Жилой комплекс Binkat — это кирпичный дом, жить в котором тепло и безопасно.

Плюсы многоквартирных кирпичных домов компании Poytaxt mavzesi:

- Высокая степень сохранения тепла: в квартирах комфортно даже в сильные морозы.

- Экологичность. Для строительства мы используем кирпич, в составе которого нет вредных и опасных для здоровья компонентов.

- Хорошая шумоизоляция. Мы строим дома с высоким уровнем шумоизоляции – чтобы соседи не мешали друг другу!

- Высокая прочность. Кирпич – твердый строительный материал, устойчивый к ударам, механическим повреждениям. Поэтому кирпичная кладка получается такой надежной.

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Подземная парковка в ЖК "Binkat"

Жилой комплекс «Binkat» спроектирован так, что мест для парковки хватит всем его жителям всегда и с запасом. Автомобиль можно припарковать на открытой парковке вокруг жилых домов внутри комплекса, либо на подземном паркинге.

Спуститься из своей квартиры в подземную парковку можно на лифте. Все парковки оборудованы системой пожаротушения.

Высота потолка во всех квартирах жилого комплекса Binkat – 3.2 метра. Благодаря такой высоте комнаты становятся более комфортными, в них больше света и пространства.

Сейчас пик продаж в ЖК "Binkat". Квартир становится всё меньше и меньше, а спрос растет с каждым днем!

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