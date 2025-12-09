Жилой комплекс BI Jomiy

NRG JOMIY — современный бизнес-класс, вдохновлённый именем поэта Абдурахмана Джами

Новый жилой комплекс от компании NRG расположен в Алмазарском районе, рядом с базаром Джами — локацией с насыщенной инфраструктурой, удобными транспортными связями и стабильным спросом. Проект создавался как пространство, где комфорт городской жизни сочетается с атмосферой уюта, безопасности и современного стиля.

Дворовое пространство — территория спокойствия и безопасности

Главная особенность NRG JOMIY — полностью безопасный, закрытый от машин и внешнего потока двор. Именно такое пространство становится ключевым фактором при выборе жилья для семей и тех, кто ценит приватность и комфорт.

Во дворе предусмотрено всё, чтобы жители чувствовали себя спокойно и могли проводить время качественно:

авторский дизайнерский холл с премиальной отделкой

тихие зоны отдыха, спрятанные от городской суеты

современная детская игровая площадка

workout-зона для тренировок на свежем воздухе

оборудованная BBQ-зона

пешеходные маршруты и дорожки для прогулок с колясками

соседский центр — пространство для встреч, общения и мини-мероприятий

Инфраструктура вокруг

NRG JOMIY расположился в районе с развитой городской экосистемой: школы, сады, торговые точки, рынки, остановки транспорта — всё находится в непосредственной близости. Это место, где можно жить без лишних перемещений и потерь времени.

Архитектура и качество

Комплекс выполнен в современном архитектурном стиле с акцентом на функциональность и эстетику. NRG — девелопер, который делает ставку на качество материалов, планировочные решения и продуманность всех инженерных систем.

NRG JOMIY — это жилой комплекс, созданный для тех, кто хочет жить в спокойном, удобном и красивом пространстве, где двор — не просто территория, а продолжение дома.





В моей базе более 100 объектов по всему Ташкенту и работая со мной вы получите:

1. Полная разгрузка головы

Я беру на себя весь процесс: поиск, анализ, юрка, переговоры. Вы просто выбираете лучшее.

2. Экономия денег и времени

Я нахожу выгодные варианты для вас и защищаешь бюджет от переплат. Все на цифрах и аналитике.

3. Доступ к скрытому рынку

Покажу вам закрытые объекты, реальные цены и подводные камни - вы получаете всю картину.

4. Честность без маркетинга

Ваша безопастность - мой приоритет. Я не продаю вам конкретный объет, моя задача - подобрать лучший

5. Сделка “под ключ”

Полностью проведу вас от начала сделки, до получения ключей, без вашей головной боли и нервов

Ваш Специалист - Артемий Мартыненко