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Продажа офисов в Узбекистане

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Ташкент
61
64 объекта найдено
ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПРЕМИУМ-УРОВНЯ в жилом комплексе БИЗНЕС-КЛАССА "City Life Garden". в Ташкент, Узбекистан
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ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПРЕМИУМ-УРОВНЯ в жилом комплексе БИЗНЕС-КЛАССА "City Life Garden".
Ташкент, Узбекистан
Площадь 515 м²
Количество этажей 10
ПРОДАЁТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПРЕМИУМ-УРОВНЯ в жилом комплексе БИЗНЕС-КЛАССА "City Life Garden…
$1 000 000
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Агентство
Eugene Real Estate
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Продается офис в Яккасарае 100м2 рядом в Университетом Tift Срочно! в Ташкент, Узбекистан
Продается офис в Яккасарае 100м2 рядом в Университетом Tift Срочно!
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
Количество этажей 4
Продажа коммерческой недвижимости (первая линия) 📍 Яккасарайский район 📍 Ориентир: Налог…
$250 000
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Частный продавец
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Продажа коммерческое помещение Алмазарский район. ID V00072 в Ташкент, Узбекистан
Продажа коммерческое помещение Алмазарский район. ID V00072
Ташкент, Узбекистан
Площадь 34 м²
ID: V00072 Продажа коммерческое помещение Общая площадь: 34 м² Этаж: цокольный Район…
$47 000
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Агентство
КупиДом
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BPNBPN
Продается офис с готовый арендатором в Юнусабаде 42м2 мечеть Бодомзор в Ташкент, Узбекистан
Продается офис с готовый арендатором в Юнусабаде 42м2 мечеть Бодомзор
Ташкент, Узбекистан
Площадь 42 м²
Продажа коммерческой недвижимости (первая линия) 📍 Юнусабадский район 📍 Ориентир: мечеть…
$105 000
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Частный продавец
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Продажа помещение от КНТ Мирабадский р-н ул.Нукус в Ташкент, Узбекистан
Продажа помещение от КНТ Мирабадский р-н ул.Нукус
Ташкент, Узбекистан
Площадь 42 м²
Количество этажей 1
⚡️ ПРОДАЖА ПОМЕЩЕНИЕ от КНТ 🔹 Идеально под Инвестиции. 🔹Район: Мирабадский 🔹Ориентир:…
$135 000
НДС
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Агентство
KNT Коммерческая Недвижимость Ташкента
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Продается офис с готовым арендатором Яккасарае Ракат Корзинка Срочно в Ташкент, Узбекистан
Продается офис с готовым арендатором Яккасарае Ракат Корзинка Срочно
Ташкент, Узбекистан
Площадь 63 м²
Количество этажей 4
‼️СРОЧНАЯ продажа коммерческой недвижимости ‼️ 📍 Яккасарайский район 📍 Ориентир: Ракат К…
$145 000
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Частный продавец
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Офис 45 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 45 м²
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/9
Продаётся офис 45 м² — Центр / Рядом с Ц-1 / старое ТашМИ • Новый евроремонт, полностью меб…
$73 000
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Агентство
Vector Estate
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Продажа помещение от КНТ Юнусабадский Ц-6, ресторан Lali в Ташкент, Узбекистан
Продажа помещение от КНТ Юнусабадский Ц-6, ресторан Lali
Ташкент, Узбекистан
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
🔈 ПРОДАЖА-АРЕНДА ОБЪЕКТА от KНT ✔️ Идеально под Инвестиции! 🔵ШоуРум 🔵Тур Фирма 🔵Офис…
$230 000
НДС
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Агентство
KNT Коммерческая Недвижимость Ташкента
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Продаётся офис Яккасарай р-н 37м2 Ракат Срочно в Ташкент, Узбекистан
Продаётся офис Яккасарай р-н 37м2 Ракат Срочно
Ташкент, Узбекистан
Площадь 37 м²
Количество этажей 1
📣 Продажа коммерческой недвижимости 📌Яккасарайский район 📌Ориентир: Ракат, Korzinka 📌…
$119 000
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Частный продавец
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Продается офис с готовым арендатором в Яккасарае Prime time Срочно! в Ташкент, Узбекистан
Продается офис с готовым арендатором в Яккасарае Prime time Срочно!
Ташкент, Узбекистан
Площадь 75 м²
Количество этажей 4
Продажа коммерческой недвижимости (первая линия) 📍 Мирабадский район 📍 Ориентир: Айбек, …
$200 000
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Частный продавец
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Продается Офис Nestoned с Готовий Арендатором в Ташкент, Узбекистан
Продается Офис Nestoned с Готовий Арендатором
Ташкент, Узбекистан
Площадь 30 м²
Количество этажей 4
Шайхантахур ЖКNestoned Офис - Ор-р Ташкент ситй - 1/4/11 30м2 - Евроремонт - есть Гото…
$138 500
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Агентство
Baht Residence
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Продажа помещение от КНТ Юнусабадский Ц-5, Paul в Ташкент, Узбекистан
Продажа помещение от КНТ Юнусабадский Ц-5, Paul
Ташкент, Узбекистан
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
🔈 ПРОДАЖА АРЕНДА ОБЪЕКТА от КНТ ⌛ ИДЕАЛЬНО ПОД ИНВЕСТИЦИ! ✔️ ОФИС ✔️ БУТИК ✔️ ШОУРУМ…
$255 000
НДС
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Агентство
KNT Коммерческая Недвижимость Ташкента
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КОММЕРЧЕСКОЕ помещение в многофункциональном комплексе ПРЕМИУМ-КЛАССА "Piramit Tower". в Ташкент, Узбекистан
КОММЕРЧЕСКОЕ помещение в многофункциональном комплексе ПРЕМИУМ-КЛАССА "Piramit Tower".
Ташкент, Узбекистан
Площадь 45 м²
Количество этажей 49
ПРОДАЁТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ помещение (официальный нежилой фонд) в многофункциональном комплексе …
$165 000
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Агентство
Eugene Real Estate
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ПРОДАЖА помещения | ВДОЛЬ ДОРОГИ в Ташкент, Узбекистан
ПРОДАЖА помещения | ВДОЛЬ ДОРОГИ
Ташкент, Узбекистан
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Адрес: Яккасарайский район, массив Кушбеги ор-р: мечеть, вдоль молой кольцевой. 🌟Комнат: 3 …
$190 000
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Агентство
West End Consulting
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Продаётся коммерция Юнусабад р-н 75м2 Универсам Срочно в Ташкент, Узбекистан
Продаётся коммерция Юнусабад р-н 75м2 Универсам Срочно
Ташкент, Узбекистан
Площадь 75 м²
Количество этажей 9
🟢 Продажа коммерции на первой линии 📍Юнусабадский район 📍Ориентир: 2-й квартал, Универса…
$170 000
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Частный продавец
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Продается срочно офис Яккасарае 90м2 Саламатина в Ташкент, Узбекистан
Продается срочно офис Яккасарае 90м2 Саламатина
Ташкент, Узбекистан
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
✅ Продажа коммерческой недвижимости 📍 Яккасарайский район 📍 Ориентир: ул. МКАД, Саламати…
$205 000
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Частный продавец
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Инвестиционное предложение: офисные площади 179 м² и 430 м² с подземным паркингом в Ташкент, Узбекистан
Инвестиционное предложение: офисные площади 179 м² и 430 м² с подземным паркингом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 609 м²
Количество этажей 4
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Последние свободные площади в новом бизнес-центре Шайхантахурс…
$745 000
НДС
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Застройщик
SAID’S FAMILY BUSINESS
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СРОЧНО Продается офис Ор-р: ул.Махтумкули в Ташкент, Узбекистан
СРОЧНО Продается офис Ор-р: ул.Махтумкули
Ташкент, Узбекистан
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
СРОЧНО 📍Район : Яшнабадский Ор-р: ул.Махтумкули "Арка Мебель" Новостройка "New Life"…
Цена по запросу
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Агентство
CENTRAL REALTY
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Продается помещение Юнусабаде 72м2 6й квартал Срочно в Ташкент, Узбекистан
Продается помещение Юнусабаде 72м2 6й квартал Срочно
Ташкент, Узбекистан
Площадь 72 м²
Количество этажей 4
Продажа коммерческой недвижимости (первая линия) 📍 Юнусабадский район 📍 Ориентир: 13-й к…
$180 000
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Частный продавец
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🌟ПРОДАЁТСЯ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ - ВДОЛЬ ДОРОГИ Джуманджи в Ташкент, Узбекистан
🌟ПРОДАЁТСЯ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ - ВДОЛЬ ДОРОГИ Джуманджи
Ташкент, Узбекистан
Площадь 90 м²
🌟АДРЕС: Яккасарайский р-н, улица Юсуф Хос Ходжиб, Ор-р ДЖУМАНДЖИ КАФЕ И ПЕД ИНСТИТУТ. 🌟Площ…
$259 000
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Агентство
West End Consulting
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Срочно Продаётся нежилое с Арендатором в Ташкент, Узбекистан
Срочно Продаётся нежилое с Арендатором
Ташкент, Узбекистан
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Срочно продаётся Своя❗️ Евро нежилое помещение Яккасарайский район Улица Шота Руставели …
$240 000
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Агентство
Baht Residence
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Продаётся Офис 295 кв.м. на Паркентском в Ташкент, Узбекистан
Продаётся Офис 295 кв.м. на Паркентском
Ташкент, Узбекистан
Площадь 295 м²
Количество этажей 8
Mirzo-Ulug'bek, Evos-Parkent Ofis sotiladi 295 kv.m. 8 xona Narx 1kv.m.-1500$
$1 500
НДС
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Агентство
REITATW
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Продается офис вторая линия в Мирзо Улугбеке 90м2 Akay City Срочно в Ташкент, Узбекистан
Продается офис вторая линия в Мирзо Улугбеке 90м2 Akay City Срочно
Ташкент, Узбекистан
Площадь 90 м²
Количество этажей 6
🌎 Продажа коммерческой недвижимости 📍 Мирзо-Улугбекский район 📍 Ориентир: напротив ЖК Ak…
$285 000
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Частный продавец
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Продается большое помещение в Мирабаде 910м2 улица Нукус Срочно в Ташкент, Узбекистан
Продается большое помещение в Мирабаде 910м2 улица Нукус Срочно
Ташкент, Узбекистан
Площадь 910 м²
Количество этажей 9
⚡️Продается коммерческое помещение 📍Мирабадский район 📍Ориентир: ул. Нукус, Посольство Р…
$1,65 млн
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Частный продавец
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ПРОДАЖА помещения | 155м2 8 кабинетов| ВДОЛЬ ДОРОГИ в Ташкент, Узбекистан
ПРОДАЖА помещения | 155м2 8 кабинетов| ВДОЛЬ ДОРОГИ
Ташкент, Узбекистан
Площадь 155 м²
Адрес: Яккасарайский район, массив Кушбеги ор-р: мечеть, Oq-Tepa Lavash, вдоль Малой кольцев…
$173 000
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Агентство
West End Consulting
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Офис 150 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 150 м²
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 4
Место хорошее но есть вопрос вашего бюджета... Не доезжая м.Ойбек нежилое, 121 кв.м+26 п…
$470 000
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Агентство
REITATW
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Продается здание в Мирабаде 340м2 Саракулька Срочно ! в Ташкент, Узбекистан
Продается здание в Мирабаде 340м2 Саракулька Срочно !
Ташкент, Узбекистан
Площадь 340 м²
Количество этажей 4
Продается коммерческое помещение Мирабадский район Ориентир: Саракулька, Областной военк…
$450 000
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Офис 120 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 120 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 120 м²
Количество этажей 7
$135 000
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Продается офис с готовым арендатором в Юнусабаде 50м2 Срочно в Ташкент, Узбекистан
Продается офис с готовым арендатором в Юнусабаде 50м2 Срочно
Ташкент, Узбекистан
Площадь 55 м²
Количество этажей 4
📣 Продажа коммерческой недвижимости (первая линия) 📍 Юнусабадский район 📍 Ориентир: Ц-6,…
$188 000
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ПРОДАЁТСЯ 2-ЭТАЖНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ (ГОТОВЫЙ ОФИС / УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР / ШТАБ КОМПАНИИ) в Ташкент, Узбекистан
ПРОДАЁТСЯ 2-ЭТАЖНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ (ГОТОВЫЙ ОФИС / УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР / ШТАБ КОМПАНИИ)
Ташкент, Узбекистан
Площадь 592 м²
Количество этажей 2
Предлагается отдельно стоящее нежилое здание в отличном состоянии. Объект полностью готов к …
$450 000
НДС
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