Жилой комплекс BI Sado

🌟 BI Sad’O — симфония комфорта в ритме мегаполиса
BI Sad’O — это жилой комплекс, построенный вокруг идеи внутренней гармонии. Четыре стихии — воздух, вода, огонь и земля — легли в основу архитектуры, ландшафта и атмосферы проекта. Здесь каждый элемент подчинён балансу, создавая пространство для спокойной, стильной и качественной жизни в центре Ташкента.
📍 Локация
Комплекс располагается в Яшнабадском районе, на ул. Паркентской — среди зелени, рядом с парком «Янги Узбекистон», гольф-клубом ST Golf Academy и станцией метро «Яшнабад». Район даёт тот самый комфортный ритм: всё рядом, но без суеты.
🏢 Архитектура и планировки
• 3 монолитных корпуса по 9 этажей
• квартиры от 37 до 118 м²
• высота потолков 3–3,3 м
• отделка: черновая или White Box
• варианты с террасами и панорамным остеклением
• сдача — 3 квартал 2025 года
🌳 Инфраструктура и удобства
• закрытый двор без машин
• амфитеатр, барбекю-зоны, workout-пространства
• детские площадки из современных материалов
• зеленые аллеи, ручьи, фонтан, зоны для медитации
• IP-домофония, видеонаблюдение, электронные замки
• управляющая компания BI Service
🛍️ Всё рядом
• более 10 школ и 15 детских садов поблизости
• Национальный детский медицинский центр и другие клиники
• супермаркеты Korzinka, Makro, Baraka Market, Green Apple
• парк, метро, кафе, спортивные клубы — всё в пешей доступности
BI Sad’O — место, где ежедневная рутина превращается в состояние гармонии. Здесь легко создавать своё пространство, растить детей, работать и жить с удовольствием. Это не просто комплекс — это комфорт, превращённый в форму искусства.
В моей базе более 100 объектов по всему Ташкенту и работая со мной вы получите:
1. Полная разгрузка головы
Я беру на себя весь процесс: поиск, анализ, юрка, переговоры. Вы просто выбираете лучшее.
2. Экономия денег и времени
Я нахожу выгодные варианты для вас и защищаешь бюджет от переплат. Все на цифрах и аналитике.
3. Доступ к скрытому рынку
Покажу вам закрытые объекты, реальные цены и подводные камни - вы получаете всю картину.
4. Честность без маркетинга
Ваша безопастность - мой приоритет. Я не продаю вам конкретный объет, моя задача - подобрать лучший
5. Сделка “под ключ”
Полностью проведу вас от начала сделки, до получения ключей, без вашей головной боли и нервов
Ваш Специалист - Артемий Мартыненко