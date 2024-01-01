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ЖК DARKHAN RESIDENCE

Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
от
13,00 млн сум
;
3
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О комплексе

DARKHAN RESIDENCE- 
12 этажный дом в стиле хай-тек расположен в районе с богатой инфраструктурой, отличной экологией, наличием зеленой зоны и парков поблизости 

Для фасада будут использованы только высококачественные материалы, дом будет ошиваться базальтом для максимальной эффективности сохранения тепла зимой и прохлады летом.

Главные преимущества Darkhan Residence:
• Дом премиум класса
• Максимально удобная локация
• Подземный и надземный паркинг 
• Развитая инфраструктура 
• Закрытый двор с круглосуточным видео-наблюдением 
• Детская площадка
• Беседки, скамейки, фонтан
• Домофон
• Два качественных бесшумных лифта

Планировки квартир:
Студия - 29м²; 29.5м²;
1 комнатные - 42м²; 43м²; 54.5м²;их нет 
2х комнатные - 88.5м²; 89м²;

От застройщика:
• Входная дверь
• Пластиковые окна
• Межкомнатные перегородки с черной отделкой
• Коммуникации (стояки, счётчики)

Сдача комплекса 4 квартал 2024 года ! 
Условия оплаты:
• Первоначальный взнос 50%, рассрочка на 18 месяцев!

Адрес: Мирзо-Улугбекский район, улица Катта Дархон 19

Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Каркасно-блочный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
12
Местонахождение новостройки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан

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от
13,00 млн сум
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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