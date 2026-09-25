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Инвестиционная недвижимость в Узбекистане

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Ташкент
13
Ташкентская область
36
Инвестиционная Удалить
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55 объектов найдено
Продажа подземной парковки в ЖК "Via Port" с обоих сторон. Своя Срочно в Ташкент, Узбекистан
Продажа подземной парковки в ЖК "Via Port" с обоих сторон. Своя Срочно
Ташкент, Узбекистан
Площадь 20 м²
Продаются 2 подземные парковочные (гараж) места в ЖК Via Port. под кафе Шеф Бургером и ристо…
$15 000
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Kahramon Real Estate
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Продается Детский Сад с Арендатором в Ташкент, Узбекистан
Продается Детский Сад с Арендатором
Ташкент, Узбекистан
Площадь 469 м²
Количество этажей 3
Юнусабадский район - Ор-р ТАСУ - Соток - 6 - Фасад - 20м - Строение - 1 - Этажность - 3…
$750 000
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Агентство
Baht Residence
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Поадается 3 ком НЕ ЖИЛОЕ Яккасарой Бобур в Ташкент, Узбекистан
Поадается 3 ком НЕ ЖИЛОЕ Яккасарой Бобур
Ташкент, Узбекистан
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Яккасарай - Ор-р ЖК Узбегим - Общая площадь: 80 м2 - Кол-во комната: 3 - Евроремонт - П…
$225 000
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Агентство
Baht Residence
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BPNBPN
ПРОДАЕТСЯ (Нежилоe) ПОМЕЩЕНИЕ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ в Ташкент, Узбекистан
ПРОДАЕТСЯ (Нежилоe) ПОМЕЩЕНИЕ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ
Ташкент, Узбекистан
Площадь 52 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЕТСЯ (Нежилоe) ПОМЕЩЕНИЕ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ #Яккасарайский район Ор-р Qanotchi …
$136 500
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Baht Residence
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Готовый гостиничный бизнес в горах в Чарвак, Узбекистан
Готовый гостиничный бизнес в горах
Чарвак, Узбекистан
Площадь 3 876 м²
Количество этажей 1
Продаётся действующий бутик-отель с рестораном в горах Узбекистана Ориентир: («Бочка»)   Le…
$4,00 млн
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Частный продавец
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ПРОДАЕТСЯ НЕЖИЛОЕПОМЕЩЕНИЕ Чиланзар 1Линия в Ташкент, Узбекистан
ПРОДАЕТСЯ НЕЖИЛОЕПОМЕЩЕНИЕ Чиланзар 1Линия
Ташкент, Узбекистан
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЕТСЯ (НЕЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ! #Чиланзарский район Ор-р: ул.Чупон …
$117 000
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Агентство
Baht Residence
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Продаётся НЕ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЯ С Арендатором Чиланзар 1-ЛИНИЯ ВДОЛЬ ДОРОГИ в Ташкент, Узбекистан
Продаётся НЕ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЯ С Арендатором Чиланзар 1-ЛИНИЯ ВДОЛЬ ДОРОГИ
Ташкент, Узбекистан
Площадь 83 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Чиланзарский район Ориентир: 6-…
$210 000
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Агентство
Baht Residence
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ПРОДАЕТСЯ (НЕЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ! в Ташкент, Узбекистан
ПРОДАЕТСЯ (НЕЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!
Ташкент, Узбекистан
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЕТСЯ (НЕЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ! #Яшнабадский район Ор-р: Боткина / …
$185 000
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Агентство
Baht Residence
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Продажа офиса с арендатором в Чиланзаре 41м2 6й квартал Срочно в Ташкент, Узбекистан
Продажа офиса с арендатором в Чиланзаре 41м2 6й квартал Срочно
Ташкент, Узбекистан
Площадь 4 м²
Количество этажей 4
Продажа коммерческой недвижимости (первая линия) 📍 Чиланзарский район 📍 Ориентир: 6-й кв…
$129 000
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Частный продавец
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ: 2 СОВРЕМЕННЫХ ТАУНХАУСА в Ташкент, Узбекистан
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ: 2 СОВРЕМЕННЫХ ТАУНХАУСА
Ташкент, Узбекистан
Площадь 5 500 м²
ИНВЕСТОРСКИЙ ПРОЕКТ: 2 ТАУНХАУСА 🏗 Участок под строительство 2 современных таунхаусов | 5…
$380 000
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Частный продавец
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Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
Управление туризма и спорта о проекте Nurafshon Business City Высшая цель проекта это …
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Русский
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ — УЧАСТОК ПОД МИНИ-БИЗНЕС-ЦЕНТР ИЛИ МЕДЦЕНТР | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ в Ташкент, Узбекистан
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ — УЧАСТОК ПОД МИНИ-БИЗНЕС-ЦЕНТР ИЛИ МЕДЦЕНТР | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ
Ташкент, Узбекистан
Площадь 5 500 м²
МИНИ БИЗНЕС-ЦЕНТР / МЕДЦЕНТР 🏢 Участок под строительство мини-БЦ или медицинского центра …
$380 000
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Частный продавец
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1280 м² коммерции в БЦ Seoul Moon — предложение для инвесторов в Ташкент, Узбекистан
1280 м² коммерции в БЦ Seoul Moon — предложение для инвесторов
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 280 м²
Продаются коммерческие помещения класса A в современном бизнес-центре Seoul Moon — одном из …
$2 500
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Частный продавец
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Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
Многопрофильный бизнес центр Особый интерес у инвесторов вызывают бизнес центры с общей п…
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Русский
Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
Библиотека   Общая площадь участка 1,1 га Строительная площадь 570,0 м² …
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Русский
Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
Гостиница Общая площадь участка 1,83 га Строительная площадь 1,6 га На террит…
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Русский
Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
Многоэтажная авто стоянка Общая площадь участка 1,77 га о проекте Nurafshon Busines…
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Русский
Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
Арена   Общие сведения : Общая площадь участка Строительная площадь Застрой…
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Русский
Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
Многопрофильный торговый центр   Вдоль дороги, напротив комплекса Арены планируется …
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Русский
Инвестиционная в Самарканд, Узбекистан
Инвестиционная
Самарканд, Узбекистан
ЖК Brilliant city (shopping centers) Добро пожаловать в «Brilliant City (shopping centers…
Цена по запросу
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Застройщик
ООО "АЗИЯ МАКОН СИТИ"
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Русский
Инвестиционная в Ташкент, Узбекистан
Инвестиционная
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 9
Muhtasham Apart-Hotel Апарт-отель — это гостиница современного формата, которая ориентиро…
$1 406
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Застройщик
RUSTAM INVEST TRADE
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Русский
Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
Здание Хокимията Ташкентской области Общая площадь участка 2 га о проекте Nurafshon…
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Русский
Инвестиционная в Фергана, Узбекистан
Инвестиционная
Фергана, Узбекистан
Современный, грамотно спроектированный бизнес-центр  "Fayz plaza"  Расположен в оживленной …
Цена по запросу
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Застройщик
Fayz buildings
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Русский
JOMIY MALL в Узбекистан
JOMIY MALL
Узбекистан
Мы рады сообщить Вам о старте продаж помещений в нашем новом строительно-торговом центре JOM…
Цена по запросу
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Застройщик
THE PIRZADA GROUP
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Русский
Инвестиционная 1 390 м² в Ташкент, Узбекистан
Инвестиционная 1 390 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 390 м²
Количество этажей 4
Отдельно Стоящее Здание. Первая линия 1 390 м2. Жомий. Almazar-City ОПИСАНИЕ: Продаетс…
$1,50 млн
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Агентство
Agent Nedvijimosti
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Русский
Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
Университет Нурафшона Общая площадь участка 3,5 га Общая площадь участка 2 га …
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Русский
Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
О комплексе Экспо центр Общая площадь участка 4,41 га Концепция будущего здания …
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Русский
Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
О комплексе Экономический комплекс Общая площадь участка 0,95 га о проекте Nuraf…
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
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Русский
Инвестиционная в Кумарык, Узбекистан
Инвестиционная
Кумарык, Узбекистан
Семейная поликлиника Общая площадь участка 0,5 га По соседству с Nurafshon Business…
Цена по запросу
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Застройщик
Nurafshon Business City
Языки общения
Русский
RABAD строительный торговый центр в Ташкент, Узбекистан
RABAD строительный торговый центр
Ташкент, Узбекистан
Площадь 40 000 м²
Количество этажей 3
«RABAD» - трёхэтажный строительный торговый центр, расположенный на площади 40 000 кв.м. в с…
Цена по запросу
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Застройщик
RABAD
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Русский, Oʻzbekcha

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