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Новостройки в Намангане, Узбекистан

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Янгинаманганский район
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Многоквартирный жилой дом ЖК « FAYZLI UYLAR»
Многоквартирный жилой дом ЖК « FAYZLI UYLAR»
Многоквартирный жилой дом ЖК « FAYZLI UYLAR»
Многоквартирный жилой дом ЖК « FAYZLI UYLAR»
Многоквартирный жилой дом ЖК « FAYZLI UYLAR»
Многоквартирный жилой дом ЖК « FAYZLI UYLAR»
Наманган, Узбекистан
Цена по запросу
Добро пожаловать в « FAYZLI UYLAR» —  строительную компанию Намангана, стремящуюся воплотить ваши мечты в реальность. Откройте для себя новую коллекцию квартир в очаровательной Самаркандской области, где сочетаются роскошь и комфорт. В FAYZLI UYLAR мы гордимся тем, что предоставляем первокл…
Застройщик
FAYZLI UYLAR
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Застройщик
FAYZLI UYLAR
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Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
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Многоквартирный жилой дом ЖК "Neo Classic"
Наманган, Узбекистан
от
$32 837
“Neo classic” - это современный жилой комплекс, обладающий всем необходимым для комфортной и уютной жизни на долгие годы.  БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО По этой причине застройщики жилой комплекс «Neo classic» уделяют особое внимание возведению фундамента. В строительстве мы используем тольк…
Застройщик
LIONSTONE development
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Застройщик
LIONSTONE development
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Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс ЖК Namangan Vito
Жилой комплекс ЖК Namangan Vito
Жилой комплекс ЖК Namangan Vito
Жилой комплекс ЖК Namangan Vito
Наманган, Узбекистан
от
$324
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
О дизайне жилого комплекса "Namangan Vito" Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей дл…
Застройщик
PROJECT PERFECT
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Застройщик
PROJECT PERFECT
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Русский
BPNBPN
Жилой комплекс ЖК Namangan Yangi Bino
Жилой комплекс ЖК Namangan Yangi Bino
Жилой комплекс ЖК Namangan Yangi Bino
Наманган, Узбекистан
от
$324
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
О дизайне жилого комплекса "Namangan Yangi Bino" Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших дета…
Застройщик
PROJECT PERFECT
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Застройщик
PROJECT PERFECT
Языки общения
Русский
На карте