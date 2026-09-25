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Жилье в Узбекистане

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14 646 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 11/27
•••ЖК NRG U-Tower••• 2/11/27 ЭЛИТНЫЙ КОМПЛЕКС (ор-р Дружба Народов) Вид Ташкент Сity Общ…
$254 000
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OOO "TORA TOWER"
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Студия 1 комната в Ташкент, Узбекистан
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Студия 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 12/14
••ЖК «Imperial Club City»••1 ком      вид во двор      есть балкон ▪️Тип: Новостройка…
$95 000
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 3/4
•••ЧИЛАНЗАР - 1 кв-л•••  3/3/4 балкон 2х6 Дом кирпичный  квартира не торцевая  соседи кул…
$95 000
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OOO "TORA TOWER"
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BPNBPN
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 3/5
••• массив КУШБЕГИ••• 1 комнатная на 3 этаже 5-ти этажного дома балкон 2х3 общая площадь…
$56 500
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 9/9
Ул Афросиаб  Ориентир: Жемчуг 30 метров 3-х ком Площадь 75 м2 9 этаже 9 этажка Санузел…
$120 000
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REITATW
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Sotaman : 2-qatorda, 9 sotixda ., yaxlit g'ishtli uy (5 xona, oshxona, shiftlari 3,5 m). Bas…
$604 996
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Zamira Real Estate
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 864 м²
Количество этажей 2
В самом сердце легендарной махалли Ракатбоши (ориентир — Катакомба) открыта продажа дома, ко…
$1,50 млн
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Zamira Real Estate
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Квартира 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 410 м²
Этаж 8/8
Продам отличный эксклюзивный 7 комнатный пентхаус в одном из самых известных Габусов города …
$2 000
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Zamira Real Estate
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Квартира в Ташкент, Узбекистан
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Квартира
Ташкент, Узбекистан
Продам действующий ресторанный комплекс 400 м² на 6 сотках на 1 линии. Продуманная посадка н…
$801 150
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Zamira Real Estate
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Дом 10 комнат в Келес, Узбекистан
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Дом 10 комнат
Келес, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Продам настоящий величественный особняк с дворцовой архитектурой: арочные своды, лепнина, ро…
$549 998
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Zamira Real Estate
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Дом 10 комнат в Келес, Узбекистан
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Дом 10 комнат
Келес, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Продам настоящий величественный особняк с дворцовой архитектурой: арочные своды, лепнина, ро…
$549 996
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Zamira Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 91 м²
Этаж 3/4
Продам просторную 4-комнатную квартиру на идеальном 3-м этаже 4-этажного дома. Престижная ло…
$159 999
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Zamira Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 135 м²
Этаж 2/4
Продам просторную 4-комнатную квартиру на идеальном 2-м этаже 4-этажного дома. Престижная л…
$179 999
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Zamira Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 42/47
🏙️ 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА | PIRAMIT TOWER   ✨ 42 этаж из 47 📐 63 м² 🏗️ Состояние: …
$170 000
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SquareLab innovative property solutions
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 4/4
Срочно продается 3/4/4 в Мирза Улугбекском районе на Карасу1 недалеко от Дуне Общий 78квад…
$85 000
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Guzal Real Estate
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Дом 6 комнат в Самарканд, Узбекистан
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Дом 6 комнат
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Продается 2х этажный Евро Дом Площадь дома 2.5 соток 5 комнатами + холл Есть Полупод…
$390 000
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SAM ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5/14
ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная квартира в ЖК «O'z Mahal» Застройщик: «Golden House» ​Район: Мирзо…
$113 000
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Eugene Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 4/12
НОВОСТРОЙКА Адрес: Алмазарский район, ЖК «НРГ Жомий Бизнес» Ориентир: Рынок «Жомий» Количе…
$129 229
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Nora Blond
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 5/9
Продаётся стильная 2-комнатная квартира с новым дизайнерским ремонтом! Локация: Юнусабадск…
$116 846
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Nora Blond
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 133 м²
Этаж 7/10
ПРОДАЁТСЯ ПРЕМИАЛЬНАЯ 4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА ЖК «LONDON» Новомосковская ул. Мирзо-Улугбекс…
$389 832
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Nora Blond
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/5
Продажа квартиры на паркентском 1в2 43 кВ метров за подробный информацией звоните или пишите
$57 156
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Dilshod Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 42/47
Продажа квартиры в центре города Ташкент в элитном небоскрёбе 63 квадратных метра коробка за…
$169 776
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Dilshod Real Estate
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Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 20 м²
Количество этажей 2
Поселок Улугбек Кибрайский район Рядом с речкой Дачный участок 20 соток На участке 3 до…
$449 406
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Dilshod Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 1/9
Продажа квартира 3-комнатная Янгихаётский район. ID L006 ID: L006 Продажа квартира 3-ком…
$85 000
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КупиДом
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 42/47
Квартира расположена на 42-м этаже PIRAMIT TOWER. Площадь — 63 м², из окон открывается вид …
$180 000
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OTABEK REAL ESTATE
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный Коттедж в Бектемирском районе 1,7сотки,5комнат,2санузель
$140 000
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Guzal Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 1/6
Продажа квартира 2-комнатная Янгихаётский район. ID A0001 ID: A0001 Продажа квартира 2-к…
$79 500
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КупиДом
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 8/8
Продажа квартира студия пентхаус Яккасарайский район. ID L003 ID: L003 Продажа квартира пе…
$255 000
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Квартира 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 8/9
Продаётся 5-комнатная квартира в новостройке Olmazor City Просторная 5-комнатная квартира…
$180 000
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OTABEK REAL ESTATE
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Дом 8 комнат в Келес, Узбекистан
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Дом 8 комнат
Келес, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 10 300 м²
Количество этажей 2
Продаётся просторный двухэтажный дом в Келесе — 10,3 сотки Продаётся благоустроенный двух…
$300 000
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Типы недвижимости в Узбекистане

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Узбекистане

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

Узбекистан — страна Центральной Азии с доступными ценами на жильё. Рынок привлекает внимание инвесторов: иностранцы могут приобретать практически любую недвижимость, за исключением земель сельскохозяйственного назначения.

Преимущества покупки недвижимости в Узбекистане

Рынок страны разнообразен. Жильё есть как в центре крупных городов, так и на окраинах. Первичный и вторичный сегменты предлагают широкий выбор объектов для покупки и инвестиций.

Другие преимущества:

  • Удобное расположение: страна находится на пересечении важных транспортных маршрутов, что делает недвижимость интересной для инвесторов и бизнеса.
  • Стабильная экономика: внутренний рынок остаётся достаточно устойчивым, что поддерживает спрос и ценовую стабильность.
  • Доступные цены: жильё остаётся финансово доступным, а рост рынка создаёт перспективу для инвестиций.

Цены на жильё в Узбекистане

Средняя стоимость квадратного метра варьируется от $700 до $1 200. В отдельных предложениях можно найти варианты дешевле $600 и премиальные объекты свыше $1 500.

Цены зависят от региона. В столице и новых жилых комплексах жильё дороже, в областных центрах — дешевле.

В среднем по стране стоимость жилья увеличилась на 7-8% за год. Ташкент лидирует по росту цен — около 10-12%, а регионы, такие как Самарканд и Бухара, показали более умеренный рост — 4-6%.

Популярные города и районы Узбекистане для покупки недвижимости

Ташкент — центр сделок с недвижимостью. Средняя цена квадратного метра здесь составляет около $1 200. Наибольший спрос — на новостройки и квартиры вторичного рынка.

Региональные центры:

  • Самарканд. Исторический город с высоким туристическим потенциалом. Средняя цена на недвижимость в Самарканде — $850-$1 000 за кв. м, рост цен — около 6%.
  • Бухара. Центр туризма и торговли. Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости Бухары — $780–$950, рост за год — 4-5%.
  • Навои. Промышленный регион, средняя цена — $700–$850, рост цен 3-4%.
  • Фергана. Активно развивающийся регион с доступными ценами — $680-$800 за кв. м.

Особенности приобретения недвижимости в Узбекистане

При покупке недвижимости важно учитывать юридические и финансовые нюансы.

Основные моменты:

  • Регистрация права собственности в государственных органах обязательна.
  • Иностранцы ограничены в приобретении только сельскохозяйственных земель.

Необходимые документы:

  • Паспорт или удостоверение личности.
  • Договор купли-продажи.
  • Документы, подтверждающие право собственности продавца.