Жилой комплекс BI Sado

🌟 BI Sad’O — симфония комфорта в ритме мегаполиса

BI Sad’O — это жилой комплекс, построенный вокруг идеи внутренней гармонии. Четыре стихии — воздух, вода, огонь и земля — легли в основу архитектуры, ландшафта и атмосферы проекта. Здесь каждый элемент подчинён балансу, создавая пространство для спокойной, стильной и качественной жизни в центре Ташкента.

📍 Локация

Комплекс располагается в Яшнабадском районе, на ул. Паркентской — среди зелени, рядом с парком «Янги Узбекистон», гольф-клубом ST Golf Academy и станцией метро «Яшнабад». Район даёт тот самый комфортный ритм: всё рядом, но без суеты.

🏢 Архитектура и планировки

• 3 монолитных корпуса по 9 этажей

• квартиры от 37 до 118 м²

• высота потолков 3–3,3 м

• отделка: черновая или White Box

• варианты с террасами и панорамным остеклением

• сдача — 3 квартал 2025 года

🌳 Инфраструктура и удобства

• закрытый двор без машин

• амфитеатр, барбекю-зоны, workout-пространства

• детские площадки из современных материалов

• зеленые аллеи, ручьи, фонтан, зоны для медитации

• IP-домофония, видеонаблюдение, электронные замки

• управляющая компания BI Service

🛍️ Всё рядом

• более 10 школ и 15 детских садов поблизости

• Национальный детский медицинский центр и другие клиники

• супермаркеты Korzinka, Makro, Baraka Market, Green Apple

• парк, метро, кафе, спортивные клубы — всё в пешей доступности

BI Sad’O — место, где ежедневная рутина превращается в состояние гармонии. Здесь легко создавать своё пространство, растить детей, работать и жить с удовольствием. Это не просто комплекс — это комфорт, превращённый в форму искусства.



В моей базе более 100 объектов по всему Ташкенту и работая со мной вы получите:

1. Полная разгрузка головы

Я беру на себя весь процесс: поиск, анализ, юрка, переговоры. Вы просто выбираете лучшее.

2. Экономия денег и времени

Я нахожу выгодные варианты для вас и защищаешь бюджет от переплат. Все на цифрах и аналитике.

3. Доступ к скрытому рынку

Покажу вам закрытые объекты, реальные цены и подводные камни - вы получаете всю картину.

4. Честность без маркетинга

Ваша безопастность - мой приоритет. Я не продаю вам конкретный объет, моя задача - подобрать лучший

5. Сделка “под ключ”

Полностью проведу вас от начала сделки, до получения ключей, без вашей головной боли и нервов

Ваш Специалист - Артемий Мартыненко