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Аренда коммерческой недвижимости на сутки в Узбекистане

Ташкент
1171
Бухарская область
5
Самаркандская область
37
Ташкентская область
84
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4 объекта найдено
Отель в Самарканд, Узбекистан
Отель
Самарканд, Узбекистан
Количество этажей 3
? RENAISSANCE BUTIK HOTEL ? Приглашает посетить исторический город Самарканд. В самом це…
800,000 сум
за сутки
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Агентство
Renaissance Boutique Hotel
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Русский
Склад 150 м² в Ташкентский район, Узбекистан
Склад 150 м²
Ташкентский район, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
350,000 сум
за сутки
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Частный продавец
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Русский
Аренда офис в Тамдынский район, Узбекистан
Аренда офис
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 1/4
Аренда офис ✅Учтепа. Р-н. 21 кв ✅1хона  🏢Карзинка  бор олдида 🌅Жой. Яхши. Офис м…
Цена по запросу
за сутки
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Агентство
Muzaffar Atajanov Estate
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Русский
Склад 10 000 м² в Учкудук, Узбекистан
Склад 10 000 м²
Учкудук, Узбекистан
Площадь 10 000 м²
Количество этажей 1
30 сум
за сутки
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Частный продавец
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1111 голосов