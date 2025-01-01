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«Assalom Sohil»

Ташкент, Узбекистан
от
424,83 млн сум
;
4
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Описание Описание
Параметры Параметры
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О комплексе

ЖК «Assalom Sohil» – это новый проект комплексного освоения территории от компании Golden House. Через несколько лет здесь будет возведен комфортабельный жилой район с развитой коммерческой и социальной инфраструктурой, включающей в себя детский сад и школу на территории жилого комплекса. Современная архитектура, уютные, тихие дворы, детские и спортивные площадки, собственная набережная и прогулочные зоны. Уже сданы и заселены вторая и третья линии проекта.

Комплекс расположен вблизи центра, что позволяет легко добираться до необходимой Вам части города. 

Для дома разработана специальная авторская технология, которая объединяет преимущества монолитного и панельного строительства. Стены домов состоят из трех слоев. Между несущей и облицовочной панелью заложен дополнительный утеплитель, который сохраняет тепло зимой и прохладу летом. Это также обеспечивает дополнительную шумоизоляцию и сейсмоустойчивость выше 9 баллов.

Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
16
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², UZS
Цена квартиры, UZS
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 28.7 – 43.5
Цена за м², UZS 14,53 млн – 18,22 млн
Цена квартиры, UZS 419,13 млн – 678,17 млн
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 42.8 – 67.6
Цена за м², UZS 12,69 млн – 16,61 млн
Цена квартиры, UZS 690,07 млн – 953,26 млн
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 67.5 – 67.6
Цена за м², UZS 12,74 млн – 13,98 млн
Цена квартиры, UZS 859,43 млн – 943,02 млн
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², UZS
Стоимость объекта, UZS
Квартиры Квартира
Площадь, м² 63.3 – 201.4
Цена за м², UZS 6,24 млн – 37,99 млн
Цена квартиры, UZS 472,46 млн – 5,65 млрд
Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан

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Вы просматриваете
«Assalom Sohil»
Ташкент, Узбекистан
от
424,83 млн сум
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
CHIMGAN HILLS
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Застройщик
CHIMGAN HILLS
Языки общения
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Агентство
"TOSHKENT UY MAKON" ООО
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Агентство
"TOSHKENT UY MAKON" ООО
Языки общения
English, Русский
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Застройщик
ООО «DREAM CONSTRUCTION»
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Застройщик
ООО «DREAM CONSTRUCTION»
Языки общения
English, Русский