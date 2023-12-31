"Dreamland Parkent"

Жилой комплекс - Бизнес класа
-Этажность: 13
-Тип Строения: Монолит / Немецкий автоклавный Газоблок
-Закрытая охраняемая территория
-Грузовой и пассажирский лифт в каждом подъезде!
-Свободная планировка
-Предоставляется 2х контурный котел
-Видео наблюдение 24/7
-Подземный паркинг
А также:
-В шаговой доступности метро
-Беседки, барбекю зона
-Зарядки для электромобилей на 200 киловатт
-Кладовые помещения
-Вело парковки
-Вентилируемый фасад
-Видео домофоны
-Места для систем кондиционирования
-Ночное освещение
-Высокие потолки
-Двор без машин!
Рассрочка:
Имеется рассрочка на 30 месяцев
Минимальная предоплата 30%
Скидка:
При 100% оплате = 10%
При 70% оплате = 7%
При 50% оплате =5%
Рассрочка на 24 месяца
При 70% оплате скидка 10%
При 50% оплате = 7%
При 30% оплате =5%