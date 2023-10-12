Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Жилая
  3. Пентхаусы

Пентхаусы в Узбекистане

Ташкент
6
Пентхаус В архив
Очистить
7 объектов найдено
Пентхаус 4 спальни в Ташкент, Узбекистан
Пентхаус 4 спальни
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 432 м²
Этаж 10/10
Район: #Яшнабад Улица: Паркентская ЖК: "Parkent Plaza" Застройщик: FDG Класс: Комфорт К…
3,36 млрд сум
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 9/9
Район: #Мирзо-Улугбек Улица: Паркентская ЖК: - Застройщик: - Класс: Комфорт Комнат: #3 …
1,77 млрд сум
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Этаж 9/10
ДВУХЯРУСНЫЙ ПЕНТХАУС НОВОСТРОЙКА 9-10 ЭТАЖ   Яккасарайский р-н БАБУРА (ор-р Нуку…
4,89 млрд сум
Пентхаус 3 спальни в Ташкент, Узбекистан
Пентхаус 3 спальни
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 9/9
Район: #Яккасарай Улица: Кичик Бешагач и Нукусская ЖК: - Застройщик: GABUS Класс: - Ком…
2,93 млрд сум
Пентхаус 3 спальни в Ташкент, Узбекистан
Пентхаус 3 спальни
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 283 м²
Этаж 9/9
Район: #Яккасарай Улица: Кичик Бешагач и Нукусская ЖК: - Застройщик: GABUS Класс: - Ком…
3,70 млрд сум
Пентхаус 5 спален в Ташкент, Узбекистан
Пентхаус 5 спален
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 897 м²
Этаж 8/8
Район: #Юнус-Абад Улица: пр. Амира Темура ЖК:  Застройщик: GABUS Класс: Бизнес Комнат: …
9,90 млрд сум
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 10/11
Район: #Мирзо-Улугбек Улица: Олтинтепа ЖК: “Albero Exclusive” Застройщик: - Класс: Комфо…
3,26 млрд сум

Параметры недвижимости в Узбекистане

недорогая
элитная