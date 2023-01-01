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ЖК «Salom Nurafshon»

Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

Жилой комплекс Salom Nurafshon представляет всем желающим возможность приобретения квартиры с помощью сверхгодовой программы без процентной ставки

Первоначальный взнос составляет 50% от общей суммы 
Рассрочка на 18 месяцев без процентной ставки 

Также для трёхкомнатных квартир предоставлена уникальная трёх этапная программа рассрочки

—Первоначальный взнос составляет 30%, от общей суммы
—30% суммы выплачивается в течение 12 месяцев
— оставшийся сумма 40% выплачивается с помощью субсидии или ипотеки

SALOM NURAFSHON — жилой комплекс, созданный для людей, ценящих максимальный комфорт и условия — по самым лояльным ценам.

 Мы говорим о нашем комплексе в вычислительном смысле:
 Общая площадь жилого комплекса: 3500 м²;
• Общая площадь двора: 1800 м²;
• Период оплаты: 20 месяцев;
• Вахтовым методом в квартирах: 3,20 м;
• Всего квартир в жилом доме: 80;
• Дата завершения проекта: декабрь 2023 г.;
• Количество парковочных мест: 50.

Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете связаться с нашими менеджерами по продажам для получения дополнительной информации

Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
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Цена по запросу
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