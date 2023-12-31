  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. "Dreamland Parkent"

"Dreamland Parkent"

Фергана, Узбекистан
Цена по запросу
;
14
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Жилой комплекс - Бизнес класа

-Этажность: 13
-Тип Строения: Монолит / Немецкий автоклавный Газоблок
-Закрытая охраняемая территория
-Грузовой и пассажирский лифт в каждом подъезде!

-Свободная планировка

-Предоставляется 2х контурный котел

-Видео наблюдение 24/7

-Подземный паркинг

А также:

-В шаговой доступности метро

-Беседки, барбекю зона

-Зарядки для электромобилей на 200 киловатт

-Кладовые помещения

-Вело парковки

-Вентилируемый фасад

-Видео домофоны

-Места для систем кондиционирования

-Ночное освещение

-Высокие потолки

-Двор без машин!

 

Рассрочка:

Имеется рассрочка на 30 месяцев

Минимальная предоплата 30%

Скидка:

При 100% оплате   = 10%

При 70% оплате     = 7%

При 50% оплате     =5%

Рассрочка на 24 месяца

При 70% оплате скидка 10%

При 50% оплате = 7%

При 30% оплате =5%

Дополнительно

  • Охрана
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Каркасно-блочный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Количество этажей
Количество этажей
13
Местонахождение новостройки
Фергана, Узбекистан

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} UZS
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} UZS
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} UZS
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс SERGELI AVENUE
Ташкент, Узбекистан
от
331,11 млн сум
Многоквартирный жилой дом ЖК  Lesopark Avenue
Коканд, Узбекистан
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом ЖК SARTEPO.
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой квартал ЖК FREEDOM SQUARE
Коканд, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс "Юксалиш"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Вы просматриваете
"Dreamland Parkent"
Фергана, Узбекистан
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку Позвонить Позвонить
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом ЖК Shofirkon Markaz
Многоквартирный жилой дом ЖК Shofirkon Markaz
Фергана, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: MIROBI BUXORO
ЖК Shofirkon Markaz   На основе оригинального дизайна, инновационных технологий наши небоскребы строятся мастерами своего дела. Откройте для себя двери будущего c ЖК  "Shofirkon Markaz" О жилом комплексе На территории ЖК "Shofirkon Markaz" расположены уникальные декоративные деревья, прогулочные дорожки, навесы для бесед и интерактивные игровые площадки для детей разных возрастов, выполненные в основном из экологически чистых материалов. Жилой комплекс находится в окружении разнообразной инфраструктуры, которая удовлетворит потребности его жителей. Все необходимые объекты находятся в непосредственной близости, обеспечивая комфорт и удобство для жильцов жилого комплекса "Shofirkon Markaz" Окунитесь в роскошную и комфортную жизнь в этом замечательном жилом комплексе, где каждая деталь предназначена для того, чтобы сделать вашу жизнь лучше.
Многоквартирный жилой дом ЖК Global House
Многоквартирный жилой дом ЖК Global House
Фергана, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: BEK BUSINESS CENTRE
Жилой комплекс Global House - это многофункциональный 8 этажный кирпичный дом расположенный в городе Чирчике. Новые квартиры площадью от 39 до 78 кв. м поступают в продажу уже с готовым ремонтом. В каждой квартире будут возведены перегородки.  Жилой комплекс полностью безопасен и скрыт от посторонних. Он будет круглосуточно охраняться, а за порядком на территории будет следить профессиональная управляющая компания. Также для жителей имеется бесплатная парковка.  Адресу: г.Чирчик 10-микрорайон, Бобур МСГ. Цена за 1м2 от 4 700 000 до 6 400 000 сумов. Особенность выбранной локации — это чистый воздух, транспортная доступность к горной территории и возможность для создания просторных жилых пространств.
Многоквартирный жилой дом ЖК “New bukhara“ 
Многоквартирный жилой дом ЖК “New bukhara“ 
Фергана, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: NEW BUKHARA
ЖК “New bukhara“  ЖК строится по последним технологиям строительства. Мы на стадии завершения строительства нашего ЖК. Мы предлагаем вам приобрести квартира в нашем жилом комплексе.  О жилом комплексе:  Удобная локация , качественно построенный дом Благополучный район Доступность транспорта и дорог; Финансовая надежность застройщика; Разумный срок строительства. Дом строится в современном стиле, около дороги. Продаются квартиры быстро и дешево коробка. И еще в рассрочку до конца года (31.12.2023г.) Дом состоит из 6 этажей, в доме имеется 2 лифта Продаются квартиры: в 6-этаже 1х - 42кв.м, 56кв.м, 66кв.м 2х- 66кв.м, 75кв.м, 84кв.м, 84.5кв.м 3х- 113кв.м, 129кв.м, 129.5кв.м Купите комфортную квартиру в новостройке пока не поздно, не пожалеете. Квартиры будут сданы в следующем состояние: 1. Межкомнатные перегородки 2. Входная дверь 3. Фасадные окна 4. Счётчики ( газ, электричество, хол. воды) 5. Бесплатная парковка 6. Огражденная детская площадка для детей 7. Современный Итальянский пассажирский лифт.