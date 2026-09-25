Узбекистан — страна Центральной Азии с доступными ценами на жильё. Рынок привлекает внимание инвесторов: иностранцы могут приобретать практически любую недвижимость, за исключением земель сельскохозяйственного назначения.

Преимущества покупки недвижимости в Узбекистане

Рынок страны разнообразен. Жильё есть как в центре крупных городов, так и на окраинах. Первичный и вторичный сегменты предлагают широкий выбор объектов для покупки и инвестиций.

Другие преимущества:

Удобное расположение : страна находится на пересечении важных транспортных маршрутов, что делает недвижимость интересной для инвесторов и бизнеса.

: страна находится на пересечении важных транспортных маршрутов, что делает недвижимость интересной для инвесторов и бизнеса. Стабильная экономика : внутренний рынок остаётся достаточно устойчивым, что поддерживает спрос и ценовую стабильность.

: внутренний рынок остаётся достаточно устойчивым, что поддерживает спрос и ценовую стабильность. Доступные цены: жильё остаётся финансово доступным, а рост рынка создаёт перспективу для инвестиций.

Цены на жильё в Узбекистане

Средняя стоимость квадратного метра варьируется от $700 до $1 200. В отдельных предложениях можно найти варианты дешевле $600 и премиальные объекты свыше $1 500.

Цены зависят от региона. В столице и новых жилых комплексах жильё дороже, в областных центрах — дешевле.

В среднем по стране стоимость жилья увеличилась на 7-8% за год. Ташкент лидирует по росту цен — около 10-12%, а регионы, такие как Самарканд и Бухара, показали более умеренный рост — 4-6%.

Популярные города и районы Узбекистане для покупки недвижимости

Ташкент — центр сделок с недвижимостью. Средняя цена квадратного метра здесь составляет около $1 200. Наибольший спрос — на новостройки и квартиры вторичного рынка.

Региональные центры:

Самарканд . Исторический город с высоким туристическим потенциалом. Средняя цена на недвижимость в Самарканде — $850-$1 000 за кв. м, рост цен — около 6%.

. Исторический город с высоким туристическим потенциалом. Средняя цена на недвижимость в Самарканде — $850-$1 000 за кв. м, рост цен — около 6%. Бухара . Центр туризма и торговли. Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости Бухары — $780–$950, рост за год — 4-5%.

. Центр туризма и торговли. Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости Бухары — $780–$950, рост за год — 4-5%. Навои . Промышленный регион, средняя цена — $700–$850, рост цен 3-4%.

. Промышленный регион, средняя цена — $700–$850, рост цен 3-4%. Фергана. Активно развивающийся регион с доступными ценами — $680-$800 за кв. м.

Особенности приобретения недвижимости в Узбекистане

При покупке недвижимости важно учитывать юридические и финансовые нюансы.

Основные моменты:

Регистрация права собственности в государственных органах обязательна.

Иностранцы ограничены в приобретении только сельскохозяйственных земель.

Необходимые документы: