Жилой комплекс OBOD

Munisal House ЖК «OBOD» один из качественных, безопасных, уютных построек высотного, многоквартирного жилого здания. С обеспечением круглосуточной охраной и видео-наблюдением по всей территории жилого комплекса.

В тихом от городской суеты месте. В вашем пользовании подземная и надземная парковка, детская развлекательная площадка с беседками, и вечерние прогулки у реки, с удобными скамейками, для отдыха. Так же для вашего удобства и экономии времени, 1 этаж отведен под ваши нужды, продуктовых, бытовых, и иных потребностях. Каждый подъезд оснащен 2 надежными лифтами с тяжело-подъемной силой. Грузовой и пассажирский. 12-13 этаж, пентхаус, с застекленной панорамной, с которого вы можете любоваться рассветами и закатами зимой, а летом устроить шашлыки на просторной террасе. Каждая квартира имеет свой открытый балкон, на который можно выйти и подышать свежим воздухом.

С заботой о вас мы подготовили 1 комнатные, 2-х комнатные и 3-х комнатные квартиры, с разными удобными планировками для вас от 35,6 кВ.м. до 182,7 кВ.м. Так же у нас действует рассрочка на 24 месяца без процентов и переплат.

Более подробную информацию вы можете узнать связавшись с отделом продаж по номеру ; . Адрес: г. Ташкент, М. Фозилов. Янги 16 йиллик. Ориентир: Мед Городок “Grand Bazar”