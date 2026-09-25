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Студии в Узбекистане

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Ташкент
47
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60 объектов найдено
Студия 1 комната в Ташкент, Узбекистан
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Студия 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 12/14
••ЖК «Imperial Club City»••1 ком      вид во двор      есть балкон ▪️Тип: Новостройка…
$95 000
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OOO "TORA TOWER"
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Студия в Ташкент, Узбекистан
Студия
Ташкент, Узбекистан
Площадь 38 м²
Этаж 24/51
ПРОДАЕТСЯ Квартира НОВОСТРОЙКА ЖК Nest One Шайхантахурский район Ор.р: Tashkent city Ви…
$175 000
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Частный продавец
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Студия 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Студия 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 2/4
Дархан, Т.Ханум, 4/2/4. 77-серия. Зал большой. Кухня на месте сушилки. Лоджии как комнаты - …
$15
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BPNBPN
Студия 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Студия 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/16
Срочно продаётся готовая студия в жилом комплексе Uz Makon — Мирабадский район Один из те…
$84 000
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Vector Estate
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Студия 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Студия 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 12/13
- Ор-р Аския базар - 2/12/13 58м2 - монолит - студия - Балкон - есть не торец - Сан Узел…
$98 000
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Baht Residence
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Студия 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Студия 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 9/9
$110 000
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Частный продавец
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Студия 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Студия 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 12/16
Продаётся 2-комнатная квартира в современном ЖК «Terminal» (TXT Group) Предлагается прост…
$66 000
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Студия 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Студия 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 7/14
ПРОДАЕТСЯ 2/7/14 НОВОСТРОЙКА  ЖК Imperial Club City на: Алайский Ц-2  Юнусабадский район…
$129 000
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Студия 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Студия 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 16/16
Продаются новостройка премиум класса квартиры. Договорная Старт 2900 еу за 1м2 . С одним из …
$128 000
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Kahramon Real Estate
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Студия 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Студия 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 9/9
ЖК "КИПАРИС" 3/9/9 (ор-р "Шедевр "Корзинка  Дом внутри квартала/ Закрытый охран.двор/ …
$149 000
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Студия 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 13/20
Продаётся 1-комнатная квартира-студия в городе Ташкент, Алмазарский район, Каракамыш 1/2, ул…
$27 500
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Студия 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Студия 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/14
ПРОДАЕТСЯ  НОВОСТРОЙКА  ЖК Imperial Club City на: Алайский Ц-2  Юнусабадский район Ко…
$105 000
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Студия 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Студия 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 9/16
Новостройка NRG MEROS 📍 Мирабадский район, рядом с ТЦ Alfraganus 🏠 2 комнаты 📐 39 м² 🏢…
$65 000
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Студия 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Студия 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 8/8
НОВОСТРОЙКА 4/8/8 ЖК "Mashxadi Residence Закрытый охран.двор  Дом кирпич -толщиной  ст…
$141 000
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Студия 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 13 м²
Этаж 7/9
$16 500
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Студия 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Студия 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/51
▪️Продаются 2-объеденёные квартиры в  ЖК: Nest One вид на ул Ислама Каримова Комнат: …
$650 000
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Your Home By Sultanova
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Студия 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 7/14
🏡 Продаётся дизайнерская квартира в ЖК Imperial City Club 📍 Ориентир: Ц-2 — Алайский база…
$103 000
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Baht Residence
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Студия 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 30 м²
Этаж 10/14
🔑 Дизайнерская квартира в ЖК Imperial City Club 📍 Ориентир: Ц-2, Алайский базар ✨ Новостро…
$94 000
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Baht Residence
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Студия 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Студия 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 8/14
ПРОДАЕТСЯ  НОВОСТРОЙКА  ЖК Imperial Club City на: Алайский Ц-2  Юнусабадский район Ко…
$105 000
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Частный продавец
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Студия 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/16
Продаётся квартира в новом проекте от Golden House Уникальный формат входа в центр города…
$40 000
НДС
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Vector Estate
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Студия 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Студия 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/8
Продаётся 2-комнатная квартира площадью 45 м² с видом во двор. Квартира расположена на 2 эт…
$105 000
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OTABEK REAL ESTATE
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Студия 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Студия 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 10/51
Продается Квартира Новостройка ЖК «Nest One» Tashkent City Блок А С Видом на Хумо Арена…
$166 000
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Частный продавец
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Студия в Ташкент, Узбекистан
Студия
Ташкент, Узбекистан
Площадь 33 м²
Этаж 9/14
ПРОДАЕТСЯ  НОВОСТРОЙКА  ЖК Imperial Club City на: Алайский Ц-2  Юнусабадский район Ко…
$105 000
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Частный продавец
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Студия 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 15/30
$111 000
НДС
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Агентство
TENCORP.
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Студия 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 16/24
1-комнатная квартира в жилом комплексе премиум-класса «Modera Towers» Застройщик: компани…
$94 000
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Агентство
Eugene Real Estate
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Студия 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/4
Yakkasaroy tumanining qulay infratuzilmali hududida joylashgan, to‘liq ta’mirdan chiqqan, yo…
$100 000
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Частный продавец
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Студия в Ташкент, Узбекистан
Студия
Ташкент, Узбекистан
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 18/19
Квартира площадью 90 кв. м с просторной гостиной, современной ванной комнатой и потрясающим …
$95 000
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Агентство
Wonderport
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English, Русский, עִברִית
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Студия 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
ПРОДАЁТСЯ 1 комнатная Этаж 4 Этажность дома 14 НОВОСТРОЙКА Ж/К Prestige Gardens Улица…
$56 000
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Агентство
SV Real Estate
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Студия 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Студия 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 2/2
Продам уникальную 2-в-1 квартиру в Яшнабадском районе – отличное вложение!  Адрес: ули…
$75 000
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Агентство
REITATW
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Студия 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 7/7
Неотъемлемая часть терраса 43 м²
$129 874
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Застройщик
GRAND CAPITAL
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English, Русский

Параметры недвижимости в Узбекистане

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