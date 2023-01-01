ЖК «Salom Nurafshon»

Жилой комплекс Salom Nurafshon представляет всем желающим возможность приобретения квартиры с помощью сверхгодовой программы без процентной ставки

Первоначальный взнос составляет 50% от общей суммы

Рассрочка на 18 месяцев без процентной ставки

Также для трёхкомнатных квартир предоставлена уникальная трёх этапная программа рассрочки

—Первоначальный взнос составляет 30%, от общей суммы

—30% суммы выплачивается в течение 12 месяцев

— оставшийся сумма 40% выплачивается с помощью субсидии или ипотеки

SALOM NURAFSHON — жилой комплекс, созданный для людей, ценящих максимальный комфорт и условия — по самым лояльным ценам.

Мы говорим о нашем комплексе в вычислительном смысле:

Общая площадь жилого комплекса: 3500 м²;

• Общая площадь двора: 1800 м²;

• Период оплаты: 20 месяцев;

• Вахтовым методом в квартирах: 3,20 м;

• Всего квартир в жилом доме: 80;

• Дата завершения проекта: декабрь 2023 г.;

• Количество парковочных мест: 50.

Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете связаться с нашими менеджерами по продажам для получения дополнительной информации