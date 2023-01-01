Узбекистан
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Узбекистане
Новые дома в Узбекистане
Все новостройки в Узбекистане
178
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Узбекистане
102
Жилая
Квартира в Узбекистане
12478
Пентхаус
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Узбекистане
1172
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Узбекистане
171
Элитная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
58
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Узбекистане
527
Ресторан, кафе
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
58
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Аренда
Краткосрочная аренда в Узбекистане
2
Долгосрочная аренда в Узбекистане
5027
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Авиабилеты и отели
RU
UZS
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
Русский
Uzbek
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.uz использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Тип недвижимости
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Таунхаус
Коммерческая
Комната
Ресторан, кафе
Офис
Готовый бизнес
Цена за сутки
UZS
USD
EUR
RUB
Комнаты
1
2
3
4
5+
Количество спален
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты
1
2
3
4
5+
Питание:
Завтрак
Обед
Ужин
В помещении:
Wi-Fi
Балкон / лоджия
Телевизор
Посудомоечная машина
Стиральная машина
Мебель
Джакузи
Сауна / баня
Электрочайник
Кондиционер
Фен
Компьютер
Кухня
Холодильник
Посуда
Микроволновая печь
Утюг
На территории:
Гараж
Парковка
Бассейн
Беседка
Детская площадка
Мангал
Общая площадь
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать все параметры
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.uz
Долгосрочная аренда
Долгосрочная аренда жилой недвижимости в Узбекистане
Очистить
5 027 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Квартира
Ташкент, Узбекистан
9
Современная 3-комнатная квартира в аренду – идеальное место для комфортного проживания в це…
7,34 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
74 м²
7
Предлагается в аренду квартира в новостройке. Эта квартира имеет следующие характеристики: …
8,56 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
55 м²
7
представляю вашему вниманию квартиру в АЛМАЗАРСКОМ района, закрытый двор детская площадка, …
7,34 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Кухня
Узбекистан
2
60 м²
3/6
#2Комн Аренда квартиры Спец план Дархан ориентир ул Кары Ниязова …
8,56 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi
Узбекистан
2
45 м²
8/8
#2Комн Аренда квартиры Новостройка Ориентир - Глинка / Улица Нукусская …
9,79 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi
Узбекистан
2
1
60 м²
7/9
#2Комн Аренда квартиры Метро Ойбек Мирабадский район 2/7/9 …
8,56 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
58 м²
4/9
Сдается в аренду Двухкомнатный оазис в центре Ташкента на длительный срок в ЖК"MIRABOD AVENU…
19,58 млн сум
Рекомендовать
Студия 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Ташкент, Узбекистан
3
2
93 м²
3/7
Ташкент Сити парк бульвар напротив "HILTON HOTEL" !!! СДАЕТСЯ в АРЕНДУ: В элитном доме…
24,47 млн сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
4
111 м²
3/7
Аренда и продажа 4-х комнатной квартиры с мебелью и техникой, с авторским ремонтом! Тип жи…
20,80 млн сум
Рекомендовать
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
95 м²
1/9
Срочно аренда!!! 2000$ Есть торг. Ориентир салом Чайхана. 1 линия вдоль дороги с ремонтом
24,47 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
3
100 м²
11/18
Аренда Вторичная Адрес Ц-2 Комнат- 3 Этаж- 11 из 18 Площадь- 100м2 Состояние- С ремонтом …
9,79 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
2
65 м²
3/9
2х комнатная 3 этаж 9 этажа На Алайском, чистая красивая квартира с хорошим ремонтом. Удобн…
9,79 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
3
120 м²
11/18
Вторичная с хорошим качеством ремонтом. Московские высотки В шаговой доступности остановка …
9,79 млн сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
4
155 м²
6/7
Новостройка Габус с хорошим качеством ремонтом. Ул Садык Азимова комфорт+ класс Адрес Яшнаб…
18,35 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
2
60 м²
2/9
Аренда!!! - ЖК Parkent Avenue - Класс жилья : Комфорт плюс - Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н - …
9,18 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
3
69 м²
3/9
Новая квартира после дизайнерcкого ремонта Комфорт+ класс Адрес: Мирзо Улугбек район 3-комн…
9,79 млн сум
Рекомендовать
Дом 12 комнат с мебелью, с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
12
564 м²
3
Сдаётся в аренду дом 3 уровневый 5 соток, дом общей площадью 564 м2, Комнатность - 12 Гарде…
85,65 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
3
70 м²
4/4
903556214 Срочно! Аренда Ц-4, 3ком 3/4/4 Ориентир Бухара кафе 70м² 500$ оплата 2-3 месяца
6,12 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
3
65 м²
4/4
контактные номера Аренда Ц4 Алайский, Мустакиллик, Шедевр. 3ком 3/4/4 65…
6,73 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Ташкент, Узбекистан
3
1
70 м²
2/9
3/2/9 - 800уе 📍Адрес : ул.Садык Азимова 📍Ориентир: Японское посольство 🔸Кол-во…
9,79 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Ташкент, Узбекистан
1
1
45 м²
2/4
Ул. Абдуллы Кадыри - 1/2/4 📍Адрес: Лабзак 🔹Кол-во комнат: 1 🔹Этаж: 2 🔹Этажн…
6,12 млн сум
Рекомендовать
Коммерческая 8 комнат с Кондиционер, с Кухня, с Wi-Fi
Узбекистан
8
2
256 м²
7
Паркентский, улица Мухамад Юсуфа (быв.Дагестанская) пересечение с ул.паркент недалеко "Эвос …
30,59 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
90 м²
4/11
сдается чистая и уютная квартира . в квартире сделан дизайнерский ремонт , никто не жил! е…
14,68 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
42 м²
2/4
Сдаю в аренду на долгий срок. Прекрасное предложение! Восхитительная однокомнатная квартира…
4,89 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
60 м²
2/4
Сдается в аренду квартира в центре города.Свежий ремонт. Мебель , техника. Есть все необход…
9,79 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
64 м²
3/7
Предлагается в аренду прекрасная двухкомнатная квартира с выполненным дизайнерским ремонтом…
15,91 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
85 м²
2
Сдаётся четырёх комнатная квартира Яккасарайски район по улице Мукими. Ориентир текстильный…
8,56 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с Мебель, с Кондиционер, с Кухня
Ташкент, Узбекистан
4
2
100 м²
3/4
#4Комн Аренда квартиры Новостройка Ориентир Ул Махтумкули Яшна…
18,35 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Ташкент, Узбекистан
2
1
56 м²
15/16
#2Комн Аренда квартиры Новостройка Жк NRG Ойбек Мирабадский ра…
18,35 млн сум
Рекомендовать
Дом 5 спален с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
7
4
400 м²
3
#7Комн Аренда Дома 3х этажного дома Улица Никитина МирзоУлугбекск…
24,47 млн сум
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL