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Долгосрочная аренда домов в Узбекистане

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539 объектов найдено
Дом 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Сдаётся большой частный дом очень удобный санузлы внутри дома внутри дома есть сауна совмеще…
12,41 млн сум
в месяц
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Агентство
КВАДРО
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Русский
Дом 10 комнат в Узбекистан
Дом 10 комнат
Узбекистан
Число комнат 10
Количество спален 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Ракят МАХАЛЛЯ 3х Этажный Кирпичный дом 3 сотки 10 комнат 300 КВ/м² 3метр высота потолк…
3,000 сум
в месяц
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Агентство
ARM ESTATE
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Русский
Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Аренда Дом ориентир гостиница Россия 2 этажа, 4 сотки, 5 комнат, 4 спальни, 3 санузла, бас…
24,81 млн сум
в месяц
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Агентство
Relax Real Estate
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Русский
Дом 2 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Дом 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 63 м²
Количество этажей 3
Мирзо улугбек тумани геофизика Алишеробод Мфй
4,34 млн сум
в месяц
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Агентство
Modern Home
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Русский
Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Сдаётся участок евро дом с Бассейном Ориентир - Лукоил заправка Город - Ташкент Район - Ми…
43,42 млн сум
в месяц
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Агентство
Агентство недвижимости Гарант
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Русский
Дом 6 комнат с мебелью, с С ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат с мебелью, с С ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Сдаётся в аренду Евро дом Саломатина Яккасарой район 4 соток 2 хол 3 спальня 1 зал 4 сан уз…
43,42 млн сум
в месяц
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Агентство
ESTATE AGENT
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Русский
Дом 2 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Дом 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 63 м²
Количество этажей 3
Мирзо улугбек тумани геофизика Алишеробод Мфй
4,34 млн сум
в месяц
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Агентство
Capital
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Русский
Коттедж 4 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Сдаётся Дом 3 сотки на Саракульке Ориентир -Американская школа Город - Ташкент Район - Мира…
18,61 млн сум
в месяц
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Агентство
Агентство недвижимости Гарант
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Русский
Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
В Евродоме имеется все необходимое Мебель и техника для комфортного проживания. Всё в шагово…
37,22 млн сум
в месяц
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Агентство
Elite Estate Broker
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Русский
Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
В Евродоме имеется все необходимое Мебель и техника для комфортного проживания. Всё в шагово…
31,02 млн сум
в месяц
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Агентство
TASHKENT PREMIUM PROPERTY
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Русский
Дом 7 комнат с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Узбекистан
Дом 7 комнат с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Узбекистан
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
Количество этажей 2
Мирзо Улугбек район центр Луначарского, Высоковольтный, кафе "Тараканчик" в элитной махалле …
62,03 млн сум
в месяц
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Агентство
GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha
Дом 6 комнат с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Аренда шикарного дома       Ракат Махалля Яккасарайский район 4 сотки Общая площадь 40…
62,03 млн сум
в месяц
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Агентство
Real Estate Shahzod
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Русский
Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с С ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с С ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Сдаётся Дом на рабочим городке 4,5 соток (участок) Ориентир -ТРК Меркато Город - Ташкент Р…
18,61 млн сум
в месяц
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Агентство
Агентство недвижимости Гарант
Языки общения
Русский
Дом 8 комнат с С ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат с С ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Аренда дома под офис в элитной махалле в Яккасарайском районе Недвижимость класса "Бизнес" -…
93,05 млн сум
в месяц
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OOO "TORA TOWER"
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English, Русский
Дом 1 комната в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 1 комната
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 6 м²
Количество этажей 1
5.8 sotx yer lemonariyada joylashgan kelishiladi
2,85 млрд сум
в месяц
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Capital
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Русский
Дом 6 комнат с мебелью в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 6 комнат с мебелью
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
• В доме имеется все необходимое мебель и техника для комфортного проживания. Всё в шаговой …
37,22 млн сум
в месяц
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Агентство
TASHKENT PREMIUM PROPERTY
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Русский
Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Сдаётся Дом (участок) 6 сотки #Ориентир -Ракат Махалля #Город - Ташкент #Район -Яккасарай…
49,63 млн сум
в месяц
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Агентство
Агентство недвижимости Гарант
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Русский
Дом 7 комнат с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
• В доме имеется все необходимое мебель и техника для комфортного проживания. Всё в шаговой …
47,14 млн сум
в месяц
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Агентство
TASHKENT PREMIUM PROPERTY
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Русский
Дом 22 комнаты с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 22 комнаты с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Число комнат 22
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 2
Мирзо Улугбек район центр Луначарского, Высоковольтный, кафе "Тараканчик" в элитной  махалле…
124,06 млн сум
в месяц
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Агентство
GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha
Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
- Район: МирзоУлугбек - адрес Никитина - Кол-во комнат: 6 - Санузел: 6 - Спальный 5 - Площ…
55,83 млн сум
в месяц
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Alpha Real Estate Agency
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Русский
Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 2
АРЕНДА ДОМ Юнусабадский район 7-ком/2-этажа+подвал /15-соток Ор-р: Американская посольс…
74,44 млн сум
в месяц
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Агентство
ORIENT HOUSE
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Русский
Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с С ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с С ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 530 м²
Количество этажей 3
Яккасарайский район Ориентир, Гостиница России Соток-5 Комнат-8 Этажность-3 Площадь-530м2 Ц…
43,42 млн сум
в месяц
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Агентство
I Home Group
Языки общения
Русский
Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Мирзо Улугбекский район Максим Горький Улица, Никитина Соток-5 Комнат-7 Спален-4 Санузел-6…
74,44 млн сум
в месяц
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Агентство
I Home Group
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Русский
Дом 4 комнаты с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Узбекистан
Дом 4 комнаты с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
АРЕНДА: Карасув-6, дом 180 м² 6 соток   Карасув-6, Мевазор махалла, Мирзо Улугбекск…
18,61 млн сум
в месяц
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Агентство
GOLD REAL ESTATE
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Сдаётся Дом (участок) 11 соток на Максиме Горьком ул.Буюк ипак йули . #Ориентир - Чайхана…
37,22 млн сум
в месяц
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Агентство
Агентство недвижимости Гарант
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Русский
Дом 6 комнат с мебелью в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 6 комнат с мебелью
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Сдаётся ЕВРО Дом 3 Соток #Ориентир - Новомосковская #Город - Ташкент #Район - Мирзо-Улугбек…
28,53 млн сум
в месяц
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Агентство
Агентство недвижимости Гарант
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Русский
Дом 12 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 12 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Число комнат 12
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Здравствуйте! Сдаётся дом в центре города .Под офис 4500$ Отличная инфраструктура: рядом п…
49,63 млн сум
в месяц
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Агентство
Апарто - Агентство недвижимости
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Русский, Oʻzbekcha
Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
- Район: МирзоУлугбек - адрес Никитина - Кол-во комнат: 6 - Санузел: 6 - Спальный 5 - Площ…
55,83 млн сум
в месяц
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Агентство
Modern Home
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Русский
Дом 15 комнат с гаражом, с центральным отоплением, с С ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 15 комнат с гаражом, с центральным отоплением, с С ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 15
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Hovli arendaga beriladi Beltepada 6 sotih tahminan 4 sotihiga qurilish qilingan 2 etaj quril…
124,065 сум
в месяц
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Future House
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Русский
Дом 7 комнат с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Район Яккасарай Ориентир: Глинка 6 комнатный Этажность: 2 (2-уровневый) Тип дома: евродом Пл…
49,63 млн сум
в месяц
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Агентство
TASHKENT PREMIUM PROPERTY
Языки общения
Русский