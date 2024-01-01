ЖК DARKHAN RESIDENCE

DARKHAN RESIDENCE-

12 этажный дом в стиле хай-тек расположен в районе с богатой инфраструктурой, отличной экологией, наличием зеленой зоны и парков поблизости

Для фасада будут использованы только высококачественные материалы, дом будет ошиваться базальтом для максимальной эффективности сохранения тепла зимой и прохлады летом.

Главные преимущества Darkhan Residence:

• Дом премиум класса

• Максимально удобная локация

• Подземный и надземный паркинг

• Развитая инфраструктура

• Закрытый двор с круглосуточным видео-наблюдением

• Детская площадка

• Беседки, скамейки, фонтан

• Домофон

• Два качественных бесшумных лифта

Планировки квартир:

Студия - 29м²; 29.5м²;

1 комнатные - 42м²; 43м²; 54.5м²;их нет

2х комнатные - 88.5м²; 89м²;

От застройщика:

• Входная дверь

• Пластиковые окна

• Межкомнатные перегородки с черной отделкой

• Коммуникации (стояки, счётчики)

Сдача комплекса 4 квартал 2024 года !

Условия оплаты:

• Первоначальный взнос 50%, рассрочка на 18 месяцев!

Адрес: Мирзо-Улугбекский район, улица Катта Дархон 19