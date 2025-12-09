Жилой комплекс Bi Maftun Makon

Maftun Makon — это ультрасовременный жилой квартал от NRG Uzbekistan, созданный для тех, кто выбирает динамику большого города и комфорт продуманной инфраструктуры. Проект расположен в перспективном новом центре столицы, вдоль улицы Янги Узбекистан — дороги, которая уже формирует будущую ось развития Ташкента.

Это настоящий «город в городе» с масштабной территорией и множеством функциональных зон. Каждый метр комплекса продуман под разные сценарии жизни — работу, отдых, учёбу, спорт и семейные прогулки.

Разработка и развитие проекта «Новый Ташкент» велись совместно с международными специалистами из Великобритании, Турции, Китая и Сингапура. Масштаб будущего района впечатляет: территория в 20 000 гектаров позволит создать полноценный современный город, рассчитанный почти на миллион жителей. Здесь формируется среда, где траверсы широких дорог, парковые зоны и грамотная урбанистика рождают совершенно новый стандарт городской жизни.

Локация Maftun Makon выбрана стратегически: близость к ключевым районам столицы, комфортный воздух, отличная транспортная связность и доступ к большим зелёным территориям. Рядом расположен огромный парк, построенный по инициативе президента Шавката Мирзиёева — пространство, где можно провести целый день. Песчаный пляж, зоны барбекю, детские площадки, воркаут-пространства, трассы для роллеров и скейтеров — всё для активной жизни и отдыха семьи.

Maftun Makon — это проект, который создаёт новую точку притяжения на карте Ташкента. Территория, где современная архитектура, обширная инфраструктура и грамотное городское планирование объединяются в единый живой городской организм. Здесь начинают жить по-новому.



В моей базе более 100 объектов по всему Ташкенту и работая со мной вы получите:

1. Полная разгрузка головы

Я беру на себя весь процесс: поиск, анализ, юрка, переговоры. Вы просто выбираете лучшее.

2. Экономия денег и времени

Я нахожу выгодные варианты для вас и защищаешь бюджет от переплат. Все на цифрах и аналитике.

3. Доступ к скрытому рынку

Покажу вам закрытые объекты, реальные цены и подводные камни - вы получаете всю картину.

4. Честность без маркетинга

Ваша безопастность - мой приоритет. Я не продаю вам конкретный объет, моя задача - подобрать лучший

5. Сделка “под ключ”

Полностью проведу вас от начала сделки, до получения ключей, без вашей головной боли и нервов

