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Celebrity Residence

Ташкент, Узбекистан
от
472,00 млн сум
;
8
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О комплексе

Celebrity Residence — клубный дом, который предоставляет жителям ряд услуг внутри комплекса, сохраняя при этом максимальную приватность. 

В клубной зоне есть не только различные варианты активного отдыха, но и медицинский пункт, где жители могут получить первую медицинскую помощь или необходимые стационарные процедуры.
Женскую часть жителей в комплексе порадует спа-центр, а мужчин — барбершоп с игровыми кабинками, кофейней и автодитейлингом. А также для детей будет предусмотрена закрытая детская площадка.
 

Жилой комплекс Celebrity Residence расположен в центре Ташкента, в Яккасарайском районе, в пятиминутной близости к Международному Аэропорту им. Ислама Каримова и вокзалами. В этом районе хорошо развита инфраструктура, а доступность к центральным улицам позволяет быстро оказаться в любой части города. Celebrity Residence — это современный комплекс с удобствами, расположенный в престижном районе столицы.

Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитно-кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Количество этажей
Количество этажей
12
Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
Инфраструктура рядом
Аэропорт 1 500 м
Магазин 200 м
Школа 1 000 м
Торговый центр 2 000 м
Остановка транспорта 50 м

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Celebrity Residence
Ташкент, Узбекистан
от
472,00 млн сум
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
MyHouse
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Застройщик
MyHouse
Языки общения
Русский
Жилой комплекс VOHA
Жилой комплекс VOHA
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
от
1,33 млрд сум
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 46–55 м²
2 объекта 2
аша новая уютная квартира премиум-класса в Ташкенте. Отлично подойдёт как для жизни, так и под инвестиции. В наличии имеются квартиры: 2-комнатные — от 45,8 м2 до 81,42 м2 3-комнатные — от 96,99 м2 до 148,01 м2 4-комнатные — от 124,5 м2 до 150,5 м2 Жилой Комплекс премиум-класса VOHA призван стать одним из самых ярких и изысканных проектов Ташкента. Он создан для тех, кто ценит комфорт и качество жизни. Его расположение в спокойном, но высокоразвитом районе, который является излюбленным местом проживания, предоставляет все необходимые условия в шаговой доступности. Его архитектура соответствует тенденциям современности, а строительные материалы соответствуют самым высоким стандартам качества. — изысканные и уютные квартиры премиум-класса; — площадь объекта – 2,6 га, пирс с собственной речкой на территории комплекса; — полностью закрытая, охраняемая и не доступная для посторонних территория, обеспечивающая полную приватность; — озелененный двор с многолетними сосновыми деревьями; — авторский ландшафтный дизайн; — барбекю зона, терраса у воды, workout зона, тихие зоны отдыха, амфитеатр под открытым небом; — архитектура, соответствующая современным тенденциям, материалы соответствуют самым высоким стандартам качества; — фасад из натурального камня и алюминиевых панелей; — витражные, алюминиевые окна; — развитая инфраструктура в шаговой доступности; — школы, детские сады, TEAM University, AKFA University; — дизайнерские холлы, создающую неповторимую атмосферу и поражающие своей элегантностью; — тренажёрный зал и комната просвещения только для жителей комплекса; — квартиры с собственным двориком и террасами. Имеется рассрочка и ипотека. ___ Мы — RED — эксперты по недвижимости. Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте. Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны. Продаём только то, что купили бы сами. Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками. Поможем подобрать наиболее оптимальную под ваш запрос недвижимость. Сэкономим ваше время и силы. Адрес нашего офиса: ул. Мирабад, 2/1, MIRABAD PLAZA, 2 этаж, 1 кабинет Ориентир: GRAND MIR HOTEL ___ Оставьте заявку — наши эксперты проконсультируют вас и предложат оптимальный вариант.
Агентство
RED
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Агентство
RED
Языки общения
English, Русский
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Жилой комплекс ЖК SUNRISE
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от
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Застройщик
COMFORT INVEST HOUSE
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Застройщик
COMFORT INVEST HOUSE
Языки общения
Русский