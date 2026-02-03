Жилой комплекс "BOTANIKA SAROYI"

Botanika Saroyi — современный жилой комплекс бизнес-класса, вдохновлённый природой и расположенный в одном из самых зелёных районов Ташкента — рядом с Ботаническим садом. Проект сочетает современную архитектуру, восточную эстетику и комфорт городской инфраструктуры, создавая пространство для спокойной и статусной жизни.
✨ Архитектурная концепция
Архитектура комплекса выполнена в стиле «Современный Восток» — с использованием качественных фасадных материалов и элементов национальных орнаментов. Лаконичный внешний облик подчёркивает статус проекта и гармонично вписывается в окружающую зелёную среду.
📐 Основные характеристики
🏢 Дизайнерские входные группы
В проекте реализованы стильные холлы с элементами природного дизайна, живыми растениями и безбарьерной средой. Входные группы расположены на уровне земли, что обеспечивает удобство для семей с детьми и комфортное передвижение для всех жителей.
🌿 Благоустройство и комфорт
Концепция двора ориентирована на безопасность и спокойную атмосферу:
Такой подход формирует приватное пространство, где комфорт сочетается с безопасностью.
🚗 Дополнительные удобства
Для жителей предусмотрены:
📍 Локация
Комплекс расположен в Мирзо-Улугбекском районе, на улице Богишамол — в окружении зелёных зон и рядом с Ботаническим садом, что делает локацию одной из самых комфортных для жизни в Ташкенте.