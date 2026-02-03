Жилой комплекс "BOTANIKA SAROYI"

Botanika Saroyi — современный жилой комплекс бизнес-класса, вдохновлённый природой и расположенный в одном из самых зелёных районов Ташкента — рядом с Ботаническим садом. Проект сочетает современную архитектуру, восточную эстетику и комфорт городской инфраструктуры, создавая пространство для спокойной и статусной жизни.

✨ Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в стиле «Современный Восток» — с использованием качественных фасадных материалов и элементов национальных орнаментов. Лаконичный внешний облик подчёркивает статус проекта и гармонично вписывается в окружающую зелёную среду.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: Бизнес

Этажность: 16 этажей

Высота потолков: от 3 м

Площади квартир: от 35 до 80 м²

Продуманные планировки с функциональным использованием пространства



🏢 Дизайнерские входные группы

В проекте реализованы стильные холлы с элементами природного дизайна, живыми растениями и безбарьерной средой. Входные группы расположены на уровне земли, что обеспечивает удобство для семей с детьми и комфортное передвижение для всех жителей.

🌿 Благоустройство и комфорт

Концепция двора ориентирована на безопасность и спокойную атмосферу:

закрытая территория

двор без автомобилей

видеонаблюдение 24/7

крытая детская площадка

зоны отдыха и барбекю



Такой подход формирует приватное пространство, где комфорт сочетается с безопасностью.

🚗 Дополнительные удобства

Для жителей предусмотрены:

подземный и наземный паркинг

кладовые помещения (boxroom)

зоны хранения велосипедов

зарядные станции для электромобилей



📍 Локация

Комплекс расположен в Мирзо-Улугбекском районе, на улице Богишамол — в окружении зелёных зон и рядом с Ботаническим садом, что делает локацию одной из самых комфортных для жизни в Ташкенте.