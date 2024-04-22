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Жилой комплекс OBOD

Зангиатинский район, Узбекистан
от
7,30 млн сум
;
11
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Область / штат
    Ташкентская область
  • Район
    Зангиатинский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    12

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Munisal House ЖК «OBOD» один из качественных, безопасных, уютных построек высотного, многоквартирного жилого здания. С обеспечением круглосуточной охраной и видео-наблюдением по всей территории жилого комплекса. 
В тихом от городской суеты месте. В вашем пользовании подземная и надземная парковка, детская развлекательная площадка с беседками, и вечерние прогулки у реки, с удобными скамейками, для отдыха. Так же для вашего удобства и экономии времени, 1 этаж отведен под ваши нужды, продуктовых, бытовых, и иных потребностях. Каждый подъезд оснащен 2 надежными лифтами с тяжело-подъемной силой. Грузовой и пассажирский. 12-13 этаж, пентхаус, с застекленной панорамной, с которого вы можете любоваться рассветами и закатами зимой, а летом устроить шашлыки на просторной террасе. Каждая квартира имеет свой открытый балкон, на который можно выйти и подышать свежим воздухом. 

С заботой о вас мы подготовили 1 комнатные, 2-х комнатные и 3-х комнатные квартиры, с разными удобными планировками для вас от 35,6 кВ.м. до 182,7 кВ.м.   Так же у нас действует рассрочка на 24 месяца без процентов и переплат. 

Более подробную информацию вы можете узнать связавшись с отделом продаж по номеру ; . Адрес: г. Ташкент, М. Фозилов.  Янги 16 йиллик. Ориентир: Мед Городок “Grand Bazar”

Опубликовано: 28.04.2024
Обновлено: 28.04.2024

Местонахождение на карте

Зангиатинский район, Узбекистан
Инфраструктура рядом
Магазин 500 м
Остановка транспорта 500 м
Торговый центр 500 м
Детский сад 500 м

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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