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ЖК "MEHNAT" 

Кызкалдок, Узбекистан
Цена по запросу
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14
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О комплексе

🌇Жилой комплекс "MEHNAT" 

🏢 9 -этажные, кирпичные дома 
с 2025 года планируется сдача на эксплуатацию !

💵 цена от  - 600$ за 1м² 

⚡️имеется и рассрочи от 18 до 30 месяцев с 30% преодплатой!

✅имеется и скидки при 100% оплате
Квартира с площадью от 38.5м² до 82м²

💁‍♂️ Успевайте приобрести квартиры в низких ценах!

Не имеется ипотека и субсидии
Адрес: ТКАД, Медгород, обл.Ташкент, Ташкентский район,  Кизгалдок мсг, ориентир (пост винзавода Мехнат).

👉Cавдо офиси геолокацияси

 (https://maps.google.com/maps?q=41.372787,69.192803&ll=41.372787,69.192803&z=16)🏗 Жилой комплекс "MEHNAT"

Местонахождение новостройки
Кызкалдок, Узбекистан
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ЖК "MEHNAT" 
Кызкалдок, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
AZIYAUNIVERSAL INVEST LYUKS
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Застройщик
AZIYAUNIVERSAL INVEST LYUKS
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Застройщик
RENAISSANCE BUILDINGS
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Застройщик
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Застройщик
ООО «Зиё-ой классик»
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Застройщик
ООО «Зиё-ой классик»
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Русский