Новостройки в Самарканде, Узбекистан

"ЖД БУЛЬВАР" - это квартиры в элитном доме малой этажности, с закрытой территорией и охранной.
Но мы предоставляем хорошие условия для рассрочки.
Помимо этого у нас по близости имеются множество удобных локаций.
Для автовладельцев предусмотрен наземный паркинг.
Жителям не нужно беспокоиться о передвижении по городу.
Менеджеры отдела продаж помогут Вам составить индивидуальный график погашения платежей, где каждый покупатель для себя сможет подобрать максимально удобный вариант оплаты
ЖК “NUR” от застройщика "OLAM STROY"
Нашими отличительными чертами являются использование инновационных технологий при проектировании жилых комплексов и формирование культуры нового образа жизни. Наша цель — это проекты, актуальные во все года, где каждый будет чувствовать себя комфортно и безопасно.
В настоящее время, застройщик OLAM STROY предлагает жителям городов благоустроенную жилую территорию, а также качественное и долговечное жильё.
Территория жилого квартала ЖК NUR полностью обустроена для продуктивного времяпровождения жильцов.
Продается новостройки в элитном доме от 6 900 0000 квм.
На Против Ширин Массив
этажность : 6-7
Первоначальный взнос начинается 20%
Рассрочка на 48 месяцев.
Тип строения : кирпичный. планировка :раздельная .
Год постройки /сдачи: 2025гг
санузел :разделный .
состояние квартир: черная штукатурка
высота потолков :3 м .
ЖК IKROM STROY INVEST
Уважаемые наши клиенты хотим познакомить вас с масштабным строительством нового жилого комплекса премиум класса. Встречайте новый проект от компании IKROM STROY INVEST, которая успела привлечь внимание множество жителей Самарканда! Роскошный проект, просторные квартиры с большой квадратурой, современный комфорт, величественный архитектурный облик. Если хотите больше информации просим вас позвонить или оставить заявку.
Не упустите возможность оказаться одними из первых людей , которые смогут приобрести недвижимость по специальной цене. Адрес город Самарканд, Азиз базар на против 7-ой школы.
Добро пожаловать в Samarkand Park Avenue, престижный жилой комплекс, предлагающий современное и доступное жилье в самом сердце Самарканда. Этот жилой комплекс с элегантным дизайном и продуманными удобствами является воплощением современной жизни. В 10-этажном комплексе Samarkand Park Avenue представлены различные варианты жилья на любой вкус. Если вы ищете уютный 1-x комнатный дом, просторный 2-x комнатный дом или удобный 3-x комнатный дом, у нас есть идеальный дом для вас. Каждая единица тщательно спроектирована, чтобы обеспечить стильное и функциональное жилое пространство, соответствующее вашему стилю жизни. Удобство и безопасность – наши главные приоритеты. С установленной системой внутренней связи вы можете быть спокойны, зная, что доступ в жилой комплекс разрешен только жильцам и уполномоченному персоналу. Кроме того, жители имеют доступ к фитнес-залам, обеспечивающим здоровый и активный образ жизни прямо у их порога. Семьи оценят близость школы и детского сада на территории комплекса. Это означает, что ваши дети могут получать качественное образование, находясь всего в нескольких шагах от дома, экономя ваше время и обеспечивая их благополучие. Парковка и гаражи также доступны в жилом комплексе, обеспечивая беспроблемные парковочные решения для жителей и их гостей. Вы можете быть спокойны, зная, что ваши автомобили в целости и сохранности. Расположенный на улице Богдод, Самарканд Парк Авеню занимает выгодное положение, предлагая легкий доступ к основным удобствам, развлекательным заведениям и основным транспортным маршрутам. Отправляетесь ли вы на работу, выполняете поручения или исследуете город, все будет в пределах досягаемости. Испытайте очарование новых домов в Самарканде на проспекте Самарканд Парк. Окунитесь в современную жизнь, исключительное удобство и чувство общности в этом потрясающем жилом комплексе. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше и обеспечить дом своей мечты в этом популярном месте.
ЖД"HOUSE"
Современный ландшафтный дизайн и богатая озелененная территория - все это о жилом комплексе ЖД "HOUSE" от Komfort Konstrakshn!
Для автовладельцев предусмотрен подземный и наземный паркинг
В жилом комплексе ЖД "HOUSE" вы найдете все необходимое для комфортной жизни!
Команда KOMFORT KONSTRAKSHN прилагают все свои знания и навыки, необходимые для завершения строительства.
Ведь мы учитываем все нюансы, которые могут препятствовать при проживании в жилом комплексе ЖД"HOUSE"
Детская площадка - это новый мир, который ребёнок наполнит своими мечтами.
В нашем жилом комплексе ЖД"HOUSE" представлена детская площадка, которая не только порадует вашего ребёнка, но и будет способствовать физическому развитию малыша!