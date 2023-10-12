Узбекистан
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Узбекистане
Новые дома в Узбекистане
Все новостройки в Узбекистане
174
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Узбекистане
97
Жилая
Квартира в Узбекистане
9511
Пентхаус
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Узбекистане
640
Коттедж
Земельные участки в Узбекистане
96
Элитная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
38
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Узбекистане
345
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
38
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Аренда
Краткосрочная аренда в Узбекистане
1
Долгосрочная аренда в Узбекистане
3356
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Авиабилеты и отели
RU
UZS
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
Русский
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.uz использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
UZS
USD
EUR
RUB
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.uz
Коммерческая
Офисы
Продажа офисных помещений в Узбекистане
Ташкент
26
Ташкентская область
2
Келес
1
Офис
Очистить
23 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Офис с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
103 м²
1/5
Срочно продам готовую клинику. Чиланзар 25 квартал вдоль дороги. Площадь 103м2 6 комнат. …
1,96 млрд сум
Рекомендовать
Офис с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
216 м²
Продается евро-офис класса " Премиум" ! Шайхонтохурский район Массив Джангох. Продается …
4,58 млрд сум
Рекомендовать
Офис с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
67 м²
1/4
Продается коммерческое помещение Адрес: Юнусабадский район 9 квартал 1 линия Площадь: 67кв…
1,16 млрд сум
Рекомендовать
Офис 4 комнаты
Узбекистан, Узбекистан
4
148 м²
10
ПРОДАЖА: НОВОСТРОЙКА !!! Ак тепа ул.Нурафшон (Есенина) коробка 74 + 74 м² 1\10 Ша…
1,87 млрд сум
Рекомендовать
Офис со стеклопакетами, с мебелью, в центре города
Ташкент, Узбекистан
260 м²
ПРОДАЕТСЯ ДОМ НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ на мет. Минор (Юнусабадский район) Вторая линия Общая …
4,16 млрд сум
Рекомендовать
Офис со стеклопакетами, в центре города, с подвалом
Ташкент, Узбекистан
350 м²
2
Вторая линия Яшнабадский район, ул.Риези (Ор-р школа Вундеркинд) 350 кв.м 175+175 (…
6,11 млрд сум
Рекомендовать
Офис 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
2
65 м²
4
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Улица Мукумий ор-р: Флагман Яккасарайский район Этаж: 1 Комнат…
1,61 млрд сум
Рекомендовать
Офис со стеклопакетами, в центре города, с парковка
Ташкент, Узбекистан
395 м²
3
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ на Аския базар (Яккасарайский район) Уро…
4,40 млрд сум
Рекомендовать
Офис со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города
Ташкент, Узбекистан
1 000 м²
5
Продаётся КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ: Гостинице / ОФИСЕ Яккасарайский район Ориентир - Г…
26,90 млрд сум
Рекомендовать
Офис со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
60 м²
4
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 1 ЭТАЖ НА Ц-1 ГОГОЛЯ ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 60м2 Состояние Евро рем…
1,77 млрд сум
Рекомендовать
Офис 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с видеонаблюдением
Ташкент, Узбекистан
3
1
90 м²
1
Продается нежилое помещение офис 🔔 ▪️Количество комнат: 3 ▪️ Этаж: 1 ▪️ Этажность : 9 …
1,83 млрд сум
Рекомендовать
Офис 2 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
2
36 м²
4
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ!!! ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ! 1 ЛИНИЯ ВДОЛЬ ДОРОГИ Мирбадкский район Ул. …
1,28 млрд сум
Рекомендовать
Офис 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
1
46 м²
Продажа:квартира Карасу 3 под офис ♦️Не жилое ♦️Район:Мирзо Улугбекский ♦️Комнат:1 ♦️Эт…
843,53 млн сум
Рекомендовать
Офис 11 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
11
6
500 м²
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ЖК NEW LIFE Яшнабадский район Новостройка/ нежилое ПРОД…
8,56 млрд сум
Рекомендовать
Офис со стеклопакетами, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
225 м²
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ!!! ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ! 3 Три офиса в одном месте Напротив Интерконти…
1,83 млрд сум
Рекомендовать
Офис 3 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с парковка
Ташкент, Узбекистан
3
70 м²
ПРОДАЁТСЯ НЕЖИЛОЕ улица Лабзак / МТС ор-р Комолон плов центр Рядом Ц-5 / Пожарка Общая п…
1,83 млрд сум
Рекомендовать
Офис 4 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, в центре города
Ташкент, Узбекистан
4
120 м²
9
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ на Дружбе Народов ор-р: НарХоз (Чиланзарский район) Комнат: 2+2 …
3,00 млрд сум
Рекомендовать
Офис
Ташкент, Узбекистан
220 м²
1
Район: #Яшнабад Махтумкули Объект: #Помещение общей площадью 220м2 3 уровня Состояние:…
3,67 млрд сум
Рекомендовать
Офис 4 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с парковка
Ташкент, Узбекистан
4
350 м²
2
Продается коммерческое помещение (офис) в новостройке Вторая линия Яшнабадский район, …
7,34 млрд сум
Рекомендовать
Офис 6 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
6
2
150 м²
Район: #Мирзо-Улугбек ул.Сайрам Объект: #Помещение площадью 150м2 цокольный этаж Состоя…
4,65 млрд сум
Рекомендовать
Офис 6 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
6
130 м²
1
Район: #Яшнабад Фаргона йули Объект: #Помещения площадью 130м2 Состояние: ремонт Примеча…
1,65 млрд сум
Рекомендовать
Офис в центре города, с парковка
Ташкент, Узбекистан
1 800 м²
4
ПРОДАЁТСЯ ЗДАНИЕ на махалле Ракат ор-р: Корзинка Ракат (Яккасарайский район) …
24,45 млрд сум
Рекомендовать
Офис 3 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с парковка
Ташкент, Узбекистан
3
1
80 м²
ПРОДАЕТСЯ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ на улице Нукусской ор-р: Госпитальный рынок (Мираб…
2,45 млрд сум
Рекомендовать
Типы недвижимости в Узбекистане
коммерческая недвижимость
рестораны
отели
производственные здания
инвестиционная недвижимость
готовый бизнес
коммерческая недвижимость
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL