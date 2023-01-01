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Реверсайд Резиденция

Келес, Узбекистан
Цена по запросу
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4
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О комплексе

Реверсайд Резиденция

Добро пожаловать в уютное современное пространство! Реверсайд Резиденция

Наши уникальные жилые комплексы - идеальное место для вашей жизни. Совмещение комфорта и современных технологий делает нас идеальным выбором!

Расположение наших комплексов - в живописных уголках города. Панорамные виды, близость к природе и развлекательным зонам создают активный образ жизни.

Каждая квартира - оазис комфорта. Просторные планировки, современные материалы и уютный дизайн делают интерьер идеальным только в Реверсайд Резиденция.

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Дополнительно

  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Каркасно-блочный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Количество этажей
Количество этажей
12
Местонахождение новостройки
Келес, Узбекистан

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Вы просматриваете
Реверсайд Резиденция
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Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Solaris - новое помещение, имеющий развитая инфраструктура построен в панорамном виде. Адрес - Яккасарайкий район, массив Кушбеги, улица Шота Руставели. Для вашей полной безопасности назначен видеонаблюдение и Face ID, который производен на основе высоких технологий. Для вашего максимального комфорта в этом месте запрещено автомобильное движение. Этот принцип обеспечивает полную безопасность детей и взрослых. Вокруг жилого комплекса есть подземный паркинг, детские и спортивные площадки и место отдыха. Самое главное, возле Solaris eсть река. Лучшее место для семейных прогулок, катания на велосипедах и пеших прогулок в Solaris.