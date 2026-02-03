  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Жилой комплекс "BI Sad’O (Комфорт)"

Жилой комплекс "BI Sad’O (Комфорт)"

Ташкент, Узбекистан
от
$41,290
от
$1,486/м²
23.02.2026
$41,290
23.02.2026
$74,621
;
9
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
ID: 33895
ID новостройки на Realting

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

О комплексе

ЖК Sad’O — современный жилой комплекс комфорт-класса, расположенный в Яшнабадском районе Ташкента, на улице Паркентской. Проект создан для тех, кто ценит удобство городской жизни, спокойную атмосферу и продуманное пространство для семьи и отдыха.

✨ Концепция и архитектура

Архитектура комплекса выполнена в современной стилистике с акцентом на уют и гармонию. Невысокая этажность, спокойная цветовая гамма фасадов и аккуратные архитектурные линии создают приятную жилую среду и ощущение домашнего комфорта.

📐 Основные характеристики

  • Класс жилья: Комфорт

  • Этажность: до 9 этажей

  • Высота потолков: 3–3,3 м

  • Площадь квартир: от 37 до 118 м²

  • Практичные и удобные планировочные решения

Квартиры спроектированы так, чтобы максимально использовать пространство и обеспечить комфорт для повседневной жизни.

🏢 Общественные пространства

Входные группы и холлы выполнены в уютной современной стилистике с использованием натуральных оттенков. Пространства создают дружелюбную атмосферу и комфорт с первых шагов в доме.

🌿 Благоустройство территории

Территория комплекса ориентирована на спокойную семейную жизнь:

  • закрытый двор без автомобилей

  • зелёные прогулочные зоны

  • современные детские площадки

  • места для отдыха и общения

  • безопасная внутренняя среда

Дворовое пространство спроектировано так, чтобы жители могли проводить больше времени на свежем воздухе в комфортной обстановке.

🚗 Дополнительные удобства

Для жителей предусмотрены:

  • наземный и подземный паркинг

  • кладовые помещения

  • места хранения велосипедов

  • инфраструктура для современных потребностей жителей

📍 Локация

Жилой комплекс расположен в Яшнабадском районе — районе с развитой инфраструктурой, удобными дорогами и всем необходимым для комфортной повседневной жизни.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал «Nur Hayat New Classics»
Ташкент, Узбекистан
от
$27,122
Жилой комплекс Solaris Residential
Ташкент, Узбекистан
от
$35,490
Жилой комплекс KUSHBEGI RESIDENCE
Ташкент, Узбекистан
от
$1,407
Жилой комплекс BI Yangi Baxt
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс Parvoz
Шуробазар, Узбекистан
от
$599
Вы просматриваете
Жилой комплекс "BI Sad’O (Комфорт)"
Ташкент, Узбекистан
от
$41,290
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК " Чашма "
Ургенч, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК " Чашма "     My House с гордостью представляет роскошный жилой комплекс «Чашма »! Уютная квартира в 6-этажном здании предоставит вам транспортную доступность и развитую инфраструктуру. В продаже доступны 1,2 и 3-комнатные. Они сдаются с черновой отделкой, так что вы сможете офор…
Застройщик
MyHouse
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
MyHouse
Языки общения
Русский
Жилой комплекс Bi Maftun Makon
Жилой комплекс Bi Maftun Makon
Жилой комплекс Bi Maftun Makon
Жилой комплекс Bi Maftun Makon
Жилой комплекс Bi Maftun Makon
Показать все Жилой комплекс Bi Maftun Makon
Жилой комплекс Bi Maftun Makon
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Maftun Makon — это ультрасовременный жилой квартал от NRG Uzbekistan, созданный для тех, кто выбирает динамику большого города и комфорт продуманной инфраструктуры. Проект расположен в перспективном новом центре столицы, вдоль улицы Янги Узбекистан — дороги, которая уже формирует будущую ось…
Агентство
Artemiy Martynenko Real Estate
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Artemiy Martynenko Real Estate
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Жилой комплекс Yangi Hasanboy
Жилой комплекс Yangi Hasanboy
Жилой комплекс Yangi Hasanboy
Ташкент, Узбекистан
от
$806
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Новый проект от Застройщика Luxe Construction Group В строительстве находят применение самые передовые инновационные решения и используются надёжные и долговечные монолитные каркасы. Удобная автомобильная парковка, расположенная на подземной части комплекса, оснащена камерами видеонаблюдени…
Застройщик
Luxe Construction Group
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Luxe Construction Group
Языки общения
Русский
Актуальные новости в Узбекистане
Система образования Узбекистана: разбор уровней, реформ и реальных перспектив
09.03.2026
Система образования Узбекистана: разбор уровней, реформ и реальных перспектив
Великая стройка или ценовой тупик: что ждет рынок недвижимости Узбекистана в 2026 году
07.03.2026
Великая стройка или ценовой тупик: что ждет рынок недвижимости Узбекистана в 2026 году
Почему нелегальные новостройки Узбекистана стали угрозой для тысяч семей
05.03.2026
Почему нелегальные новостройки Узбекистана стали угрозой для тысяч семей
Министр предупреждает: почему проверка регистрации недвижимости — единственный способ не потерять деньги
02.03.2026
Министр предупреждает: почему проверка регистрации недвижимости — единственный способ не потерять деньги
Аренда растёт, квартиры дешевеют: что на самом деле происходит с рынком недвижимости Узбекистана
28.02.2026
Аренда растёт, квартиры дешевеют: что на самом деле происходит с рынком недвижимости Узбекистана
Ремонтный капкан: что выгоднее — новостройка или вторичка в реалиях Узбекистана?
26.02.2026
Ремонтный капкан: что выгоднее — новостройка или вторичка в реалиях Узбекистана?
Квартирный вопрос по-ташкентски: как проверить застройщика и не подарить деньги «воздуху»
23.02.2026
Квартирный вопрос по-ташкентски: как проверить застройщика и не подарить деньги «воздуху»
Круглосуточный драйв: как туризм и новые дороги изменят рынок труда и недвижимости Узбекистана
20.02.2026
Круглосуточный драйв: как туризм и новые дороги изменят рынок труда и недвижимости Узбекистана
Показать все публикации