Жилой комплекс "D-Casa"

D Casa — современный жилой комплекс «Комфорт Плюс» в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит удобство, функциональность и перспективную инвестициею в недвижимости. Проект сочетает продуманную архитектуру, рациональные планировки и удобную локацию, формируя пространство, где комфорт становится частью повседневной жизни.

✨ Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на светлый, гармоничный облик.

Комплекс состоит из 5 блоков с аккуратными фасадами и практичными планировочными решениями, создавая уютную жилую среду.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: комфорт +

Этажность: до 5 этажей

Количество квартир: 93

Планировки: квартиры от 28,8 до 47,5 м²

Отделка: дом сдаётся в состоянии «коробка» — подготовлен под чистовую отделку

Первый этаж: коммерческие помещения для сервисов и услуг

Собственная парковка: предусмотрена на –1 уровне

Такие параметры делают проект удобным как для семей, так и для инвесторов, планирующих сдачу в аренду.

🏢 Комфорт и удобство

Проект предлагает:

современную архитектуру и рациональные планировки

функциональные пространства для жизни и отдыха

коммерческие сервисы прямо на территории

подземную парковку для жителей

Эти решения создают комфортную среду в доме и вокруг него.

🌿 Благоустройство территории

Территория комплекса создаёт атмосферу уюта и практичности:

прогулочные и зелёные зоны

близость важных инфраструктурных объектов

удобные подъезды и проезды

Такой формат обеспечивает спокойную и комфортную среду для жителей.

📍 Локация

ЖК D Casa расположен по пути к «Новому Узбекистану» в Мирзо‑Улугбекском районе Ташкента — районе с перспективной инфраструктурой и транспортной доступностью.

Близость к ключевым точкам города делает повседневную жизнь более удобной и функциональной.