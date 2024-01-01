ЖК "MEHNAT" 

🌇Жилой комплекс "MEHNAT"
🏢 9 -этажные, кирпичные дома
с 2025 года планируется сдача на эксплуатацию !
💵 цена от - 600$ за 1м²
⚡️имеется и рассрочи от 18 до 30 месяцев с 30% преодплатой!
✅имеется и скидки при 100% оплате
Квартира с площадью от 38.5м² до 82м²
💁♂️ Успевайте приобрести квартиры в низких ценах!
Не имеется ипотека и субсидии
Адрес: ТКАД, Медгород, обл.Ташкент, Ташкентский район, Кизгалдок мсг, ориентир (пост винзавода Мехнат).
👉Cавдо офиси геолокацияси
(https://maps.google.com/maps?q=41.372787,69.192803&ll=41.372787,69.192803&z=16)🏗 Жилой комплекс "MEHNAT"