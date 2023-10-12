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Многоуровневые квартиры в Узбекистане

Ташкент
47
Многоуровневые квартиры В архив
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55 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты с балконом, с мебелью, с лифтом в Узбекистан, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 4 комнаты с балконом, с мебелью, с лифтом
Узбекистан, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 158 м²
Этаж 9/10
ПРОДАЖА: НОВОСТРОЙКА !!! ЖК «Happy Familiy», Кичик Бешегоч,Нукусская дуплекс158м²   9 и 10 …
2,93 млрд сум
Многоуровневые квартиры 3 спальни с мебелью, с лифтом, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 спальни с мебелью, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Этаж 8/9
ПРОДАЕТСЯ ДУПЛЕКС НОВОСТРОЙКА  ЖК Parisien Golden House (Яккасарайский район) Комнат:…
5,13 млрд сум
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 4/7
ДУПЛЕКС с Террасой НОВОСТРОЙКА 4/3+4/7 Новомосковская улица  Комплекс "Янги Дархан  От…
3,06 млрд сум
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 7/8
Яккасарайский район  Ориентир- 1 нотариальная  Новостройка  ЖК Parisien  Застройщик Gold…
3,06 млрд сум
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Этаж 9/10
НОВОСТРОЙКА ДУПЛЕКС ор-р: парк Бабура (Яккасарайский район) Комнат: 4 Этаж: 9-10 Этаж…
2,45 млрд сум
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 8/9
ПРОДАЕТСЯ ДУПЛЕКС НОВОСТРОЙКА/Габус на Кунаева ор-р: гост. Россия (Мирабадский район) …
3,66 млрд сум
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/8
НОВОСТРОЙКА ДУПЛЕКС Golden Housе Greenwich  Красивый охран.двор  Фонтан детская площ  …
1,41 млрд сум
Многоуровневые квартиры 4 комнаты с лифтом, в центре города, с подвалом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 4 комнаты с лифтом, в центре города, с подвалом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 144 м²
Этаж 1/9
Яшнабадский район, ул. Махтумкули, ЖК «NewLife» Продается квартира в новостройке! - 4/1/9 …
1,26 млрд сум
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 7/8
ЭЛИТНЫЙ КОМПЛЕКС  "Golden House" Парисен  Яккасарайский район  Красивый охран.двор/ Фонт…
3,48 млрд сум
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Этаж 9/10
ДВУХЯРУСНЫЙ ПЕНТХАУС НОВОСТРОЙКА 9-10 ЭТАЖ Яккасарайский р-н БАБУРА  (ор-р Нукусская 1 …
4,89 млрд сум
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 92 м²
Этаж 8/9
ПРОДАЕТСЯ ДУПЛЕКС НОВОСТРОЙКА  ЖК Qushbegi Golden House (Яккасарайский район) Комнат:…
1,47 млрд сум
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 1/5
ПРОДАЕТСЯ ДУПЛЕКС НОВОСТРОЙКА  на Нукусской ор-р: посольство России  (Мирабадский район)…
1,96 млрд сум
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Этаж 9/10
Продается квартира / Новостройка  Дуплекс  Яккасарайский район  Ор-р: Глинка , 8 роддом  …
3,67 млрд сум
Многоуровневые квартиры 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/8
НОВОСТРОЙКА 7/1/8  на Дархане  / ДУПЛЕКС  Мирзо-Улугбекский район Общая площадь: 120+80…
2,81 млрд сум
Многоуровневые квартиры 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Этаж 8/9
ПРОДАЁТСЯ ПЕНТХАУС  TASHKENT CITY 8-9 этаж  ЖК GARDEN'S Residence  С ВИДОМ НА ПАРК  …
13,12 млрд сум
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/4
Город Ташкент Чиланзарский район 2 - комнатная 1 - этаж 4 - этажнонго дома ба…
Цена по запросу
Многоуровневые квартиры 7 комнат со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 7 комнат со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 250 м²
Этаж 5/6
ПРОДАЕТСЯ 7/5-6/6 НОВОСТРОЙКА Ж.К " Перспектива" Дуплекс на Узбуме (Мирабадский район) …
2,38 млрд сум
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 2/12
ПРОДАЕТСЯ ДУПЛЕКС на МВД Корзинка (Яккасарайский район) Комнат: 5 Этаж: 2-3 Этажность…
2,57 млрд сум
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Этаж 9/10
Новостройка. Дуплекс  Яккасарайский район  (Глинка ор-р 8 роддом) 5 комнатная квартира …
3,67 млрд сум
Многоуровневые квартиры 5 комнат со стеклопакетами, в центре города, с подвалом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 5 комнат со стеклопакетами, в центре города, с подвалом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 184 м²
Этаж 1/5
ПРОДАЕТСЯ ДУПЛЕКС НОВОСТРОЙКА  ЖК Барокко на Новомосковская  (Мирзо-Улугбекский район) …
1,59 млрд сум
Многоуровневые квартиры 4 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 4 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 136 м²
Этаж 9/10
ПРОДАЕТСЯ ДУПЛЕКС НОВОСТРОЙКА  на Глинка 8-роддом (Яккасарайский район) Комнат: 4 Эта…
1,50 млрд сум
Многоуровневые квартиры 4 спальни со стеклопакетами, с лифтом, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 4 спальни со стеклопакетами, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 7/8
Продается квартира Алмазарский район  ЖК "Sag'bon" Квартира дуплекс  Двухкомнатная кварт…
2,45 млрд сум
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Этаж 7/10
🏢Продается квартира в Новостройке кирпич  📍Ойбек, ул. Чехова, ориентир Легион (в самом цент…
3,06 млрд сум
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 131 м²
Этаж 1/4
Ибин Сино Новостройка дом Ориентир Строй Март  4-хона 0-1 этаж дуплекс уй 4-этажка 131.м…
1,22 млрд сум
Многоуровневые квартиры 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Этаж 8/9
ЭЛИТНЫЙ КОМПЛЕКС  Парисен Голден Хаус  Двухъярусная 8-9 этаж  7 комнатная квартира  Об…
5,50 млрд сум
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Этаж 7/8
ПРОДАЕТСЯ ДУПЛЕКС НОВОСТРОЙКА  на Алайском  (Юнусабадский район) Комнат: 6 Этаж: 7-8 …
3,79 млрд сум
Многоуровневые квартиры 6 комнат со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 6 комнат со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 184 м²
Этаж 11/12
Яккасарайский район  ул.Шота Руставели  орр : клиника Vitamed ЖК Grand Capital  Дуплекс …
2,02 млрд сум
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 126 м²
Этаж 1/4
Район: #Мирабад Улица: Фидокор (Чехова) ЖК: "Попугайчик" Застройщик: - Класс: - Комнат:…
2,81 млрд сум
Многоуровневые квартиры в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры
Ташкент, Узбекистан
Площадь 180 м²
Этаж 9/10
Район: #Яккасарай Улица: массив Кушбеги ЖК: "SOLARIS” Застройщик: Grand Capital Group Кл…
1,71 млрд сум
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 5/6
ПРОДАЕТСЯ ДУПЛЕКС НОВОСТРОЙКА  на Дархане (Мирзо-Улугбекский район) Комнат: 5 Этаж: 5…
2,63 млрд сум

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