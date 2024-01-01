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Parvoz

Кибрайский район, Узбекистан
от
7,40 млн сум
;
9
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О комплексе

Супер предложение от застройщика. ЖК Парвоз

- Срок погашения: 36 месяцев
- 1 м2 от 7.400.000 Сум при 100% оплате

Площадь квартир:
1 комната - 28м2, 35м2, 36м2, 43м2, 45м2
2 комнаты-45м2, 54м2, 55м2
3 комнаты-69м2

 Преимущества:
* Эко зона;
• Безопасная игровая площадка;
* Подземные и надземные парковки;

Расположение: недалеко от Юнусабада Тхай, рейс махалля. идеально сочетает комфорт городской жизни, ведущие архитектурные и инженерные решения, роскошную инфраструктуру
Здесь ваша жизнь будет уютной, яркой и интересной.
В инфраструктуру комплекса будут входить: бутик, кафе и ресторан, тренажёрный зал, спа, аптека, стоматология.

Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Количество этажей
Количество этажей
9
Местонахождение новостройки
Кибрайский район, Узбекистан

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Parvoz
Кибрайский район, Узбекистан
от
7,40 млн сум
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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