Жилой комплекс "BOTANIKA SAROYI"

Ташкент, Узбекистан
от
$62,188
от
$1,671/м²
;
9
ID: 33372
ID новостройки на Realting

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирзо-Улугбекский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

О комплексе

Botanika Saroyi — современный жилой комплекс бизнес-класса, вдохновлённый природой и расположенный в одном из самых зелёных районов Ташкента — рядом с Ботаническим садом. Проект сочетает современную архитектуру, восточную эстетику и комфорт городской инфраструктуры, создавая пространство для спокойной и статусной жизни. 

Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в стиле «Современный Восток» — с использованием качественных фасадных материалов и элементов национальных орнаментов. Лаконичный внешний облик подчёркивает статус проекта и гармонично вписывается в окружающую зелёную среду. 

📐 Основные характеристики

  • Класс жилья: Бизнес
  • Этажность: 16 этажей
  • Высота потолков: от 3 м
  • Площади квартир: от 35 до 80 м²
  • Продуманные планировки с функциональным использованием пространства 


🏢 Дизайнерские входные группы

В проекте реализованы стильные холлы с элементами природного дизайна, живыми растениями и безбарьерной средой. Входные группы расположены на уровне земли, что обеспечивает удобство для семей с детьми и комфортное передвижение для всех жителей. 

🌿 Благоустройство и комфорт

Концепция двора ориентирована на безопасность и спокойную атмосферу:

  • закрытая территория
  • двор без автомобилей
  • видеонаблюдение 24/7
  • крытая детская площадка
  • зоны отдыха и барбекю


Такой подход формирует приватное пространство, где комфорт сочетается с безопасностью. 

🚗 Дополнительные удобства

Для жителей предусмотрены:

  • подземный и наземный паркинг
  • кладовые помещения (boxroom)
  • зоны хранения велосипедов
  • зарядные станции для электромобилей 


📍 Локация

Комплекс расположен в Мирзо-Улугбекском районе, на улице Богишамол — в окружении зелёных зон и рядом с Ботаническим садом, что делает локацию одной из самых комфортных для жизни в Ташкенте.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
