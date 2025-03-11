Жилой комплекс ЖК "Sad'o Comfort"

Для фасада жилого комплекса мы используем только высококачественные материалы соответствующие нашим собственным стандартам строительства. Это обеспечивает не только безопасность, но и привлекательный, эстетичный внешний вид домов.



Безопасный и уютный закрытый двор, свободный от машин, идеальное место для беззаботных игр и прогулок с детьми. Помимо современных детских площадок, выполненных из качественных материалов, здесь вы найдете обилие зелени и уникальную атмосферу для интересного досуга. Насладитесь барбекю зоной, крытой fitness-комнатой, амфитеатром и зеленой зоной для пикников вместе с вашей семьей и друзьями.

Для вашего удобства на территории комплекса предусмотрены подземная и наземная парковка. Boхroom — просторные кладовые помещения площадью 3 м², где вы сможете хранить свои вещи. Также, мы выделяем специальные места для хранения велосипедов, чтобы обеспечить комфорт и безопасность вашего транспортного средства. На территории жилого комплекса будет доступно зарядное оборудование, гарантирующее удобство владельцам электромобилей.