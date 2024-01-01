Celebrity Residence — клубный дом, который предоставляет жителям ряд услуг внутри комплекса, сохраняя при этом максимальную приватность.



В клубной зоне есть не только различные варианты активного отдыха, но и медицинский пункт, где жители могут получить первую медицинскую помощь или необходимые стационарные процедуры.

Женскую часть жителей в комплексе порадует спа-центр, а мужчин — барбершоп с игровыми кабинками, кофейней и автодитейлингом. А также для детей будет предусмотрена закрытая детская площадка.



Жилой комплекс Celebrity Residence расположен в центре Ташкента, в Яккасарайском районе, в пятиминутной близости к Международному Аэропорту им. Ислама Каримова и вокзалами. В этом районе хорошо развита инфраструктура, а доступность к центральным улицам позволяет быстро оказаться в любой части города. Celebrity Residence — это современный комплекс с удобствами, расположенный в престижном районе столицы.