Супер предложение от застройщика. ЖК Парвоз
- Срок погашения: 36 месяцев
- 1 м2 от 7.400.000 Сум при 100% оплате
Площадь квартир:
1 комната - 28м2, 35м2, 36м2, 43м2, 45м2
2 комнаты-45м2, 54м2, 55м2
3 комнаты-69м2
Преимущества:
* Эко зона;
• Безопасная игровая площадка;
* Подземные и надземные парковки;
Расположение: недалеко от Юнусабада Тхай, рейс махалля. идеально сочетает комфорт городской жизни, ведущие архитектурные и инженерные решения, роскошную инфраструктуру
Здесь ваша жизнь будет уютной, яркой и интересной.
В инфраструктуру комплекса будут входить: бутик, кафе и ресторан, тренажёрный зал, спа, аптека, стоматология.