Жилой комплекс "D-Casa"

D Casa — современный жилой комплекс «Комфорт Плюс» в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит удобство, функциональность и перспективную инвестициею в недвижимости. Проект сочетает продуманную архитектуру, рациональные планировки и удобную локацию, формируя пространство, где комфорт становится частью повседневной жизни.
✨ Архитектурная концепция
Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на светлый, гармоничный облик.
Комплекс состоит из 5 блоков с аккуратными фасадами и практичными планировочными решениями, создавая уютную жилую среду.
📐 Основные характеристики
Класс жилья: комфорт +
Этажность: до 5 этажей
Количество квартир: 93
Планировки: квартиры от 28,8 до 47,5 м²
Отделка: дом сдаётся в состоянии «коробка» — подготовлен под чистовую отделку
Первый этаж: коммерческие помещения для сервисов и услуг
Собственная парковка: предусмотрена на –1 уровне
Такие параметры делают проект удобным как для семей, так и для инвесторов, планирующих сдачу в аренду.
🏢 Комфорт и удобство
Проект предлагает:
современную архитектуру и рациональные планировки
функциональные пространства для жизни и отдыха
коммерческие сервисы прямо на территории
подземную парковку для жителей
Эти решения создают комфортную среду в доме и вокруг него.
🌿 Благоустройство территории
Территория комплекса создаёт атмосферу уюта и практичности:
прогулочные и зелёные зоны
близость важных инфраструктурных объектов
удобные подъезды и проезды
Такой формат обеспечивает спокойную и комфортную среду для жителей.
📍 Локация
ЖК D Casa расположен по пути к «Новому Узбекистану» в Мирзо‑Улугбекском районе Ташкента — районе с перспективной инфраструктурой и транспортной доступностью.
Близость к ключевым точкам города делает повседневную жизнь более удобной и функциональной.