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Отели в Узбекистане

Самарканд
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Ташкент
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город Самарканд
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1 объект найдено
Отель 35 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Отель 35 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 35
Площадь 1 800 м²
Продается готовая гостиница   Яккасарйсикй район,  Ракат махалла,   -участок …
42,79 млрд сум

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