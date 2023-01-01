Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Краткосрочная аренда

Аренда жилой недвижимости на сутки в Узбекистане

2 объекта найдено
Студия 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Узбекистан
Студия 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/9
#3Комн Аренда квартиры           Новостройка    Ц1 Ориентир Бибигон    МирзоУ…
734,100 сум
за сутки
Отель с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Самарканд, Узбекистан
Отель с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Самарканд, Узбекистан
Количество этажей 3
🎆 RENAISSANCE BUTIK HOTEL 🎆 Приглашает посетить исторический город Самарканд. В самом це…
800,000 сум
за сутки