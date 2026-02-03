Жилой комплекс "BI Sad’O (Комфорт)"

ЖК Sad’O — современный жилой комплекс комфорт-класса, расположенный в Яшнабадском районе Ташкента, на улице Паркентской. Проект создан для тех, кто ценит удобство городской жизни, спокойную атмосферу и продуманное пространство для семьи и отдыха.

✨ Концепция и архитектура

Архитектура комплекса выполнена в современной стилистике с акцентом на уют и гармонию. Невысокая этажность, спокойная цветовая гамма фасадов и аккуратные архитектурные линии создают приятную жилую среду и ощущение домашнего комфорта.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: Комфорт

Этажность: до 9 этажей

Высота потолков: 3–3,3 м

Площадь квартир: от 37 до 118 м²

Практичные и удобные планировочные решения

Квартиры спроектированы так, чтобы максимально использовать пространство и обеспечить комфорт для повседневной жизни.

🏢 Общественные пространства

Входные группы и холлы выполнены в уютной современной стилистике с использованием натуральных оттенков. Пространства создают дружелюбную атмосферу и комфорт с первых шагов в доме.

🌿 Благоустройство территории

Территория комплекса ориентирована на спокойную семейную жизнь:

закрытый двор без автомобилей

зелёные прогулочные зоны

современные детские площадки

места для отдыха и общения

безопасная внутренняя среда

Дворовое пространство спроектировано так, чтобы жители могли проводить больше времени на свежем воздухе в комфортной обстановке.

🚗 Дополнительные удобства

Для жителей предусмотрены:

наземный и подземный паркинг

кладовые помещения

места хранения велосипедов

инфраструктура для современных потребностей жителей

📍 Локация

Жилой комплекс расположен в Яшнабадском районе — районе с развитой инфраструктурой, удобными дорогами и всем необходимым для комфортной повседневной жизни.