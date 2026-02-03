Жилой комплекс "Yangi Baxt"

Yangi Baxt — современный жилой комплекс комфорт-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто выбирает удобство, безопасность и спокойную атмосферу для жизни. Проект сочетает практичную архитектуру, функциональные планировки и благоустроенную территорию, формируя комфортное пространство для всей семьи.

✨ Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном стиле — аккуратные фасады, гармоничные цветовые решения и практичные материалы создают приятный внешний облик.

Главная идея проекта — создать удобную и уютную среду, где комфорт ощущается каждый день.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: Комфорт

Современный формат жилой застройки

Удобные и функциональные планировки

Рациональное использование пространства

Комфортные условия для семейного проживания

🏢 Входные группы и удобство

В проекте предусмотрены современные входные группы с аккуратной отделкой и продуманной организацией пространства.

Безбарьерная среда обеспечивает удобный доступ для семей с детьми, пожилых людей и всех жителей комплекса.

🌿 Благоустройство территории

Концепция двора ориентирована на безопасность и спокойную атмосферу:

закрытая территория

уютный благоустроенный двор

детские площадки

прогулочные зоны

места для отдыха жителей

система видеонаблюдения

Такой подход создаёт комфортную и дружелюбную среду для жизни.

🚗 Дополнительные удобства

Для жителей предусмотрены:

парковочные места

современные инженерные коммуникации

общественные зоны для отдыха

пространства для повседневного удобства

📍 Локация

ЖК Yangi Baxt расположен в удобной части Ташкента с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью.

Рядом находятся магазины, школы, объекты повседневного сервиса и всё необходимое для комфортной жизни.