Жилой комплекс BI Sado

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
11
ID: 32983
ID новостройки на Realting

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

🌟 BI Sad’O — симфония комфорта в ритме мегаполиса

BI Sad’O — это жилой комплекс, построенный вокруг идеи внутренней гармонии. Четыре стихии — воздух, вода, огонь и земля — легли в основу архитектуры, ландшафта и атмосферы проекта. Здесь каждый элемент подчинён балансу, создавая пространство для спокойной, стильной и качественной жизни в центре Ташкента.

📍 Локация
Комплекс располагается в Яшнабадском районе, на ул. Паркентской — среди зелени, рядом с парком «Янги Узбекистон», гольф-клубом ST Golf Academy и станцией метро «Яшнабад». Район даёт тот самый комфортный ритм: всё рядом, но без суеты.

🏢 Архитектура и планировки
• 3 монолитных корпуса по 9 этажей
• квартиры от 37 до 118 м²
• высота потолков 3–3,3 м
• отделка: черновая или White Box
• варианты с террасами и панорамным остеклением
• сдача — 3 квартал 2025 года

🌳 Инфраструктура и удобства
• закрытый двор без машин
• амфитеатр, барбекю-зоны, workout-пространства
• детские площадки из современных материалов
• зеленые аллеи, ручьи, фонтан, зоны для медитации
• IP-домофония, видеонаблюдение, электронные замки
• управляющая компания BI Service

🛍️ Всё рядом
• более 10 школ и 15 детских садов поблизости
• Национальный детский медицинский центр и другие клиники
• супермаркеты Korzinka, Makro, Baraka Market, Green Apple
• парк, метро, кафе, спортивные клубы — всё в пешей доступности

BI Sad’O — место, где ежедневная рутина превращается в состояние гармонии. Здесь легко создавать своё пространство, растить детей, работать и жить с удовольствием. Это не просто комплекс — это комфорт, превращённый в форму искусства.
 

В моей базе более 100 объектов по всему Ташкенту и работая со мной вы получите:

1. Полная разгрузка головы
Я беру на себя весь процесс: поиск, анализ, юрка, переговоры. Вы просто выбираете лучшее.

2. Экономия денег и времени
Я нахожу выгодные варианты для вас и защищаешь бюджет от переплат. Все на цифрах и аналитике.

3. Доступ к скрытому рынку
Покажу вам закрытые объекты, реальные цены и подводные камни - вы получаете всю картину.

4. Честность без маркетинга
Ваша безопастность - мой приоритет. Я не продаю вам конкретный объет, моя задача - подобрать лучший

5. Сделка “под ключ”
Полностью проведу вас от начала сделки, до получения ключей, без вашей головной боли и нервов

Ваш Специалист - Артемий Мартыненко

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
