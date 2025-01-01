Жилой Комплекс «Chimgan Hills» Это более 40 000 м2 Жилой и нежилой элитной недвижимости, которая включает в себя квартиры и коммерческие помещения различной планировки. Каждый из 15 блоков жилого комплекса имеет свою наземную и подземную парковку, что позволит с легкостью находить удобное парковочное место.

Мы сдаем свой ЖК комплекс White box – это чистовая отделка. Покупка апартаментов с отделкой White box, экономит время и нервы собственника, так как черновые работы самые сложные и энергозатратные.

Жилые и коммерческие помещения жилого комплекса Chimgan Hills сдаются в отделке White box (пред чистовая отделка).

Более 500 квартир и подземная и надземная парковка

Базовые Виды оплат:

при 30% предоплате и рассрочка до 01.01.2025 года за 1 м2 12 760 000 сум при 50% предоплате и рассрочка до 01.01.2025 года за 1 м2 11 600 000 сум, скидка 9% от общей стоимости при 100% предоплате за 1 м2 10 440 000 сум, скидка 18% от общей стоимости

ФАСАД И ВНЕШНИЙ ВИД ДОМА:

- межэтажные перекрытия монолитные участки и плита

- весь дом состоит из облицовочного кирпича

- фасад комбинированный: фасадный кирпич, фибробетонные изделия и алюкобонд

- стены фасадный кирпич, перила на балконах железные в стиле хайтек, цвета мокрый асфальт.

- фасад первого этажа из черного гранита

Стоимость квартиры включает: White box.

- 2х контурный котел с установкой

- предчистовая отделка

- Межкомнатные перегородки газоблок

- услуга индивидуального 3D проектировании

- разводка всех коммуникационных систем (газификация, прокладка холодного водоснабжения, прокладка горячего водоснабжения от котла, кроме разводки отопления)

-счётчики коммуникационных систем

Тип постройки: Каркасно-Ригельный.

Газоблок

Высота потолков 3.2 м

Лифты OSTEN GERMANIA

Инфраструктура:

Собственный закрытый двор расположен на 18 000м2

- на входе во двор с двух сторон имеются 2 шлагбаум

- по всей территории видеонаблюдение 24/7

- Оборудованная детская площадка

- комфортные скамейки

- Зеленая зона (газон, цветы, кустарники, декоративные деревья)

- Ночное дворовое освещение

- Видеонаблюдение 24/7

- Беговые дорожки

Срок сдачи объекта: 3 квартал 2025 год