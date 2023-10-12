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Многоуровневые квартиры в Узбекистане
Ташкент
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Многоуровневые квартиры
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55 объектов найдено
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты с балконом, с мебелью, с лифтом
Узбекистан, Узбекистан
4
158 м²
9/10
ПРОДАЖА: НОВОСТРОЙКА !!! ЖК «Happy Familiy», Кичик Бешегоч,Нукусская дуплекс158м² 9 и 10 …
2,93 млрд сум
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 3 спальни с мебелью, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
6
4
234 м²
8/9
ПРОДАЕТСЯ ДУПЛЕКС НОВОСТРОЙКА ЖК Parisien Golden House (Яккасарайский район) Комнат:…
5,13 млрд сум
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
4
2
140 м²
4/7
ДУПЛЕКС с Террасой НОВОСТРОЙКА 4/3+4/7 Новомосковская улица Комплекс "Янги Дархан От…
3,06 млрд сум
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
4
2
150 м²
7/8
Яккасарайский район Ориентир- 1 нотариальная Новостройка ЖК Parisien Застройщик Gold…
3,06 млрд сум
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
4
1
138 м²
9/10
НОВОСТРОЙКА ДУПЛЕКС ор-р: парк Бабура (Яккасарайский район) Комнат: 4 Этаж: 9-10 Этаж…
2,45 млрд сум
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
4
2
200 м²
8/9
ПРОДАЕТСЯ ДУПЛЕКС НОВОСТРОЙКА/Габус на Кунаева ор-р: гост. Россия (Мирабадский район) …
3,66 млрд сум
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
4
2
96 м²
1/8
НОВОСТРОЙКА ДУПЛЕКС Golden Housе Greenwich Красивый охран.двор Фонтан детская площ …
1,41 млрд сум
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 4 комнаты с лифтом, в центре города, с подвалом
Ташкент, Узбекистан
4
144 м²
1/9
Яшнабадский район, ул. Махтумкули, ЖК «NewLife» Продается квартира в новостройке! - 4/1/9 …
1,26 млрд сум
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
4
2
132 м²
7/8
ЭЛИТНЫЙ КОМПЛЕКС "Golden House" Парисен Яккасарайский район Красивый охран.двор/ Фонт…
3,48 млрд сум
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
5
4
250 м²
9/10
ДВУХЯРУСНЫЙ ПЕНТХАУС НОВОСТРОЙКА 9-10 ЭТАЖ Яккасарайский р-н БАБУРА (ор-р Нукусская 1 …
4,89 млрд сум
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
3
3
92 м²
8/9
ПРОДАЕТСЯ ДУПЛЕКС НОВОСТРОЙКА ЖК Qushbegi Golden House (Яккасарайский район) Комнат:…
1,47 млрд сум
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
5
2
172 м²
1/5
ПРОДАЕТСЯ ДУПЛЕКС НОВОСТРОЙКА на Нукусской ор-р: посольство России (Мирабадский район)…
1,96 млрд сум
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
5
3
193 м²
9/10
Продается квартира / Новостройка Дуплекс Яккасарайский район Ор-р: Глинка , 8 роддом …
3,67 млрд сум
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
7
3
200 м²
1/8
НОВОСТРОЙКА 7/1/8 на Дархане / ДУПЛЕКС Мирзо-Улугбекский район Общая площадь: 120+80…
2,81 млрд сум
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
6
4
260 м²
8/9
ПРОДАЁТСЯ ПЕНТХАУС TASHKENT CITY 8-9 этаж ЖК GARDEN'S Residence С ВИДОМ НА ПАРК …
13,12 млрд сум
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Ташкент, Узбекистан
2
1
55 м²
2/4
Город Ташкент Чиланзарский район 2 - комнатная 1 - этаж 4 - этажнонго дома ба…
Цена по запросу
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 7 комнат со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города
Ташкент, Узбекистан
7
250 м²
5/6
ПРОДАЕТСЯ 7/5-6/6 НОВОСТРОЙКА Ж.К " Перспектива" Дуплекс на Узбуме (Мирабадский район) …
2,38 млрд сум
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
5
2
160 м²
2/12
ПРОДАЕТСЯ ДУПЛЕКС на МВД Корзинка (Яккасарайский район) Комнат: 5 Этаж: 2-3 Этажность…
2,57 млрд сум
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
5
3
193 м²
9/10
Новостройка. Дуплекс Яккасарайский район (Глинка ор-р 8 роддом) 5 комнатная квартира …
3,67 млрд сум
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 5 комнат со стеклопакетами, в центре города, с подвалом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
5
184 м²
1/5
ПРОДАЕТСЯ ДУПЛЕКС НОВОСТРОЙКА ЖК Барокко на Новомосковская (Мирзо-Улугбекский район) …
1,59 млрд сум
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 4 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
4
136 м²
9/10
ПРОДАЕТСЯ ДУПЛЕКС НОВОСТРОЙКА на Глинка 8-роддом (Яккасарайский район) Комнат: 4 Эта…
1,50 млрд сум
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 4 спальни со стеклопакетами, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
6
3
180 м²
7/8
Продается квартира Алмазарский район ЖК "Sag'bon" Квартира дуплекс Двухкомнатная кварт…
2,45 млрд сум
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
4
2
156 м²
7/10
🏢Продается квартира в Новостройке кирпич 📍Ойбек, ул. Чехова, ориентир Легион (в самом цент…
3,06 млрд сум
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
4
131 м²
1/4
Ибин Сино Новостройка дом Ориентир Строй Март 4-хона 0-1 этаж дуплекс уй 4-этажка 131.м…
1,22 млрд сум
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
7
4
320 м²
8/9
ЭЛИТНЫЙ КОМПЛЕКС Парисен Голден Хаус Двухъярусная 8-9 этаж 7 комнатная квартира Об…
5,50 млрд сум
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
6
3
248 м²
7/8
ПРОДАЕТСЯ ДУПЛЕКС НОВОСТРОЙКА на Алайском (Юнусабадский район) Комнат: 6 Этаж: 7-8 …
3,79 млрд сум
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 6 комнат со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
6
184 м²
11/12
Яккасарайский район ул.Шота Руставели орр : клиника Vitamed ЖК Grand Capital Дуплекс …
2,02 млрд сум
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
126 м²
1/4
Район: #Мирабад Улица: Фидокор (Чехова) ЖК: "Попугайчик" Застройщик: - Класс: - Комнат:…
2,81 млрд сум
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры
Ташкент, Узбекистан
180 м²
9/10
Район: #Яккасарай Улица: массив Кушбеги ЖК: "SOLARIS” Застройщик: Grand Capital Group Кл…
1,71 млрд сум
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
5
3
5/6
ПРОДАЕТСЯ ДУПЛЕКС НОВОСТРОЙКА на Дархане (Мирзо-Улугбекский район) Комнат: 5 Этаж: 5…
2,63 млрд сум
1
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