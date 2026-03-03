  1. Realting.uz
Жилой комплекс "D-Casa"

Ташкент, Узбекистан
от
$42,718
от
$1,478/м²
;
3
ID: 33991
ID новостройки на Realting

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

О комплексе

D Casa — современный жилой комплекс «Комфорт Плюс» в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит удобство, функциональность и перспективную инвестициею в недвижимости. Проект сочетает продуманную архитектуру, рациональные планировки и удобную локацию, формируя пространство, где комфорт становится частью повседневной жизни.

Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на светлый, гармоничный облик.
Комплекс состоит из 5 блоков с аккуратными фасадами и практичными планировочными решениями, создавая уютную жилую среду.

📐 Основные характеристики

  • Класс жилья: комфорт +

  • Этажность: до 5 этажей

  • Количество квартир: 93

  • Планировки: квартиры от 28,8 до 47,5 м²

  • Отделка: дом сдаётся в состоянии «коробка» — подготовлен под чистовую отделку

  • Первый этаж: коммерческие помещения для сервисов и услуг

  • Собственная парковка: предусмотрена на –1 уровне

Такие параметры делают проект удобным как для семей, так и для инвесторов, планирующих сдачу в аренду.

🏢 Комфорт и удобство

Проект предлагает:

  • современную архитектуру и рациональные планировки

  • функциональные пространства для жизни и отдыха

  • коммерческие сервисы прямо на территории

  • подземную парковку для жителей

Эти решения создают комфортную среду в доме и вокруг него.

🌿 Благоустройство территории

Территория комплекса создаёт атмосферу уюта и практичности:

  • прогулочные и зелёные зоны

  • близость важных инфраструктурных объектов

  • удобные подъезды и проезды

Такой формат обеспечивает спокойную и комфортную среду для жителей.

📍 Локация

ЖК D Casa расположен по пути к «Новому Узбекистану» в Мирзо‑Улугбекском районе Ташкента — районе с перспективной инфраструктурой и транспортной доступностью.

Близость к ключевым точкам города делает повседневную жизнь более удобной и функциональной.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Жилой комплекс "D-Casa"
Ташкент, Узбекистан
от
$42,718
