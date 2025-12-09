  1. Realting.uz
Жилой комплекс BI Jomiy

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
ID: 32984
ID новостройки на Realting

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Алмазарский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    12

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

NRG JOMIY — современный бизнес-класс, вдохновлённый именем поэта Абдурахмана Джами

Новый жилой комплекс от компании NRG расположен в Алмазарском районе, рядом с базаром Джами — локацией с насыщенной инфраструктурой, удобными транспортными связями и стабильным спросом. Проект создавался как пространство, где комфорт городской жизни сочетается с атмосферой уюта, безопасности и современного стиля.

Дворовое пространство — территория спокойствия и безопасности

Главная особенность NRG JOMIY — полностью безопасный, закрытый от машин и внешнего потока двор. Именно такое пространство становится ключевым фактором при выборе жилья для семей и тех, кто ценит приватность и комфорт.

Во дворе предусмотрено всё, чтобы жители чувствовали себя спокойно и могли проводить время качественно:

  • авторский дизайнерский холл с премиальной отделкой

  • тихие зоны отдыха, спрятанные от городской суеты

  • современная детская игровая площадка

  • workout-зона для тренировок на свежем воздухе

  • оборудованная BBQ-зона

  • пешеходные маршруты и дорожки для прогулок с колясками

  • соседский центр — пространство для встреч, общения и мини-мероприятий

Инфраструктура вокруг

NRG JOMIY расположился в районе с развитой городской экосистемой: школы, сады, торговые точки, рынки, остановки транспорта — всё находится в непосредственной близости. Это место, где можно жить без лишних перемещений и потерь времени.

Архитектура и качество

Комплекс выполнен в современном архитектурном стиле с акцентом на функциональность и эстетику. NRG — девелопер, который делает ставку на качество материалов, планировочные решения и продуманность всех инженерных систем.

NRG JOMIY — это жилой комплекс, созданный для тех, кто хочет жить в спокойном, удобном и красивом пространстве, где двор — не просто территория, а продолжение дома.

 

В моей базе более 100 объектов по всему Ташкенту и работая со мной вы получите:

1. Полная разгрузка головы
Я беру на себя весь процесс: поиск, анализ, юрка, переговоры. Вы просто выбираете лучшее.

2. Экономия денег и времени
Я нахожу выгодные варианты для вас и защищаешь бюджет от переплат. Все на цифрах и аналитике.

3. Доступ к скрытому рынку
Покажу вам закрытые объекты, реальные цены и подводные камни - вы получаете всю картину.

4. Честность без маркетинга
Ваша безопастность - мой приоритет. Я не продаю вам конкретный объет, моя задача - подобрать лучший

5. Сделка “под ключ”
Полностью проведу вас от начала сделки, до получения ключей, без вашей головной боли и нервов

Ваш Специалист - Артемий Мартыненко

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

