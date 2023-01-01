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  2. Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда жилой недвижимости в Узбекистане

5 027 объектов найдено
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Количество этажей 9
Современная 3-комнатная квартира в аренду – идеальное место для комфортного проживания в це…
7,34 млн сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 74 м²
Этаж 7
Предлагается в аренду квартира в новостройке. Эта квартира имеет следующие характеристики: …
8,56 млн сум
Квартира в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 55 м²
Этаж 7
представляю вашему вниманию квартиру в АЛМАЗАРСКОМ района, закрытый двор детская площадка, …
7,34 млн сум
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Кухня в Узбекистан
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Кухня
Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 3/6
#2Комн Аренда квартиры          Спец план    Дархан ориентир ул Кары Ниязова    …
8,56 млн сум
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi в Узбекистан
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi
Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 8/8
#2Комн Аренда квартиры          Новостройка    Ориентир - Глинка / Улица Нукусская …
9,79 млн сум
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi в Узбекистан
Квартира 1 спальня с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi
Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 7/9
#2Комн Аренда квартиры        Метро Ойбек    Мирабадский район    2/7/9 …
8,56 млн сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Этаж 4/9
Сдается в аренду Двухкомнатный оазис в центре Ташкента на длительный срок в ЖК"MIRABOD AVENU…
19,58 млн сум
Студия 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Ташкент, Узбекистан
Студия 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 3/7
Ташкент Сити парк бульвар напротив "HILTON HOTEL" !!! СДАЕТСЯ в АРЕНДУ: В элитном доме…
24,47 млн сум
Квартира 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 111 м²
Этаж 3/7
Аренда и продажа 4-х комнатной квартиры с мебелью и техникой, с авторским ремонтом! Тип жи…
20,80 млн сум
Коммерческая с парковка, с c ремонтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 95 м²
Этаж 1/9
Срочно аренда!!! 2000$ Есть торг. Ориентир салом Чайхана. 1 линия вдоль дороги с ремонтом
24,47 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 11/18
Аренда Вторичная Адрес Ц-2 Комнат- 3 Этаж- 11 из 18 Площадь- 100м2 Состояние- С ремонтом …
9,79 млн сум
Квартира 2 комнаты с мебелью в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Этаж 3/9
2х комнатная 3 этаж 9 этажа На Алайском, чистая красивая квартира с хорошим ремонтом. Удобн…
9,79 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж 11/18
Вторичная с хорошим качеством ремонтом. Московские высотки В шаговой доступности остановка …
9,79 млн сум
Квартира 4 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 155 м²
Этаж 6/7
Новостройка Габус с хорошим качеством ремонтом. Ул Садык Азимова комфорт+ класс Адрес Яшнаб…
18,35 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 2/9
Аренда!!! - ЖК Parkent Avenue - Класс жилья : Комфорт плюс - Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н - …
9,18 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Этаж 3/9
Новая квартира после дизайнерcкого ремонта Комфорт+ класс Адрес: Мирзо Улугбек район 3-комн…
9,79 млн сум
Дом 12 комнат с мебелью, с c ремонтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 12 комнат с мебелью, с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 12
Площадь 564 м²
Количество этажей 3
Сдаётся в аренду дом 3 уровневый 5 соток, дом общей площадью 564 м2, Комнатность - 12 Гарде…
85,65 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Этаж 4/4
903556214 Срочно! Аренда Ц-4, 3ком 3/4/4 Ориентир Бухара кафе 70м² 500$ оплата 2-3 месяца
6,12 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 4/4
контактные номера Аренда Ц4 Алайский, Мустакиллик, Шедевр. 3ком 3/4/4 65…
6,73 млн сум
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/9
3/2/9 - 800уе   📍Адрес : ул.Садык Азимова 📍Ориентир: Японское посольство 🔸Кол-во…
9,79 млн сум
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/4
Ул. Абдуллы Кадыри - 1/2/4   📍Адрес: Лабзак 🔹Кол-во комнат: 1 🔹Этаж: 2 🔹Этажн…
6,12 млн сум
Коммерческая 8 комнат с Кондиционер, с Кухня, с Wi-Fi в Узбекистан
Коммерческая 8 комнат с Кондиционер, с Кухня, с Wi-Fi
Узбекистан
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 256 м²
Количество этажей 7
Паркентский, улица Мухамад Юсуфа (быв.Дагестанская) пересечение с ул.паркент недалеко "Эвос …
30,59 млн сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 90 м²
Этаж 4/11
сдается чистая и уютная квартира . в квартире сделан дизайнерский ремонт , никто не жил! е…
14,68 млн сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 42 м²
Этаж 2/4
Сдаю в аренду на долгий срок. Прекрасное предложение! Восхитительная однокомнатная квартира…
4,89 млн сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 60 м²
Этаж 2/4
Сдается в аренду квартира в центре города.Свежий ремонт. Мебель , техника. Есть все необход…
9,79 млн сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 64 м²
Этаж 3/7
Предлагается в аренду прекрасная двухкомнатная квартира с выполненным дизайнерским ремонтом…
15,91 млн сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 85 м²
Этаж 2
Сдаётся четырёх комнатная квартира Яккасарайски район по улице Мукими. Ориентир текстильный…
8,56 млн сум
Квартира 3 спальни с Мебель, с Кондиционер, с Кухня в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 спальни с Мебель, с Кондиционер, с Кухня
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/4
#4Комн Аренда квартиры          Новостройка    Ориентир Ул Махтумкули    Яшна…
18,35 млн сум
Квартира 1 спальня в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 15/16
#2Комн Аренда квартиры          Новостройка    Жк NRG Ойбек    Мирабадский ра…
18,35 млн сум
Дом 5 спален с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 5 спален с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
#7Комн Аренда Дома    3х этажного дома    Улица Никитина    МирзоУлугбекск…
24,47 млн сум