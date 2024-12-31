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ЖК "PRESTIGE Gardens "

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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23
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О комплексе

PRESTIGE Gardens — уникальный в своем роде мультифункциональный жилой комплекс с лобби для бизнес-центра на первом этаже.

 

Развитая внутренняя инфраструктура предлагает жителям детские площадки, фитобар, беседки и намазхану. На третьем этаже уютно расположился безопасный зеленый двор, предназначенный для занятий спортом или отдыха. Также стоит отметить, что жителям предлагаются квартиры с собственными террасами на крыше жилого комплекса.

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА

Все самое необходимое в 5 минутах от дома: школы и университеты, супермаркеты и кафе, аллеи и бутики. На первом этаже находится детский сад, а под землей — парковка на 50 автомобилей.
Также для жителей предусмотрена закрытая клубная зона, включающая зал для отдыха, холл для мероприятий и комнату для молитв.

ВИСЯЧИЕ САДЫ

Как и легендарные Висячие сады Семирамиды, которые являются одним из Семи чудес античного мира, зеленый сад на кровле PRESTIGE Gardens радует обитателей комплекса и вызывает интерес у соседей.

Зеленый сад PRESTIGE Gardens — это продуманная до мелочей биосистема, призванная обеспечить комфортную среду для проживания и отдыха жителей.

Благодаря «висячим садам» жилого комплекса жители могут каждый день наслаждаться маленьким персональным оазисом, который спасает от жары и шума города.

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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Застройщик
BAZIS-T
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Русский