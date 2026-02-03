Жилой комплекс "BI Sad’O (Комфорт)"

ЖК Sad’O — современный жилой комплекс комфорт-класса, расположенный в Яшнабадском районе Ташкента, на улице Паркентской. Проект создан для тех, кто ценит удобство городской жизни, спокойную атмосферу и продуманное пространство для семьи и отдыха.
✨ Концепция и архитектура
Архитектура комплекса выполнена в современной стилистике с акцентом на уют и гармонию. Невысокая этажность, спокойная цветовая гамма фасадов и аккуратные архитектурные линии создают приятную жилую среду и ощущение домашнего комфорта.
📐 Основные характеристики
Класс жилья: Комфорт
Этажность: до 9 этажей
Высота потолков: 3–3,3 м
Площадь квартир: от 37 до 118 м²
Практичные и удобные планировочные решения
Квартиры спроектированы так, чтобы максимально использовать пространство и обеспечить комфорт для повседневной жизни.
🏢 Общественные пространства
Входные группы и холлы выполнены в уютной современной стилистике с использованием натуральных оттенков. Пространства создают дружелюбную атмосферу и комфорт с первых шагов в доме.
🌿 Благоустройство территории
Территория комплекса ориентирована на спокойную семейную жизнь:
закрытый двор без автомобилей
зелёные прогулочные зоны
современные детские площадки
места для отдыха и общения
безопасная внутренняя среда
Дворовое пространство спроектировано так, чтобы жители могли проводить больше времени на свежем воздухе в комфортной обстановке.
🚗 Дополнительные удобства
Для жителей предусмотрены:
наземный и подземный паркинг
кладовые помещения
места хранения велосипедов
инфраструктура для современных потребностей жителей
📍 Локация
Жилой комплекс расположен в Яшнабадском районе — районе с развитой инфраструктурой, удобными дорогами и всем необходимым для комфортной повседневной жизни.