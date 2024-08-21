Жилой комплекс Sad’O

Sad’O — это ваш уголок спокойствия и умиротворения в шумном мегаполисе. Проект сочетает в себе элементы четырех стихий: воздух, вода, огонь и земля. Поэтому наряду с современными стандартами жилья, мы также продумали обширные зеленые пространства, зоны отдыха и места для прогулок. Откройте для себя гармонию и комфорт в вашем новом доме, где каждый день наполнен радостью и вдохновением.



Преимущества жилого комплекса “Sad'o”

Внутренний двор обустроен зеленой зоной для пикников, сухим фонтаном, мини-огородом и зоной для барбекю. Предусмотрена подземная парковка с зарядными станциями для электромобилей, а также места для парковки велосипедов. Хол оформлены в современном стиле, обладают простором и комфортом, а также предусматривают наличие кладовых помещений для жителей.

Инфраструктура жилого комплекса “Sad'o”

Рядом располагается станция метро "Яшнабад", а также более десятка государственных и частных школ и детских садов. В непосредственной близости можно найти медицинские центры, супермаркеты и парк "Янги Узбекистан". Для любителей гольфа в нескольких минутах езды расположен престижный гольф-клуб "ST Golf Academy".

Жилой комплекс "Садо" представляет собой не только место для проживания, но и образ жизни, сочетающий в себе комфорт, современность и доступность всего необходимого в непосредственной близости