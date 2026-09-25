Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Коммерческая
  3. Склад

Склады в Узбекистане

;
Ташкент
3
Склад Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Продаётся функционирующий склад Янги Хаётском районе с офисом в Ташкент, Узбекистан
Продаётся функционирующий склад Янги Хаётском районе с офисом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 11 000 м²
Количество этажей 1
Продаётся современный склад Идеальная инвестиция в недвижимость Самая высокая доходность в…
$1,90 млн
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REITATW
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Подземная парковка NRG Mirzo Ulugbek в Ташкент, Узбекистан
Подземная парковка NRG Mirzo Ulugbek
Ташкент, Узбекистан
Площадь 18 м²
Продаются 2 подземные парковочные места в ЖК NRG Mirzo Ulugbek. Кадастр имеется. Цена указан…
$17 500
НДС
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Цех Хасанбой 1000 кв 6 боксов! в Ташкент, Узбекистан
Цех Хасанбой 1000 кв 6 боксов!
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 000 м²
Продается цех в Хасанбае.  Готовых 6 боксов. Электроснабжение, газ, вода имеется. 3 сотки…
$370 000
НДС
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Ведущий специалист компании Rizomulk
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
BPNBPN
Продажа склада в Куйичирчикский район, Узбекистан
Продажа склада
Куйичирчикский район, Узбекистан
Число комнат 13
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 8 090 м²
Количество этажей 1
Амирхан  1 . Обеспечим ответственное хранение, маркировку и отгрузку товаров конечному по…
$162
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Продажа нежилого помещения❗️ в Фергана, Узбекистан
Продажа нежилого помещения❗️
Фергана, Узбекистан
Площадь 80 000 м²
? В здании имеются 2 больших бокса по 1000 кв/м. ?Общая площадь 80000 квадратных метров. ✔…
$450 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
English, Русский
Продаю большой склад в Кибрае- Байткурган (нежилой объект) в Тамдынский район, Узбекистан
Продаю большой склад в Кибрае- Байткурган (нежилой объект)
Тамдынский район, Узбекистан
Площадь 3 000 м²
Добрый день. Продаю большой склад со всеми удобствами и коммуникацией которое находится в Ки…
$350 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский

Типы недвижимости в Узбекистане

коммерческая недвижимость
рестораны
отели
офисы
производственные здания
инвестиционная недвижимость
магазины
готовый бизнес