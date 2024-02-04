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ЖК Binkat

Ташкент, Узбекистан
от
9,00 млн сум
;
10
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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Чиланзарский район

О комплексе

Жилой комплекс Binkat — это кирпичный дом, жить в котором тепло и безопасно.
Плюсы многоквартирных кирпичных домов компании Poytaxt mavzesi:
- Высокая степень сохранения тепла: в квартирах комфортно даже в сильные морозы.
- Экологичность. Для строительства мы используем кирпич, в составе которого нет вредных и опасных для здоровья компонентов.
- Хорошая шумоизоляция. Мы строим дома с высоким уровнем шумоизоляции – чтобы соседи не мешали друг другу!
- Высокая прочность. Кирпич – твердый строительный материал, устойчивый к ударам, механическим повреждениям. Поэтому кирпичная кладка получается такой надежной.
Выбирайте квартиры из надежного материала, проверенного временем!
Успейте приобрести квартиры в ЖК Binkat по акции!
Подземная парковка в ЖК "Binkat"
Жилой комплекс «Binkat» спроектирован так, что мест для парковки хватит всем его жителям всегда и с запасом. Автомобиль можно припарковать на открытой парковке вокруг жилых домов внутри комплекса, либо на подземном паркинге.
Спуститься из своей квартиры в подземную парковку можно на лифте. Все парковки оборудованы системой пожаротушения.
Высота потолка во всех квартирах жилого комплекса Binkat – 3.2 метра. Благодаря такой высоте комнаты становятся более комфортными, в них больше света и пространства.
Сейчас пик продаж в ЖК "Binkat". Квартир становится всё меньше и меньше,  а спрос растет с каждым днем!
Успейте приобрести свою идеальную квартиру до повышения цен и сделайте шаг в счастливую реальность вместе с нами!

Опубликовано: 04.02.2024
Обновлено: 04.02.2024

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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ЖК Binkat
Ташкент, Узбекистан
от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
SHODLIK GRAND BUILDINGS
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Застройщик
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Языки общения
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Застройщик
BETTER BEST Development
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Застройщик
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Языки общения
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Агентство
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Агентство
"TOSHKENT UY MAKON" ООО
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