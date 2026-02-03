Жилой комплекс "Yangi Baxt"

Yangi Baxt — современный жилой комплекс комфорт-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто выбирает удобство, безопасность и спокойную атмосферу для жизни. Проект сочетает практичную архитектуру, функциональные планировки и благоустроенную территорию, формируя комфортное пространство для всей семьи.
✨ Архитектурная концепция
Архитектура комплекса выполнена в современном стиле — аккуратные фасады, гармоничные цветовые решения и практичные материалы создают приятный внешний облик.
Главная идея проекта — создать удобную и уютную среду, где комфорт ощущается каждый день.
📐 Основные характеристики
Класс жилья: Комфорт
Современный формат жилой застройки
Удобные и функциональные планировки
Рациональное использование пространства
Комфортные условия для семейного проживания
🏢 Входные группы и удобство
В проекте предусмотрены современные входные группы с аккуратной отделкой и продуманной организацией пространства.
Безбарьерная среда обеспечивает удобный доступ для семей с детьми, пожилых людей и всех жителей комплекса.
🌿 Благоустройство территории
Концепция двора ориентирована на безопасность и спокойную атмосферу:
закрытая территория
уютный благоустроенный двор
детские площадки
прогулочные зоны
места для отдыха жителей
система видеонаблюдения
Такой подход создаёт комфортную и дружелюбную среду для жизни.
🚗 Дополнительные удобства
Для жителей предусмотрены:
парковочные места
современные инженерные коммуникации
общественные зоны для отдыха
пространства для повседневного удобства
📍 Локация
ЖК Yangi Baxt расположен в удобной части Ташкента с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью.
Рядом находятся магазины, школы, объекты повседневного сервиса и всё необходимое для комфортной жизни.