современные решения в архитектуре и бытовом комфорте делают жизнь здесь удобной:

  • развитые коммерческие объекты и социальные сервисы

  • доступные магазины, аптеки, зоны развлечений

  • инфраструктура для детей и взрослых на территории комплекса

  • современные инженерные системы и комфортные подъезды

📍 Локация

Жилой комплекс Modern Sergeli расположен в Сергелийском районе Ташкента, на улице Янги Сергели, рядом с автомобильным рынком и другими удобными транспортными связями.

Расположение обеспечивает доступ к инфраструктуре города и позволяет сочетать удобство проживания с городской динамикой.

Местонахождение на карте

Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Видеообзор жилой комплекс "Modern Sergeli"

