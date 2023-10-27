Новостройки в Хорезмской области, Узбекистан

ЖК "Надмес"
Добро пожаловать в "My House" ведущую строительную компанию в Ургенче, занимающуюся предоставлением исключительных новых квартир, определяющих современную жизнь. Благодаря нашей приверженности качеству и опыту, мы являемся вашим надежным партнером в поиске дома вашей мечты.
Мы понимаем, что покупка новой квартиры должна быть комфортной и приятной. Наша преданная команда готова помочь вам, предоставляя экспертные консультации и индивидуальную поддержку, чтобы воплотить вашу мечту о собственном доме в реальность.
Принимая во внимание наше стремление к устойчивому развитию,"My House" строит экологически чистые объекты, которые гармонируют с окружающей средой в жилом комплексе " Надмес "
Адрес: город Ургенч улица Ислама Каримова, ориентир напротив школы 2
Mutavalli City это 7-ми этажный дом, развитая инфраструктура, удобное расположение, зеленый сад и тихий район, расположен на берегу канала Шавот в Городе Ургенче.
Планировки квартир:
2 комнатые – от 63,1 м² до 66,5 м²;
3-комнатные – от 73,0 м² до 98,4 м²;
Жилой комплекс полностью безопасен и скрыт от посторонних. Он будет круглосуточно охраняться, а за порядком на территории будет следить профессиональная управляющая компания. Также для жителей имеется бесплатная парковка.
Mutavalli City – жилой комплекс – это жилой комплекс, в котором есть не только качественные дома, но и различные дополнительные удобства.
Mutavalli City – добротные дома от надежной строительной компании
Жилой комплекс «Sohil bo'yi» – ваш идеальный выбор! Современные и комфортные квартиры обеспечивают прекрасную атмосферу для вас и вашей семьи. Жилой комплекс предлагает различные удобства, включая наземный паркинг, круглосуточную охрану и прогулочные зоны. Наслаждайтесь спокойным проживанием в безопасной среде со всеми необходимыми условиями.
Для безопасности предусмотрена охранная система и камеры видеонаблюдения. Строительные работы планируют завершить к 2024 году.
Предлагая просторные квартиры и комфортные условия проживания, этот жилой комплекс является идеальным выбором для тех, кто ищет новую квартиру в центре Ургенча.
Выбирайте «ЖК Sohil bo'yi» для своей новой квартиры или частного дома, живите роскошной, комфортной и современной жизнью. Пусть «ЖК Sohil bo'yi» станет местом, где можно найти адрес своей мечты.
ЖК ASIA GRAND
Дизайн жилого комплекса "ASIA GRAND"
Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей.
Развлечения на территории жилого комплекса
На территории нашего комплекса расположены специальные площадки для маленьких детей вашей семьи, ведь наши малыши должны весело и радостно проводить свободное время.
Адрес: Хорезмская область, город Ургенч около аэропорта.
ЖК "Шошилинч" - это идеальное место для комфортного проживания. Уникальность этого жилого комплекса проявляется в его преимуществах. Выбирая ЖК "Шошилинч", вы получаете не только красивое жилье, но и привлекательное окружение, где у вас есть возможность наслаждаться прохладой двора, свободным от автомобилей, и спокойствием, созданным для безопасной игры ваших детей. Мы гарантируем высокий уровень квартир, которые станут вашим уютным и комфортным домом.
Жилой комплекс находится в окружении разнообразной инфраструктуры, которая удовлетворит потребности его жителей. Все необходимые объекты находятся в непосредственной близости, обеспечивая комфорт и удобство для жильцов жилого комплекса.
Адрес: город Ургенч Джингавуз махалля, ориентир Феруз ресторан.
ЖК " Чашма "
My House с гордостью представляет роскошный жилой комплекс «Чашма »! Уютная квартира в 6-этажном здании предоставит вам транспортную доступность и развитую инфраструктуру. В продаже доступны 1,2 и 3-комнатные. Они сдаются с черновой отделкой, так что вы сможете оформить интерьер по своему вкусу.
А двор оборудован игровой площадкой и прогулочными зонами. Его украшает ухоженный зеленый ландшафт.
Для безопасности предусмотрена охранная система и камеры видеонаблюдения.
У новостройки максимально удобная локация. Жилой комплекс предлагает квартиры с балконами.
Мы верим в создание сообщества, которое удовлетворяет все аспекты потребностей вашей семьи.
Благодаря хорошо развитой инфраструктуре и близости к основным удобствам, ЖК " Чашма " предлагает комфортный и полноценный образ жизни.
Адрес: город Ургенч арбоблар махалласи, ориентир напротив ресторан Индаба.
Жилой комплекс «Юксалиш» — это современные шестиэтажные апартаменты в центре столицы Ургенча по привлекательным ценам и выгодным условиям оплаты. С применением современных технологий в строительстве и качественных материалов удалось возвести восьмиэтажные здания с устойчивым фундаментом и надежной конструкцией. Современная система безопасности с охраной и видеонаблюдением, подземный паркинг, детская игровая площадка, просторные квартиры с высокими потолками – это все для безопасной и комфортной жизни резидентов. Всего в доме два подъезда, в них установлены бесшумные и скоростные лифты от европейского производителя.
Квартиры в ЖК «Юксалиш»
Жилой комплекс состоит из 1, 2, 3-комнатных квартир. Планировка в них будет свободная. Высота потолков – 3,5 метра, что даст дополнительный простор для самых разных дизайнерских решений.
Инфраструктура
Внутренняя территория полностью огорожена, система охраны и видеонаблюдение обеспечат полную безопасность жителям.
В беседках и скамейках, установленных во дворе, можно приятно провести время, наслаждаясь прекрасным ландшафтом и фонтаном.