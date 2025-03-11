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Жилой комплекс ЖК "Sad'o Comfort"

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
4
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ID: 25379
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

Элементы интерьера

Состояние объекта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

О комплексе

Для фасада жилого комплекса мы используем только высококачественные материалы соответствующие нашим собственным стандартам строительства. Это обеспечивает не только безопасность, но и привлекательный, эстетичный внешний вид домов.

Безопасный и уютный закрытый двор, свободный от машин, идеальное место для беззаботных игр и прогулок с детьми. Помимо современных детских площадок, выполненных из качественных материалов, здесь вы найдете обилие зелени и уникальную атмосферу для интересного досуга. Насладитесь барбекю зоной, крытой fitness-комнатой, амфитеатром и зеленой зоной для пикников вместе с вашей семьей и друзьями.
Для вашего удобства на территории комплекса предусмотрены подземная и наземная парковка. Boхroom — просторные кладовые помещения площадью 3 м², где вы сможете хранить свои вещи. Также, мы выделяем специальные места для хранения велосипедов, чтобы обеспечить комфорт и безопасность вашего транспортного средства. На территории жилого комплекса будет доступно зарядное оборудование, гарантирующее удобство владельцам электромобилей.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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