  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Жилой комплекс Bi Maftun Makon

Жилой комплекс Bi Maftun Makon

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
9 1
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
ID: 32985
ID новостройки на Realting

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Юнусабадский район
  • Метро
    Abdulla Qodirii (~ 900 м)
  • Метро
    Amir Temur Xiyoboni (~ 500 м)
  • Метро
    Mustaqilliq Maidoni (~ 800 м)
  • Метро
    Yunus Rajabiy (~ 500 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Maftun Makon — это ультрасовременный жилой квартал от NRG Uzbekistan, созданный для тех, кто выбирает динамику большого города и комфорт продуманной инфраструктуры. Проект расположен в перспективном новом центре столицы, вдоль улицы Янги Узбекистан — дороги, которая уже формирует будущую ось развития Ташкента.

Это настоящий «город в городе» с масштабной территорией и множеством функциональных зон. Каждый метр комплекса продуман под разные сценарии жизни — работу, отдых, учёбу, спорт и семейные прогулки.

Разработка и развитие проекта «Новый Ташкент» велись совместно с международными специалистами из Великобритании, Турции, Китая и Сингапура. Масштаб будущего района впечатляет: территория в 20 000 гектаров позволит создать полноценный современный город, рассчитанный почти на миллион жителей. Здесь формируется среда, где траверсы широких дорог, парковые зоны и грамотная урбанистика рождают совершенно новый стандарт городской жизни.

Локация Maftun Makon выбрана стратегически: близость к ключевым районам столицы, комфортный воздух, отличная транспортная связность и доступ к большим зелёным территориям. Рядом расположен огромный парк, построенный по инициативе президента Шавката Мирзиёева — пространство, где можно провести целый день. Песчаный пляж, зоны барбекю, детские площадки, воркаут-пространства, трассы для роллеров и скейтеров — всё для активной жизни и отдыха семьи.

Maftun Makon — это проект, который создаёт новую точку притяжения на карте Ташкента. Территория, где современная архитектура, обширная инфраструктура и грамотное городское планирование объединяются в единый живой городской организм. Здесь начинают жить по-новому.
 

В моей базе более 100 объектов по всему Ташкенту и работая со мной вы получите:

1. Полная разгрузка головы
Я беру на себя весь процесс: поиск, анализ, юрка, переговоры. Вы просто выбираете лучшее.

2. Экономия денег и времени
Я нахожу выгодные варианты для вас и защищаешь бюджет от переплат. Все на цифрах и аналитике.

3. Доступ к скрытому рынку
Покажу вам закрытые объекты, реальные цены и подводные камни - вы получаете всю картину.

4. Честность без маркетинга
Ваша безопастность - мой приоритет. Я не продаю вам конкретный объет, моя задача - подобрать лучший

5. Сделка “под ключ”
Полностью проведу вас от начала сделки, до получения ключей, без вашей головной боли и нервов

Ваш Специалист - Артемий Мартыненко

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение

Видеообзор жилой комплекс Bi Maftun Makon

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс ЖК "NRG Jomiy"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс Olmos
Ташкент, Узбекистан
от
$833
Жилой комплекс Dombirobod City
Ташкент, Узбекистан
от
$817
Многоквартирный жилой дом ЖК New Avenue
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс Жк " Afsona "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Вы просматриваете
Жилой комплекс Bi Maftun Makon
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс ЖК Star House Andijon
Жилой комплекс ЖК Star House Andijon
Жилой комплекс ЖК Star House Andijon
Жилой комплекс ЖК Star House Andijon
Жилой комплекс ЖК Star House Andijon
Показать все Жилой комплекс ЖК Star House Andijon
Жилой комплекс ЖК Star House Andijon
Шурбулак, Узбекистан
от
$483
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Добро пожаловать в Star House Andijan, замечательный жилой комплекс, созданный для вас компанией MELAGRANA CONSTRUCTIONS LLC. Этот современный и доступный жилой комплекс, расположенный в отличном месте, предлагает идеальное сочетание стиля, комфорта и удобства. С 10 этажами тщательно спро…
Застройщик
STAR HOUSE BUILDINGS
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
STAR HOUSE BUILDINGS
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК Shofirkon Markaz
Многоквартирный жилой дом ЖК Shofirkon Markaz
Многоквартирный жилой дом ЖК Shofirkon Markaz
Многоквартирный жилой дом ЖК Shofirkon Markaz
Шафиркан, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК Shofirkon Markaz   На основе оригинального дизайна, инновационных технологий наши небоскребы строятся мастерами своего дела. Откройте для себя двери будущего c ЖК  "Shofirkon Markaz" О жилом комплексе На территории ЖК "Shofirkon Markaz" расположены уникальные декоративные дере…
Застройщик
MIROBI BUXORO
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
MIROBI BUXORO
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК «Golden City»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Golden City»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Golden City»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Golden City»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Golden City»
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК «Golden City»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Golden City»
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик  «MAROQAND  STROY»  Самаркандская область Название:  ЖК Голден Сити  Цена: Договорная  Квартиры с площадью  от 41-43 кв.м 65-68 кв.м до 85-89 кв.м 105-110 кв.м  Тип оплаты: Ипотека  100% оплата Срок сдачи: Готовая квартира (кадастром) Отделка: готовая Тип строения: Ки…
Застройщик
ООО « MAROQAND STROY »
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
ООО « MAROQAND STROY »
Языки общения
Русский
Актуальные новости в Узбекистане
Все виды налогов в Узбекистане: полный гид для граждан и бизнеса
09.12.2025
Все виды налогов в Узбекистане: полный гид для граждан и бизнеса
Международные рынки меняют курс: доверие выходит на первый план
24.11.2025
Международные рынки меняют курс: доверие выходит на первый план
От арендной идеи к гостиничному сервису: как RNB estate изменяет посуточную аренду в Ташкенте
20.11.2025
От арендной идеи к гостиничному сервису: как RNB estate изменяет посуточную аренду в Ташкенте
Как спрогнозировать будущую стоимость квартиры в Узбекистане: полное руководство для покупателей
08.12.2025
Как спрогнозировать будущую стоимость квартиры в Узбекистане: полное руководство для покупателей
Почему квартиры рядом с учебными центрами Ташкента стали выгодной инвестицией
07.12.2025
Почему квартиры рядом с учебными центрами Ташкента стали выгодной инвестицией
Как в Европе, но по-ташкентски: что дала городу новая улица «на европейский манер» и что стоит доработать
06.12.2025
Как в Европе, но по-ташкентски: что дала городу новая улица «на европейский манер» и что стоит доработать
В Узбекистане обнаружили почти 2 тысячи незаконных построек возле многоэтажек
05.12.2025
В Узбекистане обнаружили почти 2 тысячи незаконных построек возле многоэтажек
Жизнь в новостройке в Узбекистане: комфорт, удобство и все нюансы для семьи
04.12.2025
Жизнь в новостройке в Узбекистане: комфорт, удобство и все нюансы для семьи
Показать все публикации